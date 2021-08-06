Держаться воды: маршрут по набережным Нижнего Новгорода

Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов родился в Нижегородской губернии, он один из знаменитейших людей области, и понятно, почему его памятник стоит в месте с самым красивым пейзажем, открывающимся от Кремля. Оттуда отлично просматривается панорама слияния рек, Собор Александра Невского и стадион чемпионата мира по футболу, построенный на пустыре возле бывшего грузового порта, от которого остались постройки конца XIX века.

Кстати, понять, как изменилась та часть города можно, например, посмотрев советский кинофильм про шпионов «Конец операции резидент», частично снятый в Горьком – так назвали Нижний на протяжении 58 лет с 1932 по 1990 год. От памятника герою можно спуститься по Чкаловской лестнице вниз на набережную. Но лучше сначала немного уйти в сторону.