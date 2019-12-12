«Президент-Сервис» официальный туроператор Управления делами Президента Российской Федерации

Концепция идеального отдыха у каждого человека своя. Одни предпочитают белый песок, пальмы и тёплое море, а другие увлечены активным отдыхом, например скалолазанием и сноубордом. Но часто главным критерием выбора страны для путешествий является не климатические условия или личные предпочтения, многие ищут варианты, куда можно отправиться без заграничного паспорта. Отпуск не всегда оказывается запланированным, на решение о выдаче визы требуется время, документы на маленьких членов семьи и прочие трудности склоняют чашу весов в пользу отдыха без заграничного паспорта.

«Президент-Сервис» предлагает не ограничивать отпуск отсутствием нужных документов. Специальная подборка маршрутов по России удивит своим многообразием рекреационных ресурсов, многовековой историей, богатым культурным наследием и щедрой природой. В России можно найти почти всё то, что встречает путешественник по отдельности в той или иной стране — солнечные пляжи субтропиков и снежные горные вершины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и тёплые моря.

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