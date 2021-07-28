Уральская кладовая

Екатеринбург называют региональной столицей делового туризма — и это действительно так. Однако при этом часто забывается, что «столица Урала» — прекрасное направление и для туризма классического. В этом городе столько всего интересного, что более-менее составить о нем впечатление можно лишь приехав сюда на длинный (чем длиннее — тем лучше) уикенд. Эту экскурсию, интересную как для взрослых, так и для детей, мы составили вместе с екатеринбургским блогером Алёной Ерёминой и фотографом Дмитрием Селяниным.
Всех гостей местные жители сразу ведут в центр, на обновленную набережную городского пруда — это здесь находится один из главных екатеринбургских символов, Дом Севостьянова. К сожалению, само здание с выразительной ротондой, в архитектуре которого слились и классика, и готика, и ренессанс закрыто для посещения (это одна из правительственных резиденций), но не стоит пренебрегать внешним его осмотром — причем, лучше вечером, когда Дом Севостьянова предстает в нарядной подсветке.
Неподалеку находится импозантный свердловский академический Театр драмы и, пожалуй, самая известная местная достопримечательность — Ельцин-центр. На входе посетителей встречает высеченная в камне громадная фигура Бориса Николаевича, каждый из тематических залов интерактивного музея первого президента России посвящен тому или иному периоду в его бурной биографии, в общественных пространствах регулярно проходят концерты и перфомансы, а в меню местного ресторана даже представлены блюда по рецептам Наины Ельциной.
Другая важная историческая локация — усадебный комплекс Расторгуевых — Харитоновых, расположенный буквально в двух шагах от знакового Храма Николая II. Этот шедевр классицизма в настоящее время тоже закрыт для посещения, зато можно погулять в обширном Харитоновском саду, сделать фото для инстаграма в его изящной ротонде и заглянуть в старинный храм Вознесения Господня, составляющий с усадьбой единый ансамбль. А вот возведенное еще в конце XIX столетия здание Старого вокзала ждет всех желающих — снаружи можно полюбоваться на скульптуры начальника станции, проводницы, путейских рабочих и пассажиров, а внутри находится любопытнейший Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги с уникальными экспонатами.
Екатеринбург — средоточие архитектурного конструктивизма, символом которого служит знаменитая Белая башня в жилом районе Уралмаш: он находится в пределах получаса езды на такси. С недавних пор в самом центре города у нее появился конкурент — Медная башня, первая работа знаменитого Нормана Фостера в России. Это штаб-квартира «Русской медной компании», необычный фасад которой отсылает к кристаллической решетке атома меди — он облицован сверкающими на солнце панелями из нержавеющей стали, выкрашенной в специально подобранную для этих целей краску.
Завершить же первое (но гарантированно не последнее) знакомство с Екатеринбургом можно в Центральном парке культуры и отдыха с его ухоженными прогулочными тропинками, густым лесным массивом и детской железной дорогой. То, что нужно, чтобы перевести дух, разложить увиденное по полочкам памяти и неспешно запланировать новый визит в столь недооцененный Екатеринбург.