Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Закончить — в частном музее-квартире Altes Haus на Проспекте мира в районе Хуфен, где демонстрируется обстановка прусской купеческой семьи Густава Гроссмана. Интерьер, оригинальная мебель и предметы обихода — тут ко всему можно прикасаться, брать в руки реквизит и сидеть на стульях: это интерактивный музей, но не цифровом, а в «теплом», аналоговом смысле этого слова. Хозяйка музея любит устраивать для своих гостей квест, предлагая угадать предназначение старинных предметов, которые внезапно оказываются держателем для спичек, ножом для снятия крышечки-скорлупы с яйца, посудой для домашней обжарки кофе.

Есть в Калининграде музей, на который можно смело отвести хоть целый день и даже не заметить, как он пролетел. Федеральный Музей Мирового океана — единственный, филиалы которого находятся не только в разных точках города, но и в курортном Светлогорске, и даже в Санкт-Петербурге (ледокол «Красин»). В этом году он отмечает свой 30-летний юбилей: в 1990-м его первым объектом и главным экспонатом стало научно-исследовательское судно «Витязь». Большинство помещений совершившего 65 рейсов корабля, с борта которого была измерена максимальная глубина планеты (11 022 м в Марианской впадине), открыты для посещения и, гуляя по его коридорам, сам становишься немножко океанологом. «Витязь» ошвартован к Набережной исторического флота, которую делит с судном космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», рыболовецким судном-музеем СРТ-129, последним сохранившемся в России плавучим маяком «Ирбенский» и подводной лодкой Б-413. Эта не потерявшая работоспособности дизельная субмарина — самый популярный объект музея, и за экскурсионный час вполне можно совершить погружение в его историю, техническое оснащение и быт, о которых рассказывают капитан или старший механик.