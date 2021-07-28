Уральская кладовая

Екатеринбург называют региональной столицей делового туризма — и это действительно так. Однако при этом часто забывается, что «столица Урала» — прекрасное направление и для туризма классического. В этом городе столько всего интересного, что более-менее составить о нем впечатление можно лишь приехав сюда на длинный (чем длиннее — тем лучше) уикенд. Эту экскурсию, интересную как для взрослых, так и для детей, мы составили вместе с екатеринбургским блогером Алёной Ерёминой и фотографом Дмитрием Селяниным.

Всех гостей местные жители сразу ведут в центр, на обновленную набережную городского пруда — это здесь находится один из главных екатеринбургских символов, Дом Севостьянова. К сожалению, само здание с выразительной ротондой, в архитектуре которого слились и классика, и готика, и ренессанс закрыто для посещения (это одна из правительственных резиденций), но не стоит пренебрегать внешним его осмотром — причем, лучше вечером, когда Дом Севостьянова предстает в нарядной подсветке.