Как делают настоящие русские валенки

Сибирские валенки — пимы (ударение на последнем слоге) — каких-нибудь сто с небольшим лет назад считались роскошной и дорогой обувью, на ярмарках они выставлялись на самое видное место и не облагались налогом. Мастера ревностно хранили секреты валенковаляния и общались между собой исключительно на условном языке — жгонском. И хотя валенки ручной работы теперь сложно найти, на Алтае еще осталось аутентичное ручное производство войлочных пимов — одного из самых теплых видов обуви.

52 градуса северной широты и 80 градусов восточной долготы. Алтайский край, село Родино. В сапоговаляльном цеху фабрики с сохранившимся с советских времен названием «Орбита» сильно пахнет овчиной. Играет радио. У Николая и Анатолия, отделочников цеха, особой популярностью пользуется Джастин Тимберлейк. Его мелодичное пение, принесенное радиоволнами, заглушает гул виброшлифовального станка. Отделка — уже финальная стадия создания знаменитых сибирских пимов. Прежде чем услышать Тимберлейка, валенки проходят долгий и тяжелый путь.

В Алтайском крае «Орбита» — единственный пимокатный цех, работающий в полную силу, круглый год, и зимой и летом. Другие пимокатни давно обанкротились, закрылись из-за нерентабельного характера производства, как принято говорить. В жесткой экономической борьбе победили большие автоматизированные фабрики, такие как ярославская или кукморская. За два с половиной века производство валенок эволюционировало, хотя начиналось все с ручных пимокатных артелей, таких как «Орбита».

Почему-то валяные сапоги причисляют к исконно русской обуви. Ассоциативный ряд: валенки, балалайка, медведь, зима, Россия — неизменен. Часто можно прочесть байки о том, как Петр I лечил валенками суровое похмелье после веселых светских раутов. Но, согласно архивам, подобные утверждения ошибочны. «На Руси сапоги из шерсти не делали, и во времена Петра I валенок просто не существовало», — говорит Ирина Октябрьская, доктор исторических наук, профессор Новосибирского отделения РАН.

Нетканый войлочный материал известен со скифской эпохи (VI–V века до н. э.), изобрели его кочевники горностепного пояса Евразии. Однако документальных доказательств сапоговаляния до XVIII века на Алтае или где-то еще нет. Никому просто в голову не приходило сделать цельные сапоги из прессованной шерсти. Оригинальная идея появилась только в конце XVIII века у мастеров Семеновского уезда Нижегородской губернии — официальной родины валенок. К середине XIX века пимокатни появились и в Сибири.

Я стою в полумраке перед трехметровой горой шерсти. Это начало пути. Шерсть для пимов привозят на «Орбиту» только из северных районов Казахстана — это обязательное условие. Стричь овец нужно осенью — весенняя шуба животных категорически отвергается. Как объясняет директор «Орбиты» Николай Ващенко, осенняя шерсть подходит больше — она грубая и короткая, в ней много пуха и мало «жиропоту», который образует ненужные комки.