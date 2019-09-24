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Россия

Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

24 сентября 2019
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Парижское соглашение было подписано 197 странами в декабре 2015 года, однако не все страны впоследствии его ратифицировали. Теперь Россия присоединилась к соглашению постановлением правительства, минуя ратификацию от Госдумы.

Парижское соглашение предусматривает:

  • ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;
  • замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена;
  • создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года.

По его словам, до конца года будет также подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и проект национального плана адаптации экономики к неблагоприятным изменениям климата.

Парижское соглашение было принято в рамках конвенции ООН об изменении климата. С 2020 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Американский президент Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения.

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