Широкая Масленица в ЭТНОМИРе: встречаем весну с размахом

Ежегодно самый весёлый народный праздник — Широкая Масленица — собирает в этнографическом парке ЭТНОМИР гостей не только из столицы и ближайших областей, но и со всей страны. Парк расположен недалеко от Москвы и приехать сюда на целый день, чтобы как следует погулять на просторах и погрузиться в атмосферу жизни разных стран и народов, очень просто. Активный отдых на свежем воздухе в преддверии весны — то, что нужно для поднятия настроения и поддержки здоровья!

Всего пара часов от Москвы, и гости окажутся совсем в ином мире, где есть место и отдыху, и веселью, и познанию нового.