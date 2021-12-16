В Кострому на выходные: в гостях у сказки

Недалеко от центральной площади расположен заложенный еще в XV столетии Богоявленско-Анастасиин женский монастырь с пятиглавым Богоявленским собором, в стенах которого хранится почитаемая святыня — икона Феодоровской Божьей Матери, считающаяся покровительницей города. Церковь Воскресения на Дебре признана шедевром архитектуры и выдающимся памятником архитектуры XVII века, а Ипатьевский монастырь Святой Троицы — древнейший из сохранившихся церковных архитектурных ансамблей Костромы — известен родовой усыпальницей бояр Годуновых, палатами бояр Романовых и знаменитой Ипатьевской летописью Киевской Руси. Совсем рядом и Музей деревянного зодчества, где можно под открытым небом увидеть чудом дошедшие до нас постройки XVI — начала XX вв.

Один из главных архитектурных проектов, которые реализуются уже в наши дни — воссоздание костромского кремля. Крепость первоначально располагалась в устье реки Сулы, но после разорения 1416 года был перенесена на высокий холм на волжском берегу и обнесена высокой стеной с башнями: за ней находились церкви Похвалы Богородицы и Троицкая, а также каменные Успенский и Богоявленский соборы с 64-метровой колокольней работы зодчего Степана Воротилова. В 1934 году кремлевские храмы были взорваны. Накануне костромские краеведы, рискуя жизнью, успели сделать обмеры памятников в надежде, что их работа пригодится потомкам. После взрыва соборов на месте кремля разбили Центральный парк, а на постаменте памятника 300-летию династии Романовых установили монумент Ленину.

Восстановление костромского кремля началось в июле 2015 года, когда на месте храмового комплекса был установлен и освящен закладной камень. Работы проводятся исключительно на средства, выделенные меценатами, а автором проекта выступил архитектор Алексей Денисов, который работал над проектом Храма Христа Спасителя в Москве. Основной этап строительства планируется закончить в 2022-м — в аккурат к 870-летнему юбилею города. Так, уже идет внутренняя отделка 64-метровой колокольни Успенского собора. Здесь на высоте 43 метра будет открыта смотровая площадка, добраться на которую можно будет при помощи двух скоростных лифтов. На колокольне установлены часы, внешне напоминающие те, что украшали кремль в дореволюционные времена, — ход их настолько точный, что вся Кострома сможет сверять по ним время.