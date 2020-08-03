Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике
В городе королей
Исторический, деловой, культурный центр — все дороги области начинаются в Калининграде (он же бывший Кёнигсберг). Достопримечательностей здесь так много, что даже на поверхностное ознакомление с ними лучше заложить два-три дня. Когда светит солнце, все высыпают в парки, на улочки и набережные: местные жители любят променад вокруг Верхнего озера, а туристы — улицу Кутузова в душевном районе Амалиенау с виллами в стиле модерн и «Рыбную деревню», воссозданный историко-этнографический квартал с домами в ганзейском стиле, видовой башней-маяком, галереями сувениров, барами и ресторанами. С воды во время речной прогулки по реке Преголя фахверковые дома выглядят еще наряднее, а красная громада кафедрального собора, у стен которого похоронен уроженец Кёнигсберга Иммануил Кант — еще внушительнее. Там же, в соборе, можно укрыться от внезапно налетевшего дождя и побывать на концерте — здешний органный комплекс признан самым большим в Европе: токката и фуга ре минор Баха в таком антураже и при такой акустике пробирают до мурашек.
Ну, а если в небесной канцелярии выдался «экскурсионный день», как называют пасмурную погоду гиды, то его стоит провести в городских музеях. Начать — в Музее марципана в старинных Бранденбургских воротах — единственных, через которые до сих пор проезжают машины. Здесь можно услышать историю братьев Поматти, которые разработали особый рецепт этого лакомства (в отличие от классического он запекается в печи до румяной корочки) и попробовать вкуснейший марципановый кофе. Продолжить — в Музее янтаря, который тоже разместился в историческом здании, фотогеничной крепостной башне «Дона». В его экспозиции — не только увесистые самородки этого «прусского меда» возрастом 45-50 млн лет, но и бесценные инклюзы (янтарь с влючением частичек растений и насекомых), и коллекционные предметы интерьера, и авторские работы художников, среди которых — невероятные по своей сложности панно, изящные украшения и оркестр янтарных насекомых в цилиндрах и галстуках-бабочках.
Закончить — в частном музее-квартире Altes Haus на Проспекте мира в районе Хуфен, где демонстрируется обстановка прусской купеческой семьи Густава Гроссмана. Интерьер, оригинальная мебель и предметы обихода — тут ко всему можно прикасаться, брать в руки реквизит и сидеть на стульях: это интерактивный музей, но не цифровом, а в «теплом», аналоговом смысле этого слова. Хозяйка музея любит устраивать для своих гостей квест, предлагая угадать предназначение старинных предметов, которые внезапно оказываются держателем для спичек, ножом для снятия крышечки-скорлупы с яйца, посудой для домашней обжарки кофе.
Есть в Калининграде музей, на который можно смело отвести хоть целый день и даже не заметить, как он пролетел. Федеральный Музей Мирового океана — единственный, филиалы которого находятся не только в разных точках города, но и в курортном Светлогорске, и даже в Санкт-Петербурге (ледокол «Красин»). В этом году он отмечает свой 30-летний юбилей: в 1990-м его первым объектом и главным экспонатом стало научно-исследовательское судно «Витязь». Большинство помещений совершившего 65 рейсов корабля, с борта которого была измерена максимальная глубина планеты (11 022 м в Марианской впадине), открыты для посещения и, гуляя по его коридорам, сам становишься немножко океанологом. «Витязь» ошвартован к Набережной исторического флота, которую делит с судном космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», рыболовецким судном-музеем СРТ-129, последним сохранившемся в России плавучим маяком «Ирбенский» и подводной лодкой Б-413. Эта не потерявшая работоспособности дизельная субмарина — самый популярный объект музея, и за экскурсионный час вполне можно совершить погружение в его историю, техническое оснащение и быт, о которых рассказывают капитан или старший механик.
Каменный пояс
Несмотря на все перипетии истории, в черте Калининграда сохранилось немало укреплений, что автоматически делает его музеем фортификации под открытым небом — поразительно, но Кенигсберг оставался городом-крепостью до самого окончания Второй мировой! Восемь мощных ворот, валы, бастионы, башни, равелины, казармы — сейчас это впечатляющие памятники готической архитектуры, которым посвящена тематическая экскурсия. Причем, необязательно организованная — у каждого объекта стоит информационный щит с подробным описанием и картой всего «каменного пояса». По своему оборонительному назначению эти укрепления середины XIX века так и не использовались — просто-напросто устарели, — и в наши дни в них разместились куда более мирные музеи, офисы, склады, галереи, кафе и рестораны. В Королевских и Фридрихсбургских воротах — отделения Музея Мирового океана, во Фридландских воротах — краеведческая экспозиция, в казарме «Кронпринц» — филиал Московского государственного университета технологий и управления.
Уже в последней четверти XIX столетия вокруг города появилось вторая линия обороны — 43-километровое ожерелье с 15 массивными бусинами основных и вспомогательных фортов, окруженных рвами и расположенных друг от друга на расстоянии артиллерийского удара. Его даже называли «ночной периной Кенигсберга», благодаря которой его жители могли спать спокойно. Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», кажется, до сих пор пахнет порохом — за него шли ожесточенные бои во время штурма города в апреле 1945-го: он смог пережить и осаду, и прямые попадания тяжелых орудий. Взять его удалось только после подрыва каземата и капонира, за что 15 солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза. Во внутренних помещениях форта — бывших казармах, складах и коридорах — теперь экспозиции по военной тематике, а снаружи — выставлена небольшая коллекция оружия и проходят исторические реконструкции штурма. Гарнизон же форта № 11 «Денхофф» сдался без боя — весомым аргументом для капитуляции стал выстрел по его воротам из крупнокалиберной пушки. Благодаря такой сговорчивости «Денхофф» — единственный форт, дошедший до нас в аутентичном, пусть и немного потрепанном виде. Например, тут сохранились тяжеленные ворота, железные винтовые лестницы и решетки, бронированные 34-тонные чугунные колпаки для защиты наблюдателей, а новые хозяева-музейщики даже восстановили механизм лифта для подачи боеприпасов. После осмотра форта (кстати, в его помещениях устраивают квесты) пройдите во двор и угоститесь обедом на «полевой кухне», кофе со специями или горячим шоколадом, который здесь просто исключительный.
Море внутри
Визитная карточка Калининградской области — Куршская коса. Этот национальный парк на узкой песчаной полосе, которую Россия делит с Литвой (по 49 км каждой стороне), прекрасен и своими огромными песчаными пляжами, куда летом со всей области приезжают загорать, купаться и кататься на кайтах; и душистым запахом хвои, и прогулочными экотропами по природным достопримечательностям. Многие из которых, впрочем, настолько же природные, насколько и рукотворные, ведь недаром Куршская коса — объект именно культурного наследия ЮНЕСКО: ее рукотворные ландшафты с авандюнами и высаженными самовозобновляемыми лесами помогли остановить наступление пустыни на поселки. Самый звездный объект — высота Эфа, носящая имя французского дюнного инспектора, работавшего над остановкой неуклонного движения песков из-за вырубки лесов. Со смотровых площадок дюны хорошо понятен рельеф косы, этой «Сахары на воде»: с одной стороны бескрайнее Балтийское море, с другой — почти такой же бескрайний Куршский залив, и во время прогулки по нему на катере можно увидеть многометровые песчаные горы, круто обрывающиеся у самой кромки воды.
Другой экомаршрут ведет через «королевский» бор, где когда-то находились королевские охотничьи угодья, а потом пролегал почтовый тракт; рядом с тропой можно увидеть питомник гигантских, в несколько обхватов, туй. Но самый загадочный участок косы — так называемый Танцующий лес. Стволы сосен здесь причудливо согнуты и искривлены, закручены штопором и будто действительно двигают ими в каком-то нам неслышном танце. До сих пор нет окончательной версии о причине такой аномалии — то ли это из-за объедающих побеги гусениц, то ли из-за сочетания сильного ветра и влаги, то ли из-за каких-то неведомых магнитных потоков (на самом деле нет). А в расположенном неподалеку полевом стационаре «Фрингилла», относящемся к первой в мире орнитологической станции, всем желающим показывают гигантские сети-ловушки для ловли певчих птиц во время сезонных (весенних и осенних) миграций и сам процесс их кольцевания.
Балтийская Ривьера
Калининградское взморье — цепочка курортных городков на побережье, каждый из которых отличается от другого, и каждый интересен по-своему. Лучшая смотровая площадка с видом на Зеленоградск — бывший Кранц — устроена на его старинной 40-метровой водонапорной башне: сверху хорошо просматриваются старые районы с небольшими, утопающими в зелени домиками, обступающие их кварталы новостроек, отрезки Курортной улицы и набережной, по которым фланируют отдыхающие. В башне сейчас разместился частный музей «Мурариум» с крупнейшей в стране арт-коллекцией кошек, а на самом верхнем уровне — пентхаус для влюбленных, где после закрытия музея можно остановиться на ночь и через стеклянную крышу любоваться звездами. Курорт славится своим котошефом — облаченная в униформу (особый зеленый пиджак с эмблемой), она колесит по городу на велосипеде и подкармливает уличных кошек в сквере — и необычным музеем филинов и сов «ФилоСовия».
В отличие от Зеленоградска другой известный курорт на побережье — Светлогорск, в прошлом Раушен — не может похвастать песчаными пляжами. Зато его новый полуторакилометровый морской променад (спуститься к нему лучше всего в кабинке ретрофуникулера) уже стал одним из самых узнаваемых символов области, а в пространстве культурного центра «Янтарь-Холл» Музей мирового океана представил самую большую в России этнографическую выставку «Люди моря» с потрясающими экспонатами из Индонезии (прежде всего с Бали), Новой Гвинеи, Мьянмы, Таиланда, Китая. По светлогорским старинным виллам тоже проходит обстоятельная экскурсия, иногда включающая в себя концерт в частном органном зале компании «Макаров».
Ну и конечно, нельзя не упомянуть и курортный поселок Янтарный (Пальмникен) с его широким чистейшим и оборудованным песчаным пляжем — обладателем «Голубого флага». Проходишь к нему через тенистый парк, заложенный еще Морицем Беккером — это он в XVIII веке основал в этих местах первую янтарную мануфактуру. «Солнечный камень» на Балтийском море добывали еще древние пруссы, а в наши дни комбинату «Янтарный» принадлежит 90% его доказанных запасов. В выставочном зале «Янтарная палата» — этот музей совсем другой, чем в Калининграде — можно получить ответы на последние оставшиеся вопросы о природе, добыче и обработке янтаря, а на смотровой площадке Приморского карьера — оценить масштаб работ и хотя бы пару минут посидеть в Янтарной пирамиде, созданной аж из 700 кг этой ископаемой смолы.
Крепкие орешки
Благодаря компактности и отличным дорогам области из Калининграда легко совершать радиальные вылазки по городам региона, каждый раз открывая для себя что-то новое. Например, его второй по величине город Советск (бывший Тильзит) славен старинным, украшенным барельефами мостом Королевы Луизы над рекой Неман — сейчас это граница с Литвой, а в 1807 году на построенном посередине реки плоту во время подписания Тильзитского мира император Александр I впервые встретился с Наполеоном. Рецепт другого местного бренда — вкуснейшего прусского полутвердого сыра тильзитер — был некоторое время назад восстановлен в сыроварне Deutsches Haus в городке Неман. Визит на ее небольшое производство и дегустация всех производимых здесь крафтовых сыров — отличное завершение экскурсии по руинам внушительного местного замка Рагнит.
Вообще, наследие ордена — многочисленные средневековые замки в Восточной Пруссии, которые рыцари строили здесь вплоть до XV века — предмет отдельного рассказа и отдельной поездки. Всего на территории Калининградской области было около 40 цитаделей, из которых сохранились лишь немногие. Но и то, что можно увидеть, впечатляет (интересно, что благодаря обилию глины строились эти суровые крепости не из камня, а кирпича). На холмах рядом с городом Черняховск (доехать до него из Советска можно за час мимо лугов и перелесков, рапсовых полей и яблоневых садов, а зачастую узкие дороги окаймляют тополя, которых в шутку называют «последними солдатами вермахта») высятся целых три замка.
Окруженная со всех сторон водой мощная крепость Инстербург защищала город от атак литвинов — до наших дней дошли лишь стены форбурга (внешней части), в его помещениях разместился небольшой исторический музей и арт-галерея. В одной из построек замка Георгенбург сейчас находится резиденция епископа Черняховской епархии Русской Православной Церкви, а во время экскурсии из окон крепости хорошо виден комплекс примыкающего к ней конного завода «Георгенбург»: в исторических зданиях XIX столетия разводят лошадей тракененской, ганноверской и голштинской пород, и при желании на некоторых можно покататься. В замке Заалау в соседнем поселке Каменский планируют открыть музей, но пока он по-прежнему представляет собой живописные, достойные кисти художника руины с поросшими березами стенами. Наконец, замок Вальдау (всего полчаса езды от Калининграда), где когда-то находилась резиденция магистров ордена, а в XVII столетии останавливалось Великое посольство Петра I, сейчас находится в управлении семьи предпринимателей из Белгорода, которая своими силами ведет его реконструкцию, устраивает мастер-классы по изготовлению гипсовых розеток (пять минут — и элемент декора, которым после украсят крепость, готов) и ежегодно проводит фестиваль местной спаржи: этот «прусский женьшень» Сорокины даже поставляют в рестораны Москвы и Петербурга.
Один совет — не стоит сравнивать руины тевтонских твердынь Калининградской области с изящными баварскими замками и пышными дворцами Луары. Эти спартанские цитадели возводились не аристократами, а рыцарями, и не для мирной жизни, а для войны, вдобавок над ними основательно поработали ветры истории, да и само неумолимое время. Но рано или поздно они будут воссозданы максимально близко к оригиналу, и перенестись в прусское Средневековье все желающие смогут, не покидая пределов России.
Полезная информация
Сезон
Лучшее время для поездки — с мая по октябрь.
Транспорт
В Калининград легко добраться прямыми рейсами многих авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, UTair, «Уральские авиалинии» и др.) из ряда городов европейской части России. По территории области удобнее всего перемещаться на автомобиле — его можно взять в аренду в аэропорту или уже в городе: расстояние небольшие, дороги хорошие, везде есть парковка. Другой вариант — электричка и автобусы, связывающие главные точки региона.
Сувениры
Всевозможные изделия и украшения из янтаря (есть и косметика с янтарной кислотой), которые можно купить повсюду, от уличных ларьков до бутиков в аэропорте, но лучше всего — в магазине при комбинате «Янтарный». Другой беспроигрышный вариант — марципан, сыр тильзитер или рыба (например, копченый балтийский угорь). Не расстраивайтесь, если не хватило времени на сувенирный шопинг — всё можно приобрести в калининградском аэропорту «Храброво». Хороший и местный коньяк пятилетней выдержки, он продается даже в обычных продуктовых супермаркетах.
Совет
Северо-восточную часть области между городками Полесск и Славск за обилие каналов, рек и рукавов иногда называют калининградской Венецией. Остановившись в поселке Матросово, можно не только отдыхать и гулять по его обширной территории, но и рыбачить, кататься на квадроциклах и совершать походы на байдарках и велосипедах.
Подготовка к поездке
Подробная информация о путешествиях по региону – на туристическом портале visit-kaliningrad.ru.