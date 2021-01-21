Точка на карте: Диксон, Россия

Арктический Диксон – стоящий на побережье Карского моря самый северный посёлок страны – куда менее популярен среди туристов, чем воспетая Звягинцевым Териберка. Хотя кино в этих краях тоже снимали – драму Дениса Евстигнеева «Мама» с Олегом Меньшиковым и Владимиром Машковым. Пребывание здесь само по себе похоже на фильм: местами нуар, а местами остросюжетный триллер.

Диксон – важнейшая точка Северного морского пути, давшая импульс развитию арктического мореплавания. Когда-то процветавший населённый пункт с пятью тысячами жителей был примером успешного освоения Арктики и мирного сосуществования советского человека с природой в условиях близких к экстремальным. Именно здесь в 1915 году появилась одна из первых полярных радиометеостанций, на протяжении 90 лет обеспечивавшая гидрометеорологической информацией суда.

После распада Советского Союза в истории Диксона случился драматический поворот. Предприятия закрылись, а жителей решили «перебросить» на Большую землю – содержать и остров, и материковую часть, разделённые Енисейским заливом, стало нерентабельно. Сейчас в посёлке-призраке можно посетить заброшенную школу, ресторан и гостиницу. Зрелище печальное: выбитые стёкла, разбросанные по полу учебники, присыпанные снегом игрушки. На деревянном здании с надписью «Аэропорт» красуется портрет Ильича, а бывший клуб, несмотря на облупившуюся краску, ещё хранит величие сталинского ампира.