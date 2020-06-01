Сом в руку

Первый завод по заготовке рыбы появился в астраханской деревне Голодное ещё в 1861 году. С тех пор изменилась не только дата на календаре. После открытия рыбной артели село получило новое имя — Самосделка. А сам «Рыбзавод» со временем обзавёлся кавычками, превратившись из предприятия в бутик-отель. Сегодня его стены покрывает уже не прилипшая рыбная чешуя, а остроумные работы художников, вдохновлявшихся рыбным промыслом. Здесь 11 номеров непривычно высокого для Астрахани уровня, есть спа, сауна и хаммам, библиотека, подогреваемый бассейн с джакузи и все прочие атрибуты хорошего отеля.

Неизменной осталась лишь река Старая Волга — один из основных рукавов великой российской реки. Впрочем, дельта Волги, где расположен отель, самая большая не только в России, но и во всей Европе. Подбираясь к Каспийскому морю, река распадается на 500 мелких протоков, превращая окружающий пейзаж в гигантский пазл. Верно сориентироваться здесь способны разве что рыба, которой буквально кишат здешние воды, стерхи и прочие птицы, взлетающие из-за каждого камыша при твоём приближении, да местные жители.