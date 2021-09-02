В Северной столице определили двенадцать «Новых символов Петербурга»

Также в список 12 самых любимых объектов петербуржцев входят Большой Обуховский мост, памятник зайцу на территории Петропавловской крепости, коты на Малой Садовой, бронзовый мини-город в Александровском парке, реконструированное пространство Генерального штаба Эрмитажа, памятник блокадному трамваю, «Новая Голландия», сквер и памятник Виктору Цою, комплекс защитных сооружений от наводнений. А новая сцена Мариинского театра и новое здание Российской национальной библиотеки расположились на 13 месте с отставанием всего в один голос.

За пределами дюжины победителей, но с небольшим отрывом оказались «Планетарий №1» и музей «Эрарта». Кроме того, в первую 20-ку попали Музей железных дорог России, Западный скоростной диаметр, памятник Сергею Довлатову, новая сцена Александринского театра и аэропорт Пулково.

Фотографии лидеров телеканал «Санкт-Петербург» разместит на фотовыставке, которая будет проходить на протяжении целого месяца в Михайловском саду. Причём автором выставленных работ может стать любой желающий.

Что нужно сделать, чтобы попасть на выставку? Прислать фотографии одного или нескольких символов из первых 12, перечисленных выше, в высоком разрешении до 8 сентября по электронному адресу symbol@topspb.tv. Участники, отправившие лучшие снимки, получат призы и смогут полюбоваться своей работой на выставке.