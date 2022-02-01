Россияне получили право на бесплатный гектар в Арктике

С 1 февраля в стране вступил в силу закон о выделении гражданам бесплатной земли в арктической зоне.

Жители всех регионов России получили право на оформление бесплатного земельного участка в арктической зоне — поправки к Федеральному закону №119 вступили в силу 1 февраля. Ранее такие участки выдавали только жителям территорий в Арктике.

Как сообщается на сайте программы «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике», россияне могут получить гектар земли в 6 регионах страны: Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми и Архангельской области.

Крестовая гора, Мурманская область Фото: Виталий Истомин

При этом заявку может подавать как один человек, так и коллектив, насчитывающий до 10 участников. Получить «арктический гектар», помимо прочего, могут и добровольные переселенцы-соотечественники, проживающие за границей.

На сайте программы можно выбрать подходящий участок: там размещена интерактивная карта с доступными для оформления территориями. Получить землю в Арктике в собственность или аренду можно будет спустя пять лет после начала использования при условии ее освоения.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, за несколько месяцев, что в России выдают «арктические гектары», заявления на их получение подали более 4,3 тысячи человек, а более 2,1 тысячи уже оформили землю в безвозмездное пользование.

«Арктика — разная. Здесь есть места для экологичного отдыха — например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы инициативы активных людей на местном и региональном уровне опирались на дополнительные меры поддержки, подкрепляющие федеральную программу», — отметил Чекунов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, наибольшее количество заявлений на получение участков в Арктической зоне поступило в Мурманской области (2478), Архангельской области (883) и Ямало-Ненецком автономном округе (554), а также в Республике Карелия (434).

По мнению руководителя программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики РАНХиГС Веры Сморчкой, есть вероятность того, что спрос на участки будет только расти — в частности, у российских предпринимателей.

Вера Сморчкова руководитель программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики РАНХиГС «В стране активно развивается внутренний туризм — на севере это пока неосвоенная отрасль, но там есть потенциал. Кроме того, у молодежи есть проблема с жильем, а там дается бесплатный участок. Во всяком случае, программа «Дальневосточный гектар» показала, что люди туда поехали, и это способствовало развитию местной экономики, освоению новых земель. Может быть, и в Арктике, где идет убыль населения, удастся переломить ситуацию и оживить территории в наших рыночных условиях».

При этом она добавила, что людям, переезжающим в Арктику, стоит быть готовыми к слабо развитой транспортной и социальной инфраструктуре (в том числе, медицинскому обслуживанию) в некоторых районах.

«Но, как мы знаем, север всегда осваивали смелые, неординарные люди с сильным характером. Возможно, именно такие и примут участие в программе», — заключила Сморчкова.

Архангельская область Фото: Алексей Юницын

«Арктические гектары» в России начали выдавать после расширения программы «Дальневосточный гектар». Первый этап раздачи участков прошел осенью прошлого года. Тогда землю для ведения бизнеса, строительства жилья и других целей получили 56 жителей Арктической зоны.

Гора Манарага в национальном парке Югыд Ва (Республика Коми). Фото: Александр Федосов

Программа «Дальневосточный гектар» существует в России с 2016 года. По ней все граждане страны могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке можно построить дом или дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг) или организовать туристический проект.