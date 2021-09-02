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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Россия

В Северной столице определили двенадцать «Новых символов Петербурга»

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02 сентября 2021
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Фото: Максим Драгунов / Nat-geo.ru
Всеми ими можно будет полюбоваться на специальной фотовыставке, организованной телеканалом «Санкт-Петербург» в Михайловском саду. И там может быть ваше фото!

Основной городской телеканал «Санкт-Петербург» подвёл итоги конкурса «Новые символы Петербурга». Он посвящен архитектуре и скульптуре современности и был нацелен на то, чтобы люди обратили внимание на творческий процесс, происходящий в нашем городе и не останавливающийся ни на минуту.

Итак, в течение трёх месяцев город выбирал новые символы, которыми могли стать здания, памятники, парки, скверы – любые объекты, отрытые, построенные или установленные в Санкт-Петербурге в XXI веке. Жители города активно оставляли свои голоса на сайте газеты «Метро» и портале «Единая карта петербуржца» и в итоге выбрали 12 новых символов.

В первую тройку победителей вошли «Лахта Центр», «Петербургский ангел» скульптора Романа Шустрова и «Памятник Александру Невскому». 

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Большой Обуховский мост
Фото: Иван Михайлов / Nat-geo.ru
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Новая Голландия
Фото: Станислав Забурдаев

Также в список 12 самых любимых объектов петербуржцев входят Большой Обуховский мост, памятник зайцу на территории Петропавловской крепости, коты на Малой Садовой, бронзовый мини-город в Александровском парке, реконструированное пространство Генерального штаба Эрмитажа, памятник блокадному трамваю, «Новая Голландия», сквер и памятник Виктору Цою, комплекс защитных сооружений от наводнений. А новая сцена Мариинского театра и новое здание Российской национальной библиотеки расположились на 13 месте с отставанием всего в один голос.  

За пределами дюжины победителей, но с небольшим отрывом оказались «Планетарий №1» и музей «Эрарта». Кроме того, в первую 20-ку попали Музей железных дорог России, Западный скоростной диаметр, памятник Сергею Довлатову, новая сцена Александринского театра и аэропорт Пулково.

Фотографии лидеров телеканал «Санкт-Петербург» разместит на фотовыставке, которая будет проходить на протяжении целого месяца в Михайловском саду. Причём автором выставленных работ может стать любой желающий.

Что нужно сделать, чтобы попасть на выставку? Прислать фотографии одного или нескольких символов из первых 12, перечисленных выше, в высоком разрешении до 8 сентября по электронному адресу symbol@topspb.tv. Участники, отправившие лучшие снимки, получат призы и смогут полюбоваться своей работой на выставке. 

«Телеканалу «Санкт-Петербург» хотелось бы привлечь внимание петербуржцев и гостей города к тому, что, кроме великих исторических достопримечательностей, у нас есть много чего интересного. Причём созданы эти памятники современности не так давно: на протяжении всего 20 лет, а значит, город не стоит на месте», – поясняет главную цель фотовыставки генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.​
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