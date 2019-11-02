Северная утопия: как Шиес сплотил людей

Активисты из местного населения начали блокировать дороги на Шиес и дежурить на полигоне с осени 2018 года. Сначала действия были точечными и стихийными: созвонились, собрались и пошли. Люди сами координировали свою деятельность. К зиме определилось несколько постоянных точек сбора, которые стали называть постами. Дежурить решили круглосуточно и посменно. Грелись около костров, при появлении строительной техники просто вставали поперек дороги и отказывались уходить. Никаких агрессивных действий не предпринимали. «Вот смотрите, они начали ездить по дороге от Мадмаса к Шиесу. На картах она обозначена как лесная тропинка, а значит, по закону, проезд большегрузов там запрещен. Значит, мы ничего не нарушаем, а наоборот, защищаем закон», – рассказывает один из активистов.

Позже на постах появились вагончики-бытовки с печками, в них можно было греться и комфортно спать. Со всех близлежащих областей стали приходить посылки с продуктами и письмами поддержки. К местному населению присоединились люди из соседних городов, а потом и других областей. Сейчас на постах много людей совершенно разного возраста и профессий.