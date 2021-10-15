Сибирские визиты: зачем ехать в Тобольск, если ты не ссыльный
Историческая справка: Тобольск – город, основанный в 1587 году как форпост освоения Сибири, с 1708 года – столица Сибирской губернии, с 1796 по 1920 годы – центр Тобольской губернии. Строительство железной дороги в стороне от города привело к снижению экономического значения Тобольска: областной центр перенесли в Тюмень. В наши дни Тобольск – газохимический промышленный кластер и туристический центр. А в сентябре 2021 года в городе открылся аэропорт!
Первыми из Москвы в места, где течет Тобол, прибыли казачьи отряды во главе с Ермаком. Вряд ли их поход можно назвать туристической прогулкой... Основанный чуть позже город Тобольск стоял на окраине империи и долгое время воспринимался как острог и место ссылки (впрочем, абсолютно справедливо).
Узниками тобольской ссылки успели побывать пленные шведы, писатель Достоевский, дворяне-революционеры декабристы, их жены, а позже и сам последний российский император с семьей.
Пятнадцать лет назад и вплоть до открытия нового аэропорта, чтобы попасть в Тобольск, нужно было лететь до Тюмени, а оттуда добираться наземным транспортом: кроме личного авто, выбирать можно было между обычной медленной электричкой или утомительным автобусом.
Позже прибавился «более туристический» вариант – фирменный поезд с символикой брендов «Императорский маршрут» и Visit Tyumen, кулерами, информационными табло и сувенирной торговлей. Но город все так же оставался побочным маршрутом для прибывающих в Тюмень.
Сегодня, чтобы посетить Тобольск, достаточно купить билет на прямой рейс: теперь в «культурной столице Сибири» начал работу собственный аэропорт, открытый при партнерстве нефтегазохимической компании «Сибур» и правительства Тюменской области..
Как менялся город, в который сегодня едут в поисках гастрономических изысков, памятников старины и промышленных достижений? Что осталось в нем от прошлого, что поменялось и зачем можно ехать в Тобольск (если вы не в ссылке) – давайте посмотрим.
Царская ссылка
Тобольск включен в программу «Императорский маршрут», поскольку именно в этом сибирском городе царь Николай II и его семья провели несколько последних месяцев своей жизни. Низложенный император с женой и детьми были привезены в Тобольск в августе 1917 года. Их разместили в доме генерал-губернатора Западной Сибири, построенном в конце XVIII века. В XIX столетии в доме кто только не останавливался – от ссыльных декабристов до наследника престола Александра Николаевича (будущего царя Александра II).
Николай Александрович писал и читал в губернаторском кабинете, а вместо спортивных занятий колол дрова, как обычный местный житель. Александра Федоровна с дочерями занимались рукоделием и читали вслух наследнику. Вся семья работала в оранжерее особняка. В апреле 1918 года семью увезли в Екатеринбург, где тайно расстреляли в подвале Ипатьевского дома.
Генерал-губернаторскую резиденцию в советские времена занимала городская администрация. Пятнадцать лет назад, впрочем, в здании уже был мемориальный кабинет царя – тот самый, где он работал в последние месяцы жизни; там даже восстановили, по случайно сохранившемуся клочку, исторические синие обои с золотыми узорами.
К 2017 году – столетней годовщине трагической ссылки царской семьи – все здание превратили в музей. Большая часть оригинальной обстановки, увы, не сохранилась, но, как рассказывала руководительница Тобольского музейного комплекса Светлана Сидорова, была закуплена мебель и другая «аутентика» столетней давности на общую сумму около 10 миллионов рублей. Также решено было восстановить оранжерею.
Царскую семью, по понятным причинам, в Тобольске вспоминают на каждом шагу. Так, ресторан, расположенный в одной из главных гостиниц города – «Славянской», носит имя Романовых. Прежде на потолке красовался Распутин, но сейчас там благообразное изображение царя с семейством, а портреты «старца» концентрируются в ночном клубе его имени. Кстати, говорят, что отдыхающие в отеле жалуются на шум из заведения.
По сибирскому тракту
Впрочем, среди туристов есть и такие, для кого просто шумный номер по соседству с ночным клубом не дает нужного градуса экстремальности. Таких путешественников ждет хостел «Узник» в некогда самой страшной из сибирских пересыльных тюрем – Тобольском тюремном замке. Там довелось «мотать срок» писателям Короленко и Чернышевскому, стрелявшей в Ленина Фанни Каплан, а потом – сотням обычных советских «зеков».
Говорят, что убежать из «пересылки» не удалось ни одному заключенному за все время ее существования (с 1855 по 1989 годы). Но у постояльцев «Узника» есть шанс попытаться: там проводят интерактивный квест «Побег из Тюремного замка». У беглецов есть шанс даже обзавестись на память почти настоящей тюремной бляхой – они продаются в сувенирной лавке музея.
Тюремный замок – не самая старая каменная постройка Тобольска. Старейшая – Софийско-Успенский собор. Он строился при регентстве царевны Софьи, с 1683 по 1689 год, в почти рекордные для крупного сооружения сроки. Собор пережил много нелегких лет – особенно ему досталось при советской власти: до начала Великой Отечественной это был филиал «пересылки», с многоярусными нарами для заключенных. Во второй половине 1950-х собор музеефицировали и реставрировали. Реставрационные работы возобновились после передачи здания церкви: финальный на данный момент этап реставрации пришелся на начало 2010-х.
Рядом с собором – Тобольский кремль, построенный в конце XVII века по проекту «сибирского энциклопедиста» Семена Ремезова – картографа, историка и архитектора. От приземистых белокаменных стен кремля с ладными сравнительно невысокими башнями с темными островерхими крышами открывается самый впечатляющий вид на Иртыш.
Еще одно примечательное место в центре Тобольска – Губернский музей. Несколько причудливое, похожее на розовый торт здание строили в XIX веке на частные пожертвования специально для размещения художественных и этнографических коллекций – впервые в Сибири. Самое интересное в музее – коллекция деревянной религиозной скульптуры, собранные сибирскими энтузиастами этнографические коллекции, петровские указы, напечатанные на шелке, как буддистские хадаки, и парсуны завоевателя Сибири Ермака, написанные иностранцами: в кирасе и конкистадорском шлеме.
От декабристов до Распутина
Если вы собираетесь провести в Тобольске несколько дней, логично поездить по окрестностям – на собственной машине или экскурсионном автобусе. Самые посещаемые места неподалеку от Тобольска – туристический комплекс «Абалак», музей Распутина в селе Покровском, музей декабристов в Ялуторовске и горячие источники.
«Абалак» построен не так давно вблизи исторического Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря, одного из оплотов завоевания и христианизации Сибири. Это реконструкция деревянного острога времен Ермака Тимофеевича, место проведения исторических фестивалей, аттракционов с переодеванием в костюмы «под старину» и тому подобных развлечений.
Музей Распутина открыла в начале 2000-х одна из жительниц села Покровского, родины «старца». Если 15 лет назад дом, где располагается музей, и большая часть экспонатов выглядели более чем скромно, то теперь и здание стало респектабельнее, и коллекция представительнее. Но как прежде, так и теперь самый популярный экспонат – венский стул, на котором якобы сиживал сам Распутин. Почетным гостям музея предлагали даже посидеть на стуле – якобы это увеличивает мужскую силу.
Ехать в Ялуторовск стоит только тем, кто очень любит декабристов – и хлеб с маслом. Дело в том, что городок много десятилетий гордился своей маслобойней, и в местном музее, помимо рассказов о декабристах Муравьеве-Апостоле и Якушкине и пения романсов под фортепьянный аккомпанемент, проводят специальные мероприятия, посвященные происхождению масла и хлеба. С дегустацией, которая, как водится, становится самой приятной частью лекции.
Гедонистам посвящается
Однако не хлебом единым, даже с маслом, живы тоболяки и гости города. Если пятнадцать лет назад верхом гастрономических изысков был совершенно не местного происхождения салат «Цезарь» в ресторане «Романов», то сейчас в городе стараются если не возродить, то хотя бы создать «по мотивам» сибирски-аутентичную кухню.
Ищущим колорит могут предложить стейк из капусты с муссом из белых грибов, щучьи котлеты со сливочно-икорным соусом или говяжий бифштекс с пихтовым майонезом и русские калачи с начинками.
Наряду с хорошим обедом гедонисту в Сибири предписана банька – желательно на природных горячих ключах. В Тюменской области есть несколько термальных источников. Самый близкий к Тобольску – Винокуровский, примерно в 15 километрах от города. Это комплекс из нескольких открытых бассейнов с природной термальной водой и бань. Купание в горячей минеральной воде при температуре воздуха ниже нуля – отличный способ расслабиться.
На прощание Тобольск тоже «бросает косточку»: вместо банальных кружек и магнитов можно приобрести предметы искусства местной косторезной фабрики из мамонтовой кости: ее издавна в немалом количестве добывают в тобольской вечной мерзлоте. Тут есть фигурки на любой кошелек – от крупных композиций до небольших статуэток, брошек и брелоков.
Надо отметить, что и в наши дни мамонты и белые мишки, выточенные из кости, по-прежнему выглядят очень симпатично. Это замечательно: ведь смысл перемен к лучшему – в том, чтобы уже имеющееся хорошее оставалось неизменным, будь то симпатичные сувениры, интересные музеи, вкусная еда или прекрасный вид от тобольского кремля на Иртыш. И, конечно же, должно появляться больше заманчивого нового – надеемся, что открытие аэропорта в Тобольске этому только поспособствует.