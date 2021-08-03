Тридевятое царство
Море песка
5-километровая Балтийская коса, самая западная точка России, известна куда меньше Куршской — да, национальный парк здесь еще создается, да, путь сюда подразумевает паромную переправу через Балтийский пролив, зато тут вполне можно представить как выглядела Куршская коса лет эдак 20 назад, до того как ее захлестнула волна массового туризма. На Балтийской косе еще разрешено сходить с тропинок (которых на ней толком и нет), карабкаться по дюнам, фотографировать цветы — кстати, подходы для противостояния опустыниванию ученые и инженеры сперва опробовали именно здесь, чтобы потом с успехом применить на Куршской. Но главное даже не это: помимо природы на этой вытянутой в струнку по направлению к польской границе территории получится увидеть и множество уникальных памятников военной истории — особенно интересных, учитывая тот факт, что до середины 1990-х доступ сюда был запрещен.
Начинать лучше всего с небольшого музея «Старый люнет» — его хозяйка Валерия провела здесь почти всю жизнь и может рассказать столько историй о косе, сколько песчинок в ее дюнах. Люнет — это такое полевое укрепление, окруженный рвом вал с редюитом (опорным пунктом) внутри. Сейчас в нем демонстрируют собранные по всей округе всевозможные артефакты разной степени ржавости, чертежи и военные фотографии, крутят тематические фильмы и угощают кофе с изготовленными одной из местных жительниц фруктовыми безе. За другими объектами, которые до сих пор держат оборону от неумолимого времени, тоже далеко ходить не надо — лежащий в руинах форт «Западный» чрезвычайно живописен, а часть спрятанных в зарослях зданий бывших батарей, бункеров, дотов и капониров используются как выставочные площадки для фото и даже как холст для стрит-арта.
Наверное, самая звездная достопримечательность Балтийской косы — военная база люфтваффе «Нойтиф» с гидрогаванью, которая впоследствии использовалась и советской армией для базирования противолодочной авиационной эскадрильи. Со времен Второй мировой здесь сохранилось несколько гигантских ангаров для самолетов, башни для диспетчеров, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы (когда-то с подогревом!) — именно на косе, которая тогда называлась Фрише-Нерунг, находился последний рубеж германской обороны в Восточной Пруссии и именно отсюда отплывали корабли с остатками разгромленных немецких частей. Буквально полгода назад два эллинга удалось отстоять и включить в список объектов регионального культурного наследия — и все равно лучше поспешить их увидеть и запечатлеть.
Расположенные в пяти минутах езды от аэродрома бывшие склады базы «Нойтиф» были закумфлированы под небольшую деревеньку — сейчас здесь находится очень уместный для этих мест клуб постапокалиптики «Ржавый Дракон»: его активисты встречают гостей в нарядах, стилизованных под «Безумного Макса» или даже «Кин-дза-дза». Каждое лето здесь проходит костюмированный фестиваль с концертами, тематическими конкурсами и квестами, а периодически в «потемкинских» домиках живут уличные художники, оформляющие их покосившиеся стены на собственный вкус — вот такой Burning Man с балтийским акцентом.
Совет: путь к сердцу Балтийской косы как правило лежит через Калининград. Если вы уже побывали в соборе, постояли у могилы Канта и прогулялись по «Рыбной деревне» и району исторических вилл Амалиенау, то потратьте свободное время на милейший городской зоопарк (кстати, он один из старейших в России), где экскурсии иногда проводит сама директор, или загляните в новый иммерсивный музей «Дом китобоя», посвященный советскому периоду в истории города.
Мал золотник
Да дорог — и речь тут, разумеется, именно о культурном наследии. В области живут чуть более миллиона человек, из них почти половина — собственно, в самом Калининграде, поэтому все остальные города можно априори назвать «малыми». И пожалуй, именно путешествие по ним позволит перенестись в прошлое и хоть немного окунуться в старинный быт Восточной Пруссии. Один из таких — стоящий на реке Лава Правдинск, бывший город-крепость Фридланд, основанный еще великим магистром Тевтонского ордена. Тут совсем недавно реконструировали парк и обустроили в нем фонтан, а с новой набережной на Мельничном пруду открываются разные, но неизменно выигрышные ракурсы на главную здешнюю достопримечательность — старинную кирху Святого Георгия, возведенную в XIV столетии. В мощной готической постройке со строгим и скупым интерьером вот уже 30 лет находится православная церковь, и даже на одной из икон богоматерь изображена именно с кирхой на заднем фоне — настоящий разрыв шаблона для всех, кто привык к маковкам, закомарам и позолоте. Другое яркое впечатление — открывающийся с пятиэтажной башни храма вид на городские кварталы и оттеняющие зелень лесов и полей красноватые кирхи и водонапорные каланчи. Кстати, в пяти минутах езды от Правдинска находится верховое болото Целау — единственное в своем роде во всей Европе, где можно увидеть множество птиц, занесенных в Красную книгу России.
Пожалуй, наиболее образцово-показательный из малых городов и поселков Калининградской области — Железнодорожный, в прошлом Гердауэн, тоже заложенный рыцарями-тевтонами. После Первой мировой войны он был отстроен заново бременским архитектором-романтиком Гейнцом Штоффрегеном, что впоследствии назвали самым ярким примером «восточнопрусского восстановления» — выполненным даже не то, что в едином стиле, а в едином вкусе одного человека. Во всей области не найти подобной концентрации старинных домов на такой небольшой площади — в ходе боев Великой Отечественной эти здания пострадали не так сильно, и буквально в прошлом году их фасады обновили, улицы выложили брусчаткой, даже двери отреставрировали.
Прекрасен и Гусев — в прусские времена Гумбиннен — с его историко-краеведеским музеем и грандиозной фреской Отто Хайхерта в актовом зале Гусевского агропромышленного колледжа: на ней изображено прибытие переселенцев из Зальцбургского округа Австрии в XVIII веке. И тут же, в паре минут езды — единственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» с его необычным скульптурным парком работы Михаила Шемякина. Он посвящен знаменитому Гумбинненскому сражению, которое ознаменовалось одной из первых побед Русской императорской армии.
Совет: в северную часть области — заболоченные и прорезанные многочисленными каналами места, которые часто называют «калининградской Голландией» — стоит заглянуть ради симпатичного городка Полесск, рядом с которым, на побережье Куршского залива, расположены колонии бакланов и серых цапель. Непременно загляните и в крохотный музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» в поселке Ильичево: в ней воссоздан аутентичный интерьер деревенской школы с партами, вешалками, грифельными досками и деревянными башмачками учащихся. Неподалеку от Железнодорожного, рядом с деревней Озерки, находится циклопических размеров шлюз Мазурского канала — прорытый еще в XVIII веке, он использовался для перевозки грузов, но после был заброшен: в настоящее время у правительства области есть планы на реконструкцию канала с прицелом на туризм, как в соседней Польше.
«Европейский Байкал»
Весь небольшой Калининградский регион можно с полным правом назвать пограничной зоной, и во время путешествия по его южным пределам то и дело встречаешь указатели на границу то с Литвой, то с Польшей — кстати, в юго-восточном углу области, где находится знаменитое озеро Виштынец, три границы и вовсе сходятся в одной точке. Невероятно, но факт — несмотря на то, что из Калининграда до Виштынецкого озера можно по красивейшим дорогам добраться буквально за пару-тройку часов, многие городские жители здесь никогда не бывали, предпочитая родному «Востоку» заграничный «Запад». В последние пару лет ситуация стала меняться, так что спокойные деньки Роминтенской пущи скоро останутся в прошлом.
Когда-то густые леса Роминты на Виштынецкой возвышенности были охотничьими угодьями — сперва на них выслеживали оленей и кабанов гроссмейстеры Тевтонского ордена, а затем тут располагалась одна из резиденций кайзера Вильгельма. Все здешние постройки давно канули в Лету (за исключением массивного деревянного дома Вильгельма, который сейчас красуется в калининградском Центральном парке), но до сих пор на лесных дорогах можно увидеть прекрасно сохранившуюся брусчатку, в чаще попадаются памятные камни, на которых высечена статистика добытых на охоте оленей, сохранились и перекинутые через речушки горбатые мосты. Сейчас Роминтенская пуща — второе по значимости (после Куршской косы) направление для экотуризма: сюда приезжают ради посещения Виштынецкого эколого-исторического музея в поселке Краснолесье и дегустации шоколада в местной лавке, на прилавке найдете даже плитки с вялеными томатами), пеших и велосипедных прогулок по тропам, ночей в гостевых домах местных жителей, где кормят исключительно локальными продуктами, и, не в последнюю очередь, купания в ледниковых озерах Мариново и собственно Виштынец. Широченный Виштынец с его размерами (около 8 на 4 км) и максимальной глубиной 54 метра старше Балтийского моря — вода здесь кристально-чистая и холодная даже летом. Озеро весьма популярно среди рыбаков — помимо окуней, щук и ряпушки здесь, при некотором везении, можно добыть и европейского угря, его сюда завезли еще в советское время. И все же главный добытый «трофей», который увозишь с собой домой — удивительное ощущение заповедной чистоты Роминты и жгучее желание обязательно вернуться сюда еще раз.
Совет: сотрудники эколого-исторического музея в Краснолесье проводят разнообразные тематические экскурсии по Роминтенской пуще – например, посвященные мостам (в их числе – знаменитый арочный виадук через речку Красная) или даже валунам Виштынецкой возвышенности.