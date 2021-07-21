Удивительное путешествие самой большой иконы в России

Сначала по тихой улочке с разноцветными деревянными домами разливается колокольный звон. Откуда-то издали, величаво. Звук усиливается, повелевая городку скинуть провинциальную дремоту. Пространство заполняется пением и нестройным людским гомоном. Наконец сквозь вибрирующий разогретый воздух становится видна и причина пробуждения: пестрая процессия, конца и края которой не видно.

В ней мелькают священнослужители, по-праздничному облаченные в золото, женщины в платках, дети на загривках родителей. Впереди, слегка согнувшись под необычной ношей, шагают раскрасневшиеся, мокрые от пота мужчины. Ноша их – украшенный цветами огромный трехметровый лик Спаса Вседержителя – будто сам собой плывет над всем этим людским морем.

В день крестного хода в Тутаеве Бог уж точно, по Бродскому, «живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». Процессия напоминает цунами, но это цунами благодати, которому тут рады распахнуть ворота: во многих дворах жители организуют для участников бесплатную раздачу питьевой воды, кваса, пирожков – кому что Бог послал. Асфальта в городе не то чтобы много, и путь часто лежит по укатанным колдобинам грунтовки. Тысячи ног поднимают столбы пыли. Когда крестный ход выпадает на дождливый день, под ногами растекаются грязные ручьи, а Спаса накрывают полиэтиленом.



ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ

Тутаев – городок в Ярославской области на двух берегах Волги без моста между ними. Некогда его части были разными городами – Романовом на левом берегу и Борисоглебском – на правом. Первое летописное упоминание о них относится к XIII веку. Выгодное торговое положение на главной водной магистрали обусловило рост и процветание обоих городов. Закат экономического благополучия начался здесь с развитием железнодорожного сообщения: рельсы проложили слишком далеко от здешних берегов.