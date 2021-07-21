Удивительное путешествие самой большой иконы в России
Сначала по тихой улочке с разноцветными деревянными домами разливается колокольный звон. Откуда-то издали, величаво. Звук усиливается, повелевая городку скинуть провинциальную дремоту. Пространство заполняется пением и нестройным людским гомоном. Наконец сквозь вибрирующий разогретый воздух становится видна и причина пробуждения: пестрая процессия, конца и края которой не видно.
В ней мелькают священнослужители, по-праздничному облаченные в золото, женщины в платках, дети на загривках родителей. Впереди, слегка согнувшись под необычной ношей, шагают раскрасневшиеся, мокрые от пота мужчины. Ноша их – украшенный цветами огромный трехметровый лик Спаса Вседержителя – будто сам собой плывет над всем этим людским морем.
В день крестного хода в Тутаеве Бог уж точно, по Бродскому, «живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». Процессия напоминает цунами, но это цунами благодати, которому тут рады распахнуть ворота: во многих дворах жители организуют для участников бесплатную раздачу питьевой воды, кваса, пирожков – кому что Бог послал. Асфальта в городе не то чтобы много, и путь часто лежит по укатанным колдобинам грунтовки. Тысячи ног поднимают столбы пыли. Когда крестный ход выпадает на дождливый день, под ногами растекаются грязные ручьи, а Спаса накрывают полиэтиленом.
ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ
Тутаев – городок в Ярославской области на двух берегах Волги без моста между ними. Некогда его части были разными городами – Романовом на левом берегу и Борисоглебском – на правом. Первое летописное упоминание о них относится к XIII веку. Выгодное торговое положение на главной водной магистрали обусловило рост и процветание обоих городов. Закат экономического благополучия начался здесь с развитием железнодорожного сообщения: рельсы проложили слишком далеко от здешних берегов.
В память о славном прошлом сегодня здесь доживают свой век каменные и деревянные купеческие особнячки да зарастают травой кирпичные сводчатые амбары Строгановых. (Их в аварийном состоянии выкупил простой краевед Юрий Стародубов и теперь собирает средства на реставрацию – мечтает создать музей.)
Объединенный Романов-Борисоглебск появился на свет в 1822 году. Меньше чем через век обе части названия признали негодными: первая – как будто про династию недавно свергнутых царей (хотя на самом деле название куда старше: происходит от имени основателя, углицкого князя XIII века Романа Владимировича), вторая – про первых русских святых Бориса и Глеба. Так, конечно, не годилось, и в 1918-м город было решено переименовать. Рассматривали варианты: Ленинск, Луначарск, даже какой-то невероятный Коммунар-Спартак. Но остановились на Тутаеве – в честь лихого красноармейца, погибшего в недавней стычке с белыми повстанцами.
В городе поговаривают, что стычка та была вовсе не благородным сражением, а вероломным нападением. «Да и фамилия какая-то татарская, – неполиткорректно досадуют местные краеведы. – Вернуть бы прежнее русское Романов-Борисоглебск». Однако сторонники возвращения исторического названия в меньшинстве: в постсоветские годы не раз проводились опросы о переименовании, большинство голосовало против. Но споры не утихали.
В 2017 году вопрос был передан в Государственную думу: депутаты приняли в первом чтении законопроект о переименовании Тутаева, но местные власти решили снова провести референдум, на этот раз пообещав: результаты будут окончательными, тему закроют раз и навсегда. Большинство вновь проголосовало против переименования, тему закрыли.
Сколько ни голосуй, а моста через Волгу как не было, так и нет. Сообщение между Борисоглебской и Романовской сторонами Тутаева, как и многие века назад, летом осуществляется на лодках и пароме, (тариф – 35 рублей в одну сторону), морозной зимой – пешком по льду, бесплатно. В ледостав и ледоход сообщения нет вовсе. Ближайший мост – в административном центре региона, Ярославле, это полчаса езды на машине.
Отсутствие моста и железнодорожного сообщения создает массу бытовых неудобств, зато, на радость живописцам, заставляет время в Тутаеве течь медленнее: в его вязком потоке действительность словно законсервирована. Можно сравнить современный пейзаж с Кустодиевским «Гуляньем на Волге» 1909 года – и почти не найти отличий.
БЫВШЕЕ «НЕБО»
Икона Спаса Вседержителя – главная городская святыня, тутаевцы зовут его Всемилостивым Спасом. Он «живет», как выражаются местные, в Воскресенском соборе на Борисоглебской стороне Волги. Этот берег – высокий, весь его архитектурный ансамбль и спуск к реке прекрасно просматриваются с противоположной стороны. Десятки художников и фотографов заранее выстраиваются вдоль Романовского берега: момент спуска Спаса на переправу считается самым зрелищным во время крестного хода.
По преданию, образ Спаса в XV веке написал знаменитый вологодский иконописец, преподобный Дионисий Глушицкий. До постройки в XVII веке каменного Воскресенского собора здесь неподалеку стояла деревянная Борисоглебская церковь. Спас был в ней центральной частью «неба» – элементом потолка в четверике здания, и этим объясняется его размер: без малого три метра в высоту. Когда церковь за ветхостью разобрали, Спасителя перенесли в новый храм уже в качестве иконы. Эта версия датировки признается церковью и является самой популярной среди краеведов, хотя некоторые специалисты считают, что икона – современник каменного собора.
– В середине XVIII века Спасителя по указу Святителя Арсения (Мацеевича) увезли в Ростов Великий на 40 лет, – рассказывает искусствовед, хранитель художественно-исторических ценностей Воскресенского собора Светлана Семенова. – Дело в том, что в Борисоглебске жило много старообрядцев, которые чтили эту икону, а с ними церковь боролась. В 1793 году святыню вернули, пронеся на руках весь путь – около сотни километров. Именно тогда в Борисоглебске и состоялся первый крестный ход со Спасом Вседержителем. В 1888-м, в честь 900-летия Крещения Руси, с Борисоглебским Спасом впервые прошли по Романовской стороне. Там, в Романове, в Спасо-Архангельской церкви, которая действует и сейчас, когда-то был свой почитаемый образ Спаса тоже очень большого размера, но время сберегло только нашего – Борисоглебского.
Советская власть пресекла традицию, однако с 1989 года, при настоятеле Воскресенского храма протоирее Николае Лихоманове, крестные ходы возродились – по инициативе местного священства и прихожан.
Сегодня крестных ходов со Спасом в Тутаеве два: первый выпадает на десятое воскресенье после Пасхи и проходит только по Борисоглебской стороне, а второй – самый многочисленный и зрелищный, с переправой на Романовский берег – по давней традиции разворачивается в последнее воскресенье перед праздником Илии пророка. В 2021 году ходить выпало 1 августа.
Во время крестных ходов икона посещает храмы обоих берегов, словно приветствуя, благословляя их. Помимо церквей остановки совершаются в других знаменательных местах. На Борисоглебской стороне это, например, городской Дом милосердия, больница, дом престарелых и православная гимназия, а на Романовской молебен совершают у стены тюремного замка. У Спасо-Архангельской церкви середины XVIII века проходит общая трапеза.
Тутаевский Всемилостивый Спас считается самой большой иконой в России. Перемещения огромной святыни по живописным ландшафтам городка производят сильное впечатление. Благодаря этому каждый крестный ход многочислен и интересен не только воцерковленным людям: многие приходят себя показать, других посмотреть, обменяться новостями. Процент верующих в Тутаеве ничуть не больше, чем в других русских городах. Так что над религиозной атмосферой здесь превалирует скорее фестивальная.
ХРИСТОС ШАГАЕТ К ВОЛГЕ
Действо начинается в шесть утра с богослужения в Воскресенском соборе. Около восьми икону выносят на улицу и ставят на специально изготовленные носилки: теперь все желающие могут пройти под ней на коленях в молитве. Фотоснимки этого момента порой становятся поводом для насмешек в интернете: мол, смотрите, люди ползают по земле под иконой... Между тем ритуал распространен не только в Тутаеве: верующие считают, что, проходя под чудодейственной иконой, человек обретает высшее заступничество, которое позволит избавиться от старых болезней и неприятностей или уберечься от новых. Невоцерковленные участники крестного хода наблюдают за ритуалом со стороны, но, кажется, без тени высокомерия и очень дружелюбно.
– Моя семья не религиозна, но мы участвуем в этих крестных ходах с самого начала, с 1990 года, из-за их объединяющей силы и красоты, – говорит художник Сергей Тахтамышев. Он родился и живет в Санкт-Петербурге, но предки Сергея проживали в Тутаеве и сто, и двести лет назад. – Атмосфера здесь всегда легкая: участники болтают и смеются, батюшки обильно окропляют их святой водой, могут окропить и немощную бабушку, сидящую у старенького окна, и в машину заглянуть – водителя побрызгать. Чтобы всем досталось благодати...
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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