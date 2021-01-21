Точка на карте: Диксон, Россия

Арктический Диксон – стоящий на побережье Карского моря самый северный посёлок страны – куда менее популярен среди туристов, чем воспетая Звягинцевым Териберка. Хотя кино в этих краях тоже снимали – драму Дениса Евстигнеева «Мама» с Олегом Меньшиковым и Владимиром Машковым. Пребывание здесь само по себе похоже на фильм: местами нуар, а местами остросюжетный триллер.
Диксон – важнейшая точка Северного морского пути, давшая импульс развитию арктического мореплавания. Когда-то процветавший населённый пункт с пятью тысячами жителей был примером успешного освоения Арктики и мирного сосуществования советского человека с природой в условиях близких к экстремальным. Именно здесь в 1915 году появилась одна из первых полярных радиометеостанций, на протяжении 90 лет обеспечивавшая гидрометеорологической информацией суда.
После распада Советского Союза в истории Диксона случился драматический поворот. Предприятия закрылись, а жителей решили «перебросить» на Большую землю – содержать и остров, и материковую часть, разделённые Енисейским заливом, стало нерентабельно. Сейчас в посёлке-призраке можно посетить заброшенную школу, ресторан и гостиницу. Зрелище печальное: выбитые стёкла, разбросанные по полу учебники, присыпанные снегом игрушки. На деревянном здании с надписью «Аэропорт» красуется портрет Ильича, а бывший клуб, несмотря на облупившуюся краску, ещё хранит величие сталинского ампира.
Сегодняшняя жилая часть Диксона – с десяток улиц на материке, названных в честь полярных исследователей: капитана советского ледокольного флота Владимира Воронина, лётчика и участника арктических экспедиций Михаила Водопьянова. На местной гидрографической базе, обслуживавшей огромный участок длиной в 1100 километров, курировавшей 45 радиомаяков и свыше 300 навигационных знаков, можно полистать старые атласы и рассмотреть карту, составленную Колчаком. В пяти минутах ходьбы – краеведческий музей при школе и одна из самых северных церквей в России, где батюшка, он же кочегар, проводит службу по воскресеньям.
На тот Диксон, слава о котором гремела на весь Советский Союз, нынешний мало похож. Но повод смотреть в будущее с оптимизмом есть – в 80 километрах от посёлка скоро появятся угольные терминалы, на острове возводят новый аэропорт, а на материке – больницу. Ну а пока вы ещё можете успеть забраться в эту невероятную машину времени.
Как добраться
Раз в неделю прямой рейс из Норильска выполняет авиакомпания «КрасАвиа». Время в пути – 1,5 часа.
Совет
Если хотите увидеть цветущую тундру, планируйте путешествие в июле-августе. В октябре-ноябре высоки шансы застать северное сияние и при этом не застрять на острове из-за пурги.