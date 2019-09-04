Определены самые загрязненные города России. Все они находятся в азиатской части страны

Список самых загрязненных городов России составлен по данным 667 станцияй в 246 городах государственной наблюдательной сети. В список, составленный по итогам 2018 года, попали города, расположенные только в азиатской части России: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Абакан и Истиким попали в список впервые. Чегдомын и Магнитогорск покинули антирейтинг.

В список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14. ИЗА характеризует уровень хронического (длительного) загрязнения воздуха и рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает среднегодовую концентрацию загрязняющего вещества, его среднесуточную предельно допустимую концентрацию и коэффициент, который зависит от степени вредности загрязняющего вещества.

Всего выделяют четыре градации загрязнения атмосферного воздуха: низкий, повышенный, высокий и очень высокий уровни.

В общей сложности в перечисленных в приоритетном списке городах проживает 5,1 миллиона человек. В основном в них отмечена повышенная концентрация бензапирена – соединения, образующегося при сгорании углеводородного топлива. Также в списке веществ с повышенной концентрацией в воздухе загрязненных городов находятся формальдегид, диоксиды азота и серы, сероуглерод, оксид углерода.

Азиатская часть России «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отмечено в докладе Минприроды России.

Список опубликован в ежегодном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» на сайте Минприроды.

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