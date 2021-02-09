Широкая Масленица в ЭТНОМИРе: встречаем весну с размахом

Ежегодно самый весёлый народный праздник — Широкая Масленица — собирает в этнографическом парке ЭТНОМИР гостей не только из столицы и ближайших областей, но и со всей страны. Парк расположен недалеко от Москвы и приехать сюда на целый день, чтобы как следует погулять на просторах и погрузиться в атмосферу жизни разных стран и народов, очень просто. Активный отдых на свежем воздухе в преддверии весны — то, что нужно для поднятия настроения и поддержки здоровья!
Всего пара часов от Москвы, и гости окажутся совсем в ином мире, где есть место и отдыху, и веселью, и познанию нового.
Традиции празднования Масленицы оживут на территории Музея русской печи, в избах и хатах этнодворов Украины и Беларуси, а гости станут участниками народных гуляний, как принято было в старину. В ЭТНОМИРе знают, как встречать весну и с зимой прощаться, да и развлекаться умеют – чтоб и познавательно, и весело, и впечатлений осталось с лихвой.
В этом году гуляния назначены на 13 и 14 марта. Тематические масленичные площадки в парке – это этнографические деревни: Парадная, Малая Блинная, Забавная и Маслёнкина, Молодёжная и Праздничная.
Артисты – жители этих деревень — приглашают встречать весну с песнями, танцами и играми. Всё как положено: и силушкой помериться, и блинами полакомиться, узнать, кто всех ловчее и смекалистее. Самым активным – почёт и уважение. И без призов не обойдётся!
Каждый сможет повязать ленточку на колесо желаний: традиционный арт-объект «Солнцеворот» в ЭТНОМИРе символизирует движение солнца по небосводу и возвещает о приходе весны, призывая тепло и наполняя энергией всех собравшихся на праздник.
На ярмарочных рядах будет царить изобилие и разнообразие: изделия ручной работы, затейливые игрушки и авторские сувениры, вязаные и валяные вещи, украшения, глиняные, деревянные и кованые предметы, выполненные мастерами своего дела. И угощений не счесть: фермерские варенья и медовая продукция, сладости, кукуруза, соленья и колбаски, шашлыки, фирменная медовуха и согревающий глинтвейн. И конечно же, блины – пухлые и тоненькие, румяные, ароматные, с начинкой и без, с пылу с жару!
В этнопарке можно покататься на упряжке с хаски, в карете, запряжённой лошадьми, на качелях и, возможно, если позволит погода, на воздушном шаре! Посмотреть, как доят корову, покормить курочек и гусей — звучит может и обыденно, но для городских жителей, которые не проводили. Побродить по лесному лабиринту и наведаться к динозаврам – рычащим обитателям лучшего Динопарка в округе. А также казаться на часок-другой в «Волшебной стране» и побывать в перевёрнутом доме, где всё вверх дном.
Все желающие смогут найти для себя новое ремесло: попробовать себя в гончарстве, мыловарении, изобразительных техниках, мастерстве изготовления свечек, обереговых украшений, шоколадных композиций, росписи пряников и многом другом – мастер-классы очень популярны среди гостей парка, а на Масленицу обычно съезжаются все мастера и рукодельницы.
На большой сцене выступят фольклорные коллективы с песнями и плясками.
Субботним вечером гостей ждёт огненное шоу и скоморошьи переплясы на масленичных вечёрках у костра. И оба дня кульминацией праздника станет сжигание большого чучела Масленицы – гори, гори ясно, чтобы не погасло!
До 20 февраля купить билеты на Масленицу можно со скидкой 50% – по акции раннего бронирования. Но если хочется полного погружения в атмосферу праздника, то стоит задуматься о приобретении масленичного тура, чтобы никуда не спешить, с комфортом разместиться в этнических апартаментах одного из отелей парка, поучаствовать во всех программах и отдохнуть на праздничном банкете.
По традиции добрососедских отношений – для калужан и жителей калужской области вход на масленичные гуляния 14 марта (в воскресенье) будет бесплатным.
Подробности ищите на сайте ЭТНОМИРа.