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Россия

В Калужской области на Масленицу сожгут 70-метровый мост

Интерфакс
03 декабря 2019
Арт-парк «Никола-Ленивец»
Арт-парк «Никола-Ленивец»
Фото: Wikimedia Commons
Он будет сооружен из сена и лозы.

В арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области подвели итоги первого международного открытого конкурса на создание лучшей концепции арт-объекта для празднование Масленицы 2020 года. Участие в конкурсе приняли 160 художников и архитекторов из разных стран, представивших 174 проекта. Победил вариант архитектурного бюро Katarsis — «Сжигая мосты».

Согласно проекту, предлагается построить, а затем сжечь огромный мост из сена и лозы длиной от 70 метров с башнями высотой не менее 20 метров. Строительство объекта начнется в конце декабря и завершится накануне празднования Масленицы (20 февраля).

Жечь арт-объекты — традиция парка с 2001 года. Ранее здесь уже сожгли пирамиду из сена, «Медиа-Башню», «Байконур», «Градирню» (или «Сенную Башню»), «Жар-птицу», а в этом году — «Бастилию». Согласно позиции парка, огонь во время празднования Масленицы не является символом ненависти или праведного гнева (как при сожжении флагов или книг), а представляет собой мирное явление природы и становится главным участником карнавала.