Тридевятое царство

Море песка

5-километровая Балтийская коса, самая западная точка России, известна куда меньше Куршской — да, национальный парк здесь еще создается, да, путь сюда подразумевает паромную переправу через Балтийский пролив, зато тут вполне можно представить как выглядела Куршская коса лет эдак 20 назад, до того как ее захлестнула волна массового туризма. На Балтийской косе еще разрешено сходить с тропинок (которых на ней толком и нет), карабкаться по дюнам, фотографировать цветы — кстати, подходы для противостояния опустыниванию ученые и инженеры сперва опробовали именно здесь, чтобы потом с успехом применить на Куршской. Но главное даже не это: помимо природы на этой вытянутой в струнку по направлению к польской границе территории получится увидеть и множество уникальных памятников военной истории — особенно интересных, учитывая тот факт, что до середины 1990-х доступ сюда был запрещен.

Начинать лучше всего с небольшого музея «Старый люнет» — его хозяйка Валерия провела здесь почти всю жизнь и может рассказать столько историй о косе, сколько песчинок в ее дюнах. Люнет — это такое полевое укрепление, окруженный рвом вал с редюитом (опорным пунктом) внутри. Сейчас в нем демонстрируют собранные по всей округе всевозможные артефакты разной степени ржавости, чертежи и военные фотографии, крутят тематические фильмы и угощают кофе с изготовленными одной из местных жительниц фруктовыми безе. За другими объектами, которые до сих пор держат оборону от неумолимого времени, тоже далеко ходить не надо — лежащий в руинах форт «Западный» чрезвычайно живописен, а часть спрятанных в зарослях зданий бывших батарей, бункеров, дотов и капониров используются как выставочные площадки для фото и даже как холст для стрит-арта.

Наверное, самая звездная достопримечательность Балтийской косы — военная база люфтваффе «Нойтиф» с гидрогаванью, которая впоследствии использовалась и советской армией для базирования противолодочной авиационной эскадрильи. Со времен Второй мировой здесь сохранилось несколько гигантских ангаров для самолетов, башни для диспетчеров, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы (когда-то с подогревом!) — именно на косе, которая тогда называлась Фрише-Нерунг, находился последний рубеж германской обороны в Восточной Пруссии и именно отсюда отплывали корабли с остатками разгромленных немецких частей. Буквально полгода назад два эллинга удалось отстоять и включить в список объектов регионального культурного наследия — и все равно лучше поспешить их увидеть и запечатлеть.

Расположенные в пяти минутах езды от аэродрома бывшие склады базы «Нойтиф» были закумфлированы под небольшую деревеньку — сейчас здесь находится очень уместный для этих мест клуб постапокалиптики «Ржавый Дракон»: его активисты встречают гостей в нарядах, стилизованных под «Безумного Макса» или даже «Кин-дза-дза». Каждое лето здесь проходит костюмированный фестиваль с концертами, тематическими конкурсами и квестами, а периодически в «потемкинских» домиках живут уличные художники, оформляющие их покосившиеся стены на собственный вкус — вот такой Burning Man с балтийским акцентом.