В Тверской области закрывают две аутентичные железнодорожные станции

На прошедшей неделе все внимание историков железнодорожного транспорта и краеведов было приковано к станциям Ранцево и Скакулино в Тверской области. В руках активистов оказалась информация о том, что исторические станции хотят закрыть. Чем это может грозить не только туристической привлекательности региона, но и целой страны? Дело в том, что Ранцево и Скакулино во многом продолжают работать «по старинке» (в лучшем смысле этого слова) и являются полноценными музеями под открытым небом.

«Станции «Ранцево» и «Скакулино» обладают исключительной ценностью с точки зрения истории техники. Это – одни из тех уникальных мест в России, где все еще можно увидеть действующие семафоры, действующую жезловую систему, действующий переезд с ручными шлагбаумами (в Ранцево). Это ценят многие туристы, которые приезжают в Тверскую область из других городов, чтобы своими глазами увидеть, как работали станции раньше. С точки зрения затрат для РЖД – на каждой станции работает один человек и даже не на полную ставку: в Ранцево на полставки, в Скакулино – на четверть ставки. Содержать пути им всё равно придётся независимо от того, будет ли работать станция. Нам бы хотелось объединить усилия краеведов и общественников, чтобы спасти исторические станции от уничтожения», – отмечает историк железнодорожного транспорта, градозащитник Юрий Егоров.