Усть-Цильма: хранитель вековых традиций

Усть-Цильма – аутентичное старообрядческое село в Республике Коми, сокровищница уникальной народной культуры, хранящая в себе удивительные песенные, обрядовые и танцевальные старообрядческие традиции. Здесь стоят родовые дома, веками принадлежащие одним и тем же семьям и каждый год (вот уже 500 лет подряд) устраивают единственный в своем роде праздник – Усть-Цилемская «Горка». Это весенне-летнее обрядовое торжество – жемчужина Русского Севера, живой исторический памятник, каких в наши дни не осталось.

Усть-Цильма — одно из самых древних сел Европейского Севера, где удалось сберечь язык, бытовой уклад, старую веру древних новгородских переселенцев. В год 100-летнего юбилея Республики Коми маленькая Усть-Цильма объявлена столицей межрегионального туристского проекта «Серебряного ожерелья России». Это межрегиональный туристский проект, объединяющий исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. В 2022 году проект отметит свое 10-летие.

А совсем недавно представители Усть-Цильмы презентовали в Польше районный историко-мемориальный музей А. В. Журавского: по итогам отборочного тура он стал номинантом на звание лучшего славянского музея международной премии «ŽIVA».

Усть-Цильма расположена в ста километрах от Полярного круга на берегу реки Печоры. Это аутентичное старообрядческое село, основанное потомками новгородцев. И сегодня здесь живут самые настоящие печорские старообрядцы, а на улицах стоят «родовые дома», принадлежащие на протяжении веков одним и тем же семьям. Каждый такой дом — жилой музей, обитатели бережно хранят вещи своих предков.

Фото: Юрий Кабанцев

Республика Коми — единственное место, где июльский праздник предсенокосных хороводов средневековой Руси сохранился до наших дней в своем изначальном обрядовом виде. Этот уникальный праздник ежегодно становится центром притяжения тысяч путешественников.

Фото: Анелия Лянцевич

«Горка» внесена в российский Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия и имеет статус республиканского праздника. «Горку» ежегодно отмечают в разных деревнях и селах Усть-Цилемского района.

Впрочем, чтобы участвовать, не обязательно быть жителем Устья-Цильмы, встать в хоровод может каждый. Уникальный аутентичный мир старообрядцев села Усть-Цильма сохранился благодаря обособленности его населения. Здесь живут потомки новгородцев, не признавших церковную реформу Никона. Обрядность, культурные традиции, мелодичность старорусского языка не тронула цивилизация. Праздник «Усть-Цилемская горка» притягивает этнографов, историков, лингвистов и туристов со всего мира.





Изначально «горочные» гуляния приходились примерно на вторую половину мая (на Николин день) и затем устраивались во все крупные праздники вплоть до Петрова дня, с которого на севере начинался сенокос. Обязательными «горочными» праздниками являлись Иванов и Петров дни (7 и 12 июля). Наибольшей масштабностью отличалась «Горка» Иванова дня в центральном для района селе Усть-Цильма. Обычно «Горку» играли на берегу реки, на лугу за селом или в его центре. Весенние хороводы занимали важное место в традиционной свадебной обрядности, помогали сблизиться будущим женихам и невестам. Главное место среди «горочников» отводилось молодежи. Однако гуляния собирали людей разных возрастов, в том числе и детей, и стариков, которые присутствовали в качестве зрителей. В настоящее время «Горка» устраивается в Иванов и/или Петров день в селе Усть-Цильма, а также в других населенных пунктах района. В этом году «Горка» запланирована на 12 июля.

Фото: Анелия Лянцевич

Все это — только небольшая часть огромного культурного наследия Республики Коми. Каждый из районов нашего северного края известен своим неповторимым культурным своеобразием, что и делает регион одним из популярных мест притяжения любителей событийного туризма. 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России: отличный повод посетить эти места.

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Министерство культуры и туризма Республики Коми, Туристский информационный центр Республики Коми