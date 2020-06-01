Сом в руку

Первый завод по заготовке рыбы появился в астраханской деревне Голодное ещё в 1861 году. С тех пор изменилась не только дата на календаре. После открытия рыбной артели село получило новое имя — Самосделка. А сам «Рыбзавод» со временем обзавёлся кавычками, превратившись из предприятия в бутик-отель. Сегодня его стены покрывает уже не прилипшая рыбная чешуя, а остроумные работы художников, вдохновлявшихся рыбным промыслом. Здесь 11 номеров непривычно высокого для Астрахани уровня, есть спа, сауна и хаммам, библиотека, подогреваемый бассейн с джакузи и все прочие атрибуты хорошего отеля.
Неизменной осталась лишь река Старая Волга — один из основных рукавов великой российской реки. Впрочем, дельта Волги, где расположен отель, самая большая не только в России, но и во всей Европе. Подбираясь к Каспийскому морю, река распадается на 500 мелких протоков, превращая окружающий пейзаж в гигантский пазл. Верно сориентироваться здесь способны разве что рыба, которой буквально кишат здешние воды, стерхи и прочие птицы, взлетающие из-за каждого камыша при твоём приближении, да местные жители.
Моего провожатого зовут Андрей. Все тайные проходы, рыбные места и кратчайшие маршруты он вызубрил ещё в 90-е, когда, как и многие, промышлял браконьерством и бегал от инспекторов Рыбнадзора. С тех пор утекло много волжской воды, а Андрей давно перешёл на светлую сторону. Теперь он работает гидом и уже в открытую показывает рыбакам самые клёвые места. Клюёт и правда отменно — максимум секунд через пять после того, как закинешь спиннинг. Рыбачить здесь — все равно, что стоять на конвейере крупной фабрики. Ни тебе философской тишины, ни многочасового созерцания поплавка в ожидании поклёвки — стоит снастям коснуться воды, спиннинг тут же изгибается дугой и ты начинаешь бороться с очередным речным монстром. А как только отцепишь попавшуюся на крючок рыбину и забросишь спиннинг еще раз, всё повторяется по новой.
Выловленные трофеи после короткой фотосессии возвращаются в воду — рыбы здесь так много, что никто и не думает забирать улов. Разве что самым исполинским экземплярам уготована иная судьба: морды сомов украшают горницы окрестных изб точно оленьи головы — стены охотничьих замков европейской знати. К обеду, когда у взрослых уже начинают ныть мышцы рук от бесконечной работы со спиннингом, а юным рыбакам надоедает визжать от каждой новой поклёвки, мы сворачиваем снасти и снимаемся с якоря.
Покружив среди кажущихся бесконечными зарослей лотосов, наш плоскодонный катер наконец-то вырывается на волжский простор. Река словно веер раскрывается перед взором. Птицы, поднятые с насиженных мест рыком мотора, разлетаются во все стороны точно трассирующие пули. На водной глади то тут, то там появляются круги, расходящиеся в местах, где блеснул очередной рыбий хвост. Катер мчит обратно в сторону «Рыбзавода», где нас ждет весьма недурной ресторан с местными специалитетами.
Рядом с отелем, буквально на противоположном берегу Старой Волги, ведутся раскопки поселения времен древнего Хазарского каганата, который когда-то располагался в этих местах. Стоит отметить, что свой след в астраханской истории оставили не только хазары, но и Золотая орда и даже модные в этом сезоне печенеги. Все вокруг завалено осколками глиняных черепков точно осенний лес — опавшими листьями.
Возвращаемся в отель любоваться закатом. Дети тут же переключаются на Playstation, подключенную к огромному экрану. Взрослых же ждет еще одно из астраханских природных чудес. Наполнив бокалы, мы рассаживаемся вокруг отельного бассейна. Сперва ярко золотое, небо стремительно становится сначала кроваво-красным, а потом нежно фиолетовым. Волжский пейзаж тает в закатном свете словно ускользающий сон. А почти безоблачное небо обещает, что завтрашний день в окрестностях «Рыбзавода» будет как минимум не хуже, чем сегодняшний.
Сезон
Рыболовный сезон в районе Астрахани продолжается круглый год. Если вас привлекает рыбалка на хищную рыбу — приезжайте весной или осенью. Хотите более спокойного ужения — выбирайте лето. С 20 апреля по 20 июня действует нерестовый запрет, и рыбалка разрешена лишь с берега в пределах населенных пунктов.
Как добраться
Бутик-отель «Рыбзавод» находится в 40 минутах езды от аэропорта Астрахани, для гостей организуют трансферы.