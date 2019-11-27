Время открытий: оздоровительный комплекс «Ватутинки»

Последняя реновация комплекса была проведена в 2018 году. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года «Ватутинки» стали местом проживания немецкой сборной.

На сегодняшний день «Ватутинки» — это современный комплекс, включающий в себя Главный корпус на 113 номеров различной категории, СПА корпус на 72 номера, коттеджный поселок «Финская деревня», состоящий из 30 коттеджей, полностью оборудованных, площадью до 236 кв. метров. Гости комплекса могут выбрать номер в любом из двух зданий на свой вкус: от чарующей классики Главного корпуса до современного хай-тека СПА-корпуса или разместиться в «Финской деревне» в деревянных строениях в окружении вековых хвойных и лиственных деревьев.

«Здоровая семья» — вот девиз оздоровительного комплекса. Развитая инфраструктура позволяет не только отдохнуть в спокойной и комфортной обстановке, но и активно заняться спортом. В плавательном бассейне можно не только поплавать, но и принять участие в занятиях по аквааэробике, посетить комплекс саун. Для детей, в специально оборудованном детском бассейне, проходят занятия по обучению плаванию. Тренажерный зал, оборудованный современными тренажерами, открыт для посещения на протяжении всего дня. Теннис, баскетбол, волейбол, футбол, петанг, настольный теннис, бильярд — далеко не все виды спорта, которыми могут заняться гости. А вело- и пешие прогулки по специально оборудованным маршрутам и тропам принесут не только прилив энергии, но и позволят полюбоваться окружающей природой.

С 2018 году в комплексе работает многофункциональный СПА центр. Гости могут получить широкий комплекс оздоровительных и релаксирующих услуг высокого уровня, с использованием новейших технологий и современного оборудования. Благодаря использованию минеральных лечебных солей и грязей, водорослей, а также разнообразных массажей, масок, скрабов высокопрофессиональный персонал СПА центра ухаживает за телом и приводит в порядок физическое и душевное состояние гостей.

Комплексные программы, разработанные и предлагаемые в СПА-центре, удовлетворяют все потребности гостей. Для детей разработаны специальные оздоровительные процедуры, позволяющие подготовить и настроить иммунную систему ребенка на предстоящие зимние месяцы.

Главный корпус

Особое внимание команда «Ватутинок» уделяет организации досуга гостей. Детская комната комплекса — мечта каждого ребенка. Добродушные «Мэри Поппинс» проведут время с детьми в окружении детских книг, игрушек, окружая вниманием каждого маленького гостя пришедшего с детскую комнату. Для ребят постарше на постоянной основе проводятся мастер-классы, конкурсы и игры и квесты. Анимационная команда комплекса — это люди любящие творить и делиться. Поэтому все программы, подготовленные анимационной командой, пользуются огромным интересом. В кино-концертном зале проводятся театральные вечера и развлекательные шоу-программы. Диско-клуб и караоке-клуб, расположенные в Главном корпусе, приятные места для продолжения вечернего досуга.

Релакс, спорт, интересный досуг — это все позволяет нашим гостям окунуться в доброжелательную и комфортную атмосферу оздоровительного комплекса «Ватутинки», создаваемую высокопрофессиональной командой.