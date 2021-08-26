Еда и мир: гастрономические прогулки по Нижнему Новгороду
Во время туров и экскурсий по бывшему Горькому каждый может получить свой собственный, причем отнюдь не «горький» гастрономический опыт – вне зависимости от того, приехал ли он на длинный уик-энд или решил познакомиться с «городом на Стрелке», который в этом году отмечает свое 800-летие, куда более обстоятельно.
Как правило, кулинарная аутентика любого места завязана на местных специалитетах – и первым делом в ресторанах и кафе стоит заказывать именно их. Например, шеф-повар литературного кафе «Безухов» Александр Голышев предлагает авторское переосмысление классических местных рецептов. В его меню – окрошка с вяленым лещом, суп-калья на рассоле из зеленых помидоров и мятый картофель с рыжиковым маслом. А в сделавшем ставку на овощи ресторане Red Wall у кремля – печеная свекла, капуста на гриле, волжские сыры и мороженое из ревеня.
За русским духом и соответствующими названиями в меню стоит заглянуть и в известную на весь Нижний ресторацию «Пяткин». Тут вам и «щи наваристые из рулек волховьих», и «стерлядка волжская нагулянная, как золото желтая» и «пирог брусничный из уезда керженского». Самый купеческий ресторан в городе – «Митрич»: здесь дорого и богато, столы ломятся от разносолов и разнообразных закусок, а главное блюдо – стейки из отборной мраморной говядины.
Много в столице Приволжья и заведений с международной кухней. Например, в пабе-ресторане «Английское Посольство», как и следует из названия, специализируются на кухне британских островов, в итальянском Negroni Bar & Enoteca – соответственно, на кухне Апеннинского полуострова (он считается одной из лучших винотек страны), в фуд-баре «Маджонг» – на столь актуальной сейчас паназиатской кухне, в «Трех апельсинах» – на кухне китайской, а в бистро Ceylon – на индийской и редкой шри-ланкийской.
За неаполитанской пиццой шагайте в «Юлу», за пиццей в ее римском изводе (то есть пинсой) – в «Роберто», за рыбой – в «Баренц», за гавайскими поке – в Poke Moon, за бургером – в «Салют», за шаурмой – в знаменитую «Шаурму на Средном» (хотя многие местные жители считают местный донер переоцененным, предлагая взамен «Dark Side Шаурму & Гриль» или «Бигшаурму»), за фалафелем – в Noot, за таежной кухней во всех ее рыбно-мясных проявлениях – в «Экспедицию», за вином – в Terrapia.
Есть в городе и целая Галерея вкуса «Парк Культуры» – и культуры именно гастрономической. Здесь в трех залах с видами на Волгу и с картинной галереей с работами нижегородских художников подают не только отличные завтраки, но и сытные ужины с акцентом на локальные фермерские продукты – лучшего погружения в контекст сложно и придумать.
В конце недели в Нижнем, как и в других крупных городах, принято перебираться в бары – например, в культовый Franky Bar и крафтовую пивотеку Hophead, бар «Хмель» и паб «Шустрый шмель», где на кранах представлено несколько десятков разновидностей пенного напитка. Все больше развивается и коктейльная культура – оригинальные миксы ищите, напримет, в уже упомянутом Negroni, а еще в «Медных трубах», где бармены придумали целый конструктор джин-тоников. Так что не забудьте поднять тост за ваш новый визит в Нижний Новгород, ведь то, что он состоится – лишь вопрос времени.
И последний совет. До 29 августа во многих ресторанах Нижнего можно попробовать «Гастросет 800» – специальная гастрономическая программа, часть фестиваля «Да, шеф!» была разработана к городскому юбилею. Волжский судак и щучья икра, окрошка с карасями и ветлужский пирог, сом унаги и люля из раковых шеек, подновские томаты и городецкие сливки – свои дегустационных меню предлагают шеф-повара самых разных заведений. Все подробности, позиции меню, адреса ресторанов и программа фестиваля – на сайте da.chef.ru.