Еда и мир: гастрономические прогулки по Нижнему Новгороду

Во время туров и экскурсий по бывшему Горькому каждый может получить свой собственный, причем отнюдь не «горький» гастрономический опыт – вне зависимости от того, приехал ли он на длинный уик-энд или решил познакомиться с «городом на Стрелке», который в этом году отмечает свое 800-летие, куда более обстоятельно.

Как правило, кулинарная аутентика любого места завязана на местных специалитетах – и первым делом в ресторанах и кафе стоит заказывать именно их. Например, шеф-повар литературного кафе «Безухов» Александр Голышев предлагает авторское переосмысление классических местных рецептов. В его меню – окрошка с вяленым лещом, суп-калья на рассоле из зеленых помидоров и мятый картофель с рыжиковым маслом. А в сделавшем ставку на овощи ресторане Red Wall у кремля – печеная свекла, капуста на гриле, волжские сыры и мороженое из ревеня.