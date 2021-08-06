Держаться воды: маршрут по набережным Нижнего Новгорода
В любом городе мира – малом ли, большом – есть своя лучшая часть. Сердце города. Даже если он весь – достояние ЮНЕСКО, все равно на открытках будет то, что характеризует город наилучшим образом. В Нижнем Новгороде это не только древний кремль. Построенный на слиянии Волги и Оки, Нижний Новгород уже 800 лет предлагает жителям и гостям прогулки вдоль реки и захватывающие виды на бесконечные дали. Кажется, что в Нижнем всё подчинено тому, чтобы человек в конце концов пришёл на набережную и полюбовался перспективой. И выбор для прогулок и созерцания огромен. Давайте пройдёмся!
Набережная Федоровского
Отсюда открывается один из лучших видов на город. Канавинский мост, противоположный берег. Тут же мостик через знаменитые нижегородские овраги – тоже достопримечательность и объект для фотографа. Пожалуй, тут – лучшая перспектива с видами на Нижний: захватите телеобъектив – отсюда можно снять впечатляющие пейзажи с Собором Александра Невского на переднем плане.
Чкаловская лестница
Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов родился в Нижегородской губернии, он один из знаменитейших людей области, и понятно, почему его памятник стоит в месте с самым красивым пейзажем, открывающимся от Кремля. Оттуда отлично просматривается панорама слияния рек, Собор Александра Невского и стадион чемпионата мира по футболу, построенный на пустыре возле бывшего грузового порта, от которого остались постройки конца XIX века.
Кстати, понять, как изменилась та часть города можно, например, посмотрев советский кинофильм про шпионов «Конец операции резидент», частично снятый в Горьком – так назвали Нижний на протяжении 58 лет с 1932 по 1990 год. От памятника герою можно спуститься по Чкаловской лестнице вниз на набережную. Но лучше сначала немного уйти в сторону.
Верхневолжская набережная
Несмотря на то, что до воды с этой набережной довольно далеко, когда гуляешь по этой улице, создаётся впечатление прогулки вдоль реки. Река в Нижнем шириной около одного километра, и если гулять по Верхневолжской, которая к тому же расположена высоко над берегом, создается ощущение прогулки по самой настоящей набережной, только лучше: ведь мы как будто парим над городом.
На этой же улице одни из самых красивых архитектурных ансамблей города – усадьба Рукавишниковых, дом Сироткина, Нижегородская радио-лаборатория. Отсюда можно увидеть также Набережную Гребного канала.
Набережная Гребного канала
Это самая спортивная набережная Нижнего. Здесь можно не только посмотреть, как тренируются гребцы, но отлично отдохнуть, не покидая города. Несмотря на то, что на набережной не было комплексного ремонта с открытия в 1973 году, это место – рекордсмен по посещаемости летом, здесь можно искупаться и позагорать.
К юбилею города набережную благоустраивают и создают всё необходимое для занятий спортом – беговые и велодорожки, спортивные площадки, раздевалки. Появится освещение и туалеты. Важно отметить, что восстанавливается памятник советского нео-конструктивизма – судейская вышка.
Катер Герой
По Чкаловской лестнице спускаемся к реке. А точнее, к катеру-памятнику. У него длинная судьба – начинал жизнь в Гражданскую войну, потом – Великая Отечественная. В 1985 году водружён на постамент и стал одним из символов города. Молодожёны на счастье повязывают ленту на его винты. Ну а мы отсюда продолжим путь вдоль по Нижневолжской набережной.
Нижневолжская набережная
Лучше всего приходить сюда на закате – не зря Нижний назвали столицей закатов. Завораживающие пейзажи с уходящим солнцем в городе можно увидеть только с его набережных. Прогулка от Катера Героя до Канавинского моста – это всего два километра, частично вдоль кремлёвской стены. Но по дороге очень много мест для фотографий и просто красивой архитектуры. Кремль, дореволюционные здания, включая фабрику «Маяк» авторства знаменитого Шехтеля, белоснежные пароходы у вокзала.
Или вот памятник Петру Первому – cей монумент новый, его поставили лишь в 2014 году. Но сам уголок, где стоит памятник царю, очень фотогеничный. Кстати, именно Пётр Первый учредил в 1714 году Нижегородскую губернию. А также отметил тут своё пятидесятилетие. Памятник воздвигли на 300-летие губернии.
Набережную фактически заново создали к чемпионату мира по футболу, а к юбилею города благоустраивают. Тут и велодорожки, и красивые решения ландшафтного дизайна. Открылось много кафе, так что любоваться пейзажами можно и на комфортной лавочке, и в беседке модного ресторана. Кстати, параллельно набережной есть улица Рождественская – вот уж поистине рай гурмана, но об этом читайте в следующем материале.
Напротив от Нижневолжской набережной к юбилею города готовится сюрприз, о котором уже известно – все ждут скорого открытия Окской набережной.
Окская набережная
Это часть города, где мало кто гулял: раньше здесь был порт. Теперь здесь можно будет приятно провести время, гуляя по специальным тропинкам и любуясь Нижним от собора Александра Невского. У бывшего здания ярмарочной гостиницы Ермолаевых откроется амфитеатр с местами для отдыха. Кроме того, отсюда можно будет комфортно пройтись до другого памятника и символа города - зданию Нижегородской ярмарки.
Да и вообще, если отходить от известных туристических маршрутов, можно найти только свой Нижний.