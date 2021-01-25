В Архангельской области построили «Голубинские горы»

Вдохновением для создателей проекта, арт-бригады «Сборная Тайболы», послужили карстовые массивы Пинежья, разноцветный гипс, высокие берега рек, логов и каньонов. Объект выполнен из 550 покрашенных вручную трехметровых досок. Его длина составила 35 метров, высота — 3,2 метра, ширина — 2 метра.

По словам директора «Сборной Тайболы» Ильи Кузубова, работы велись при температуре -36 градусов Цельсия. «Мы выдержали, чего не скажешь о технике и проводах», — сказал Кузубов.

Конструкция выполняет сразу несколько функций — это забор, скрывающий техническую зону парка, фотозона и семейная площадка со встроенной «пещерой» и мини-скалодромом.