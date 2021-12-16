В Кострому на выходные: в гостях у сказки
В Костроме хорошо всем: дети будут счастливы познакомиться со Снегурочкой, взрослые по достоинству оценят ювелирные изделия, которыми так славится город, и все без исключения придут в восторг от прекрасной архитектуры, интереснейших музеев и самобытной гастрономии. В следующем году Кострома отмечает свой 870-летний юбилей — чем не повод отправиться туда уже на длинных новогодних каникулах!
История с географией
Город на левом берегу Волги, около впадения в нее рек Костромы и Сулы, был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Историки до сих пор ломают копья, обсуждая происхождение его названия. Одни говорят, что оно может быть связано с персонажем крестьянских поверий Костромой — соломенным чучелом, которое сжигали с приходом весны. Другая же версия отсылает к временам, когда на берегах Волги к зиме складывали большие «костры» леса, который позже сплавляли по реке.
В первой половине XIV века Кострома вошла в состав Московского княжества. Изгнание сторонников Лжедмитрия II, народное ополчение Минина и Пожарского, подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, призвание на царство первого Романова — Михаила Федоровича, развитие торговли (по своей экономике портовый город уступал только Москве и Ярославлю) и производства тканей, Великий волжский путь — с Костромой так или иначе связаны многие главы из школьных учебников отечественной истории. И лучше вспоминать ее во время неспешных прогулок по центральным городским улицам, на которых сохранилось немало впечатляющих достопримечательностей.
На верном пути
Расцвет Костромы пришелся на конец XVIII — начало XIX века. В 1767 году императрица Екатерина II посетила город и поучаствовала в принятии генерального плана его веерной застройки: от Сусанинской площади, которую местные жители часто называют «сковородкой», лучами разошлись восемь главных улиц. Главный символ Костромы и всей области — пожарная каланча, построенная на этой площади в 1826-м. Рядом с ней находится здание бывшей гауптвахты, где сейчас разместился Костромской музей-заповедник, дом генерала Борщова, здание Губернских присутственных мест, в котором расположена мэрия, масштабный комплекс торговых рядов, памятники Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому — все это создает единый архитектурный ансамль, которым гордятся костромичи и который сразу спешат сфотографировать на память туристы.
Недалеко от центральной площади расположен заложенный еще в XV столетии Богоявленско-Анастасиин женский монастырь с пятиглавым Богоявленским собором, в стенах которого хранится почитаемая святыня — икона Феодоровской Божьей Матери, считающаяся покровительницей города. Церковь Воскресения на Дебре признана шедевром архитектуры и выдающимся памятником архитектуры XVII века, а Ипатьевский монастырь Святой Троицы — древнейший из сохранившихся церковных архитектурных ансамблей Костромы — известен родовой усыпальницей бояр Годуновых, палатами бояр Романовых и знаменитой Ипатьевской летописью Киевской Руси. Совсем рядом и Музей деревянного зодчества, где можно под открытым небом увидеть чудом дошедшие до нас постройки XVI — начала XX вв.
Один из главных архитектурных проектов, которые реализуются уже в наши дни — воссоздание костромского кремля. Крепость первоначально располагалась в устье реки Сулы, но после разорения 1416 года был перенесена на высокий холм на волжском берегу и обнесена высокой стеной с башнями: за ней находились церкви Похвалы Богородицы и Троицкая, а также каменные Успенский и Богоявленский соборы с 64-метровой колокольней работы зодчего Степана Воротилова. В 1934 году кремлевские храмы были взорваны. Накануне костромские краеведы, рискуя жизнью, успели сделать обмеры памятников в надежде, что их работа пригодится потомкам. После взрыва соборов на месте кремля разбили Центральный парк, а на постаменте памятника 300-летию династии Романовых установили монумент Ленину.
Восстановление костромского кремля началось в июле 2015 года, когда на месте храмового комплекса был установлен и освящен закладной камень. Работы проводятся исключительно на средства, выделенные меценатами, а автором проекта выступил архитектор Алексей Денисов, который работал над проектом Храма Христа Спасителя в Москве. Основной этап строительства планируется закончить в 2022-м — в аккурат к 870-летнему юбилею города. Так, уже идет внутренняя отделка 64-метровой колокольни Успенского собора. Здесь на высоте 43 метра будет открыта смотровая площадка, добраться на которую можно будет при помощи двух скоростных лифтов. На колокольне установлены часы, внешне напоминающие те, что украшали кремль в дореволюционные времена, — ход их настолько точный, что вся Кострома сможет сверять по ним время.
Прием у Снегурочки
Одна из наиболее известных и узнаваемых достопримечательностей Костромы — беседка Александра Островского, с которой открывается великолепный вид на реку Волгу. Благодаря великому драматургу Снегурочка — известный на протяжении веков персонаж русского фольклора, дочь Мороза и Весны, прекрасная девушка, образ которой чувственен и трагичен — получил свое литературное воплощение: одноименная пьеса была создана именно на костромской земле, в усадьбе «Щелыково». А в 1970 году на экраны вышел полнометражный фильм «Снегурочка», над которым работал кинорежиссер Павел Кадочников. Съемки проходили в окрестностях имения Островского, и после их окончания декорации были перевезены в Кострому и установлены в парке отдыха «Берендеевка».
Обычно Снегурочку можно встретить в бревенчатом тереме на берегу Волги — здесь она принимает и развлекает гостей, в чем ей помогают сказочные домовые и кот Баюн. Кстати, есть тут и «ледяная комната» с ледяным баром, где сервируют снежный коктейль для детей и исконные русские напитки из ледовых стопочек для взрослых. В Музее моды Снегурочки можно оценить красоту ее образа и окунуться в волшебный мир вдохновения сказочной героини. А в Резиденции Снегурочки, в «Академии снежных чудес», проходят экскурсионные, игровые, спортивные и развлекательные программы, в которых также принимают участия магистр игры Академик Главный, почтальон Весточка, озорная Скоренка и мудрый Умник. Наконец, в музее «Сказочный край Снегурочки» главная зимняя волшебница знакомит посетителей с традициями и бытом народов, населявших Костромской край в древности, рассказывает о загадочных Берендеях и других мифологических персонажах, встречающихся на страницах сказки Островского, и демонстрирует коллекцию авторских костюмов и обрядовых кукол.
В Костроме немало музеев, визит в которые нельзя пропустить даже несмотря на самую насыщенную программу. Рассказываем о наиболее важных.
Кострома ювелирная
Кострому не случайно называют ювелирной столицей России — предприятия области выпускают свыше трети всех золотых и серебряных изделий в нашей стране. Ювелирная история края насчитывает несколько столетий: первые мастера были известны еще в средневековой Костроме, работы ювелира Григория Раткового из села Сидоровского украшают залы Государственного Исторического музея, Церковного историко-археологического музея Ипатьевского монастыря и ряда музеев России, а на рубеже XIX-ХХ веков изделия местных кустарей можно было встретить повсеместно — на ярмарках и в монастырях, в царских палатах, дворянских усадьбах, купеческих особняках и крестьянских избах. В музее ювелирного искусства рассказывают об истории, быте и труде костромских ювелиров, в его экспозиции представлены интересные экспонаты из золота, серебра и мельхиора, выполненные в техниках скани и художественного литья.
Кострома сырная
Костромскому сыроварению чуть менее полутора веков. Пройдя путь от домашнего изготовления до промышленного производства, «сырное дело» стало одним из самых популярных и востребованных именно на этой земле. Костромской сыр — продукт, широко известный по всей России и один из главных брендов города. Его секрет заключается в ключевом ингредиенте — молоке, которое дают коровы знаменитой костромской породы, выведенной еще в XIX столетии.
Сейчас в магазинах можно найти как традиционный молочный сыр, так и сыр с орехами, фруктами, медом и оливками. Производят их практически в каждом уголке Костромской области — наиболее крупные сыроварни находятся в Костромском, Нерехтском, Буйском, Мантуровском, Галичском, Нейском и Сусанинском районах. В 2019 году Костромская область официально зарегистрировала торговый знак «Кострома — Сырная» и получила право именоваться «Сырной столицей России».
Тематический музей сыра расположился в старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) на улице Чайковского, где представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия. Во время интерактивных экскурсий сырные сомелье проводят гостей по залам, делятся удивительными фактами и байками. Финальный аккорд каждого тура — непременная дегустация лучших сортов костромского сыра.
Кострома льняная
Многие века лен был самым популярным материалом в Костромской губернии. Здесь он вырастает до высоты 1,2-1,5 м и цветет красивыми голубыми цветами. После цветения лен собирали голыми руками, а вся работа сопровождалась приговорками, песнями и обрядами.
Костромской лен и сегодня — каждый третий метр льняной ткани в России, а еще знак качества, символ чистоты и близости к природе.
Музей Большой Костромской льняной мануфактуры — промышленный музей, посвященный истории и технологии обработки льна и производства льняных изделий. Он работает при знаменитой мануфактуре, открытой еще в XIX веке, поставлявшей изделия для царского двора и даже получавшей статус лучшей в Европе. Туристов ждет экскурсия по экспозиционному (фотографии, архивные документы по истории костромского льняного промысла и непосредственно мануфактуры) и ассортиментному (ткани и текстильные изделия) залам и посещение производственных цехов во время рабочего дня.