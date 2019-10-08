«Дагомыс»: море удовольствий

В советские времена получить сюда путёвку считалось исключительной удачей, ведь одна из главных здравниц страны принадлежала «Интуристу». Перед Зимними Олимпийскими играми 2014 года «Дагомыс» был передан в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. И попасть сюда по-прежнему престижно.

После грандиозной реконструкции главный корпус с номерным фондом более 1000 номеров классифицирован в категории 4*, а новый VIP-корпус «Меркурий» на 12 номеров соответствует 5*.