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«Дагомыс»: море удовольствий

08 октября 2019
Дагомыс
Фото: «Дагомыс»
Дагомыс, главный корпус
Фото: «Дагомыс»
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В конце XIX века в Сочи, в посёлке Дагомыс Лазаревского района, был высажен уникальный субтропический парк прямо на берегу моря и заложена летняя резиденция императора Николая II. Сейчас на этом месте находится гостеприимный семейный курорт – оздоровительный комплекс «Дагомыс».

В советские времена получить сюда путёвку считалось исключительной удачей, ведь одна из главных здравниц страны принадлежала «Интуристу». Перед Зимними Олимпийскими играми 2014 года «Дагомыс» был передан в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. И попасть сюда по-прежнему престижно. 

После грандиозной реконструкции главный корпус с номерным фондом более 1000 номеров классифицирован в категории 4*, а новый VIP-корпус «Меркурий» на 12 номеров соответствует 5*.

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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»

К услугам гостей – 17 ресторанов, кафе и баров, открытые подогреваемые бассейны с морской водой, банный дом из брёвен, спортивная база, конгресс-центр и киноконцертный зал, медицинский центр, спа-комплекс и благоустроенный пляж. «Дагомыс» не уступает самым именитым санаториям страны – здесь можно пройти более 500 лабораторных исследований, диагностику организма и терапевтические программы: принять ванны, заказать обёртывание и массаж, посетить соляную пещеру.

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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»
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Фото: «Дагомыс»

Впрочем, в «Дагомысе» лечит сама природа, чистый воздух и мягкий климат. Гости с удовольствием гуляют по тропам-терренкурам, отдыхают в уединённых беседках, общаются на открытой террасе «Нечаянная встреча», играют в большой теннис и волейбол. Дети же обожают игровую площадку в парке сказок, купаются в детском бассейне с морской водой.

детский бассейн Дагомыс

Кстати, протяжённый пляж комплекса получил главную туристическую премию «Курортный Олимп – 2018» как лучший на территории Краснодарского края. Он отвечает всем стандартам безопасного, комфортного и увлекательного отдыха круглый год. Так что неудивительно, что многие гости «Дагомыса» называют его городом-отелем на берегу Чёрного моря и рады возвращаться сюда вновь и вновь. 