Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

Парижское соглашение было подписано 197 странами в декабре 2015 года, однако не все страны впоследствии его ратифицировали. Теперь Россия присоединилась к соглашению постановлением правительства, минуя ратификацию от Госдумы.

Парижское соглашение предусматривает:

ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена;

создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года.

По его словам, до конца года будет также подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и проект национального плана адаптации экономики к неблагоприятным изменениям климата.

Парижское соглашение было принято в рамках конвенции ООН об изменении климата. С 2020 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Американский президент Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения.