Саратов: сердце Волги

Тут залитая солнцем набережная Космонавтов, тронутые золотым дыханием осени улицы, ленивые игуаны и красочные фазаны в лимонарии, атмосферные старые кинотеатры, интерактивный парк «Россия – моя история», где можно узнать важнейшие страницы истории Саратова и области, эффектный мост между Саратовым и Энгельсом, перекинутый через широкую ленту Волги, мемориальный комплекс – Парк Победы и много чего еще.

Например, обширные коллекции Радищевского музея – первого общедоступного художественного музея в русской провинции, где в день открытия побывали за несколько часов почти три тысячи человек – от светской публики до крестьян в лаптях. Основатель музея – Алексей Петрович Боголюбов, художник-маринист, мастер батальной марины. По матери он внук Александра Радищева и, несмотря на сопротивление властей, назвал открытый музей в честь опального деда.

Особенно выделяется здание Саратовской государственной консерватории – третьей, между прочим, в России (после Московской и Петербургской). Оно, наверное, самое европейское в Саратове, но не потому что неоготическое, а потому что хорошо подыгрывает высотным вертикалям, которых обычно много в старой Европе, на которую в свое время были очень даже похожи саратовские улицы (отголоски этого эффекта сохраняются и сейчас). Здание консерватории отлично перекликалось с колокольней собора, с католическим собором, лютеранской кирхой, да даже церковью «Утоли моя печали» с её дробным декором.

Горгульи на фасаде консерватории – якобы рожи тех пятерых чиновников, которые урезали архитектору здания финансирование (говорят, что собаки воют, но местные резонно отвечают, что за сто лет они отточили вокал и теперь поют очень даже недурно).