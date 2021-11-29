Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Россия

Саратов: сердце Волги

Видео: Алексей Павлов
29 ноября 2021
POSTER SARATOV.jpg
Небольшое, но вдохновляющее путешествие по Саратову – вы вряд ли представляли его таким.

Сотню лет назад Саратов был главным городом на Волге – настоящим «волжским королем». Но и сейчас там есть на что посмотреть. Отправляемся в короткое, но атмосферное путешествие по Саратову и его достопримечательностям вместе с Алексеем Павловым, режиссером и оператором ролика, снятого специального для National Geographic Россия

Тут залитая солнцем набережная Космонавтов, тронутые золотым дыханием осени улицы, ленивые игуаны и красочные фазаны в лимонарии, атмосферные старые кинотеатры, интерактивный парк «Россия – моя история», где можно узнать важнейшие страницы истории Саратова и области, эффектный мост между Саратовым и Энгельсом, перекинутый через широкую ленту Волги, мемориальный комплекс – Парк Победы и много чего еще.

Например, обширные коллекции Радищевского музея – первого общедоступного художественного музея в русской провинции, где в день открытия побывали за несколько часов почти три тысячи человек – от светской публики до крестьян в лаптях. Основатель музея – Алексей Петрович Боголюбов, художник-маринист, мастер батальной марины. По матери он внук Александра Радищева и, несмотря на сопротивление властей, назвал открытый музей в честь опального деда.

Особенно выделяется здание Саратовской государственной консерватории – третьей, между прочим, в России (после Московской и Петербургской). Оно, наверное, самое европейское в Саратове, но не потому что неоготическое, а потому что хорошо подыгрывает высотным вертикалям, которых обычно много в старой Европе, на которую в свое время были очень даже похожи саратовские улицы (отголоски этого эффекта сохраняются и сейчас). Здание консерватории отлично перекликалось с колокольней собора, с католическим собором, лютеранской кирхой, да даже церковью «Утоли моя печали» с её дробным декором.

Горгульи на фасаде консерватории – якобы рожи тех пятерых чиновников, которые урезали архитектору здания финансирование (говорят, что собаки воют, но местные резонно отвечают, что за сто лет они отточили вокал и теперь поют очень даже недурно).

здание консерватории 1912г..jpg
Читайте такжеСаратовская консерватория: живая музыка концертов и застывшая музыка архитектуры

Приезжайте в Саратов – не пожалеете! 

рекомендации
Глаз

Идем на свет: как работают контактные линзы с фотохромным элементом?

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон

Монеты, деньги

Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы