Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Россия

Удивительное путешествие самой большой иконы в России

Текст: Анастасия Клёпова; фотографии: Татьяна Никитина
21 июля 2021
DSC03187_2000.jpg
28 июля 2019 года. Большой крестный ход с образом Спаса Вседержителя переправляется через Волгу на Романовскую сторону Тутаева. Икона занимает привычное место на корме парома.
DSC07532.jpg
Вид с Романовской стороны Тутаева на Воскресенский собор (на противоположном берегу). Именно в этом соборе последние 228 лет живет икона Спаса Вседержителя, покидая его территорию лишь дважды в год для крестных ходов. Помимо этих крестных ходов, весной святыню переносят из зимнего храма в летний, а осенью – наоборот.
DSC08870_4000_web.jpg
В летнем верхнем храме Воскресенского собора после перенесения иконы.
Дважды в год икона Спаса Вседержителя покидает Воскресенский собор в городе Тутаев Ярославской области, отправляясь в необычный крестный ход.

Сначала по тихой улочке с разноцветными деревянными домами разливается колокольный звон. Откуда-то издали, величаво. Звук усиливается, повелевая городку скинуть провинциальную дремоту. Пространство заполняется пением и нестройным людским гомоном. Наконец сквозь вибрирующий разогретый воздух становится видна и причина пробуждения: пестрая процессия, конца и края которой не видно.

В ней мелькают священнослужители, по-праздничному облаченные в золото, женщины в платках, дети на загривках родителей. Впереди, слегка согнувшись под необычной ношей, шагают раскрасневшиеся, мокрые от пота мужчины. Ноша их – украшенный цветами огромный трехметровый лик Спаса Вседержителя – будто сам собой плывет над всем этим людским морем.

В день крестного хода в Тутаеве Бог уж точно, по Бродскому, «живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». Процессия напоминает цунами, но это цунами благодати, которому тут рады распахнуть ворота: во многих дворах жители организуют для участников бесплатную раздачу питьевой воды, кваса, пирожков – кому что Бог послал. Асфальта в городе не то чтобы много, и путь часто лежит по укатанным колдобинам грунтовки. Тысячи ног поднимают столбы пыли. Когда крестный ход выпадает на дождливый день, под ногами растекаются грязные ручьи, а Спаса накрывают полиэтиленом.
 
ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ

Тутаев – городок в Ярославской области на двух берегах Волги без моста между ними. Некогда его части были разными городами – Романовом на левом берегу и Борисоглебском – на правом. Первое летописное упоминание о них относится к XIII веку. Выгодное торговое положение на главной водной магистрали обусловило рост и процветание обоих городов. Закат экономического благополучия начался здесь с развитием железнодорожного сообщения: рельсы проложили слишком далеко от здешних берегов.

Borisoglebsk.jpg
National Geographic Россия Так выглядят маршруты двух ежегодных крестных ходов – по Борисоглебской и Романовской сторонам Тутаева. Более крупным значком на схеме отмечен Воскресенский собор.

В память о славном прошлом сегодня здесь доживают свой век каменные и деревянные купеческие особнячки да зарастают травой кирпичные сводчатые амбары Строгановых. (Их в аварийном состоянии выкупил простой краевед Юрий Стародубов и теперь собирает средства на реставрацию – мечтает создать музей.)

Объединенный Романов-Борисоглебск появился на свет в 1822 году. Меньше чем через век обе части названия признали негодными: первая – как будто про династию недавно свергнутых царей (хотя на самом деле название куда старше: происходит от имени основателя, углицкого князя XIII века Романа Владимировича), вторая – про первых русских святых Бориса и Глеба. Так, конечно, не годилось, и в 1918-м город было решено переименовать. Рассматривали варианты: Ленинск, Луначарск, даже какой-то невероятный Коммунар-Спартак. Но остановились на Тутаеве – в честь лихого красноармейца, погибшего в недавней стычке с белыми повстанцами.

В городе поговаривают, что стычка та была вовсе не благородным сражением, а вероломным нападением. «Да и фамилия какая-то татарская, – неполиткорректно досадуют местные краеведы. – Вернуть бы прежнее русское Романов-Борисоглебск». Однако сторонники возвращения исторического названия в меньшинстве: в постсоветские годы не раз проводились опросы о переименовании, большинство голосовало против. Но споры не утихали.

В 2017 году вопрос был передан в Государственную думу: депутаты приняли в первом чтении законопроект о переименовании Тутаева, но местные власти решили снова провести референдум, на этот раз пообещав: результаты будут окончательными, тему закроют раз и навсегда. Большинство вновь проголосовало против переименования, тему закрыли.

Сколько ни голосуй, а моста через Волгу как не было, так и нет. Сообщение между Борисоглебской и Романовской сторонами Тутаева, как и многие века назад, летом осуществляется на лодках и пароме, (тариф – 35 рублей в одну сторону), морозной зимой – пешком по льду, бесплатно. В ледостав и ледоход сообщения нет вовсе. Ближайший мост – в административном центре региона, Ярославле, это полчаса езды на машине.

Отсутствие моста и железнодорожного сообщения создает массу бытовых неудобств, зато, на радость живописцам, заставляет время в Тутаеве течь медленнее: в его вязком потоке действительность словно законсервирована. Можно сравнить современный пейзаж с Кустодиевским «Гуляньем на Волге» 1909 года – и почти не найти отличий.
 

DSC08406-2_2000.jpg
Узкое место: икону Всемилостивого Спаса переносят из зимнего в летний храм Воскресенского собора.
DSC00692.jpg
26 июля 2020 года. Большой крестный ход проходит мимо Покровской церкви XVII века. Не закрывавшийся после революции, храм долгое время был единственным действующим на Романовской стороне города.

БЫВШЕЕ «НЕБО»

Икона Спаса Вседержителя – главная городская святыня, тутаевцы зовут его Всемилостивым Спасом. Он «живет», как выражаются местные, в Воскресенском соборе на Борисоглебской стороне Волги. Этот берег – высокий, весь его архитектурный ансамбль и спуск к реке прекрасно просматриваются с противоположной стороны. Десятки художников и фотографов заранее выстраиваются вдоль Романовского берега: момент спуска Спаса на переправу считается самым зрелищным во время крестного хода.

По преданию, образ Спаса в XV веке написал знаменитый вологодский иконописец, преподобный Дионисий Глушицкий. До постройки в XVII веке каменного Воскресенского собора здесь неподалеку стояла деревянная Борисоглебская церковь. Спас был в ней центральной частью «неба» – элементом потолка  в четверике здания, и этим объясняется его размер: без малого три метра в высоту. Когда церковь за ветхостью разобрали, Спасителя перенесли в новый храм уже в качестве иконы. Эта версия датировки признается церковью и является самой популярной среди краеведов, хотя некоторые специалисты считают, что икона – современник каменного собора.

– В середине XVIII века Спасителя по указу Святителя Арсения (Мацеевича) увезли в Ростов Великий на 40 лет, – рассказывает искусствовед, хранитель художественно-исторических ценностей Воскресенского собора Светлана Семенова. – Дело в том, что в Борисоглебске жило много старообрядцев, которые чтили эту икону, а с ними церковь боролась. В 1793 году святыню вернули, пронеся на руках весь путь – около сотни километров. Именно тогда в Борисоглебске и состоялся первый крестный ход со Спасом Вседержителем. В 1888-м, в честь 900-летия Крещения Руси, с Борисоглебским Спасом впервые прошли по Романовской стороне. Там, в Романове, в Спасо-Архангельской церкви, которая действует и сейчас, когда-то был свой почитаемый образ Спаса тоже очень большого размера, но время сберегло только нашего – Борисоглебского.

Советская власть пресекла традицию, однако с 1989 года, при настоятеле Воскресенского храма протоирее Николае Лихоманове, крестные ходы возродились – по инициативе местного священства и прихожан.

DSC03066_2000.jpg
Борисоглебская сторона города. Кульминационный момент крестного хода: икону Всемилостивого Спаса принесли к переправе через Волгу.

Сегодня крестных ходов со Спасом в Тутаеве два: первый выпадает на десятое воскресенье после Пасхи и проходит только по Борисоглебской стороне, а второй – самый многочисленный и зрелищный, с переправой на Романовский берег – по давней традиции разворачивается в последнее воскресенье перед праздником Илии пророка. В 2021 году ходить выпало 1 августа.

Во время крестных ходов икона посещает храмы обоих берегов, словно приветствуя, благословляя их. Помимо церквей остановки совершаются в других знаменательных местах. На Борисоглебской стороне это, например, городской Дом милосердия, больница, дом престарелых и православная гимназия, а на Романовской молебен совершают у стены тюремного замка. У Спасо-Архангельской церкви середины XVIII века проходит общая трапеза.

Тутаевский Всемилостивый Спас считается самой большой иконой в России. Перемещения огромной святыни по живописным ландшафтам городка производят сильное впечатление. Благодаря этому каждый крестный ход многочислен и интересен не только воцерковленным людям: многие приходят себя показать, других посмотреть, обменяться новостями. Процент верующих в Тутаеве ничуть не больше, чем в других русских городах. Так что над религиозной атмосферой здесь превалирует скорее фестивальная.

ХРИСТОС ШАГАЕТ К ВОЛГЕ

Действо начинается в шесть утра с богослужения в Воскресенском соборе. Около восьми икону выносят на улицу и ставят на специально изготовленные носилки: теперь все желающие могут пройти под ней на коленях в молитве. Фотоснимки этого момента порой становятся поводом для насмешек в интернете: мол, смотрите, люди ползают по земле под иконой... Между тем ритуал распространен не только в Тутаеве: верующие считают, что, проходя под чудодейственной иконой, человек обретает высшее заступничество, которое позволит избавиться от старых болезней и неприятностей или уберечься от новых. Невоцерковленные участники крестного хода наблюдают за ритуалом со стороны, но, кажется, без тени высокомерия и очень дружелюбно.

– Моя семья не религиозна, но мы участвуем в этих крестных ходах с самого начала, с 1990 года, из-за их объединяющей силы и красоты, – говорит художник Сергей Тахтамышев. Он родился и живет в Санкт-Петербурге, но предки Сергея проживали в Тутаеве и сто, и двести лет назад. – Атмосфера здесь всегда легкая: участники болтают и смеются, батюшки обильно окропляют их святой водой, могут окропить и немощную бабушку, сидящую у старенького окна, и в машину заглянуть – водителя побрызгать. Чтобы всем досталось благодати...

National Geographic Россия №211, июль-август 2021

National Geographic Россия №211, июль-август 2021

Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.

Оформить подписку
рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии