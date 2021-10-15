Сибирские визиты: зачем ехать в Тобольск, если ты не ссыльный

Первыми из Москвы в места, где течет Тобол, прибыли казачьи отряды во главе с Ермаком. Вряд ли их поход можно назвать туристической прогулкой... Основанный чуть позже город Тобольск стоял на окраине империи и долгое время воспринимался как острог и место ссылки (впрочем, абсолютно справедливо).

Узниками тобольской ссылки успели побывать пленные шведы, писатель Достоевский, дворяне-революционеры декабристы, их жены, а позже и сам последний российский император с семьей.

Пятнадцать лет назад и вплоть до открытия нового аэропорта, чтобы попасть в Тобольск, нужно было лететь до Тюмени, а оттуда добираться наземным транспортом: кроме личного авто, выбирать можно было между обычной медленной электричкой или утомительным автобусом.

Позже прибавился «более туристический» вариант – фирменный поезд с символикой брендов «Императорский маршрут» и Visit Tyumen, кулерами, информационными табло и сувенирной торговлей. Но город все так же оставался побочным маршрутом для прибывающих в Тюмень.

Сегодня, чтобы посетить Тобольск, достаточно купить билет на прямой рейс: теперь в «культурной столице Сибири» начал работу собственный аэропорт, открытый при партнерстве нефтегазохимической компании «Сибур» и правительства Тюменской области..