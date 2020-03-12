Судоремонт по-якутски: лед и пламя

Официальное название для этой зимовки судов – отстой. Это слово в Жатае начисто лишено новомодного обидного смысла. Опытный выморозчик, подчеркивая свой солидный стаж, с гордостью скажет: «Я 12 лет занимаюсь отстоем!». Всего отстоев возле поселка четыре – верхний, средний, нижний и дальний. Другие, поменьше, разбросаны по Якутии на сотни километров. Работы начинаются в конце ноября – начале декабря. За сезон выморозчики вынимают из реки 6–7 тысяч кубометров льда.

В восемь утра в порту планерка. Седовласые капитаны со старинными отчествами – Евстратьевич, Валерьянович – проводят инструктаж. Михаил на планерку не ходит – в штате он не состоит, вымораживает суда по контракту и сам знает, что ему делать. Подгонять его тоже не надо – за долгую зиму у бригады два или три полноценных выходных, не больше. Взял у кузнеца наточенное кайло, заострил зубья бензопилы, починил у скорняка валенки (двуслойные, широкие, на пару размеров больше ступни) – вот и вся подготовка.

Последний глоток горячего чая – и рыцари льда облачаются в доспехи: свитер, подштанники, теплые штаны, фирменная лорповская фуфайка с капюшоном. Вдоль берега выстроились суда – от буксира «Сафрон Данилов», которого выморозчики по-свойски зовут Сафрошкой, до величественного «Святителя Иннокентия» с большой красной звездой на носу. Выморозить мелкие суденышки просто (за работу над каждым платят Михаилу 40–50 тысяч рублей), а вот чтобы добраться до винтов «Святителя», надо углубиться в реку метра на три.

Дело осложняется еще и тем, что толщина льда на Лене в районе Якутска даже в самые лютые холода редко достигает полутора мет-ров (в затоне и полутора не будет). А в начале работ, в ноябре, до воды и вовсе 20–30 сантиметров. Поэтому каждое утро выморозчики замеряют, сколько льда можно выбрать. Большинство рабочих сверлят лед ручным буром. Опытные специалисты – они чувствуют по движению инструмента, когда вода оказывается рядом, – останавливаются. Но на всякий случай рядом стоит помощник, готовый заткнуть фонтанчик деревянным конусом (такие называют «чопиками»).

И только местный рационализатор, неутомимый Сергей Евстратьевич (ему около 70), пользуется прибором собственного изобретения – дрелью, куда вставлено тупое сверло: ближе к воде структура льда меняется, шуруповерту уже не хватает мощности, он буксует, останавливается сам.

– Да чего ты меня расспрашиваешь-показываешь? – сердится Евстратьевич на приезжего журналиста. – Молодых лучше снимай, а не нас, стариков!

Снимаем: пока дюжий Миша орудует кайлом, его напарник – тощий маленький Саша – вгрызается в стенку майны бензопилой и едва не тонет в потоках ледяной крошки. За выморозку, с ноября по начало марта, работники теряют до 16 килограммов (летом – отъедаются). Рассказывают, что Саша после особо трудного сезона весил 45 кило.

– Раньше в бригаде было пять человек, – вспоминает Михаил. – Шесть лет назад мы все вместе пришли сюда с пилорамы, когда там перестали платить. А сейчас работаем вдвоем: поняли, что так надежней. Теперь к нам даже проверять не ездят – и так знают, что отработаем на совесть. Тяжело? Не беда. Я привычный: на пилораме мы в две смены пахали, по 17 часов. А теперь у нас больше времени для семьи.

Оставив сантиметров 10 до воды, выморозчики уходят работать на другое судно. Всего их у маленькой бригады четыре: вроде бы немного, но Михаил всегда берет самые сложные: платят-то не за количество судов, а за вынутые кубометры.