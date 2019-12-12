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«Президент-Сервис» официальный туроператор Управления делами Президента Российской Федерации

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12 декабря 2019
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Кижи, Россия
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Япония
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Камчатка, Россия
«Президент-Сервис», официальный туроператор Управления делами Президента Российской Федерации, предлагает своим клиентам оптимальные условия для комфортного и безопасного отдыха, туристических путешествий, посещения спортивно-зрелищных мероприятий, а также располагает уникальной возможностью организации отдыха в ведомственных санаториях и оздоровительных комплексах.

Гостиничные и оздоровительные комплексы Управления делами Президента Российской Федерации расположены в центральной европейской части России и на Черноморском побережье Кавказа. Гостиничные комплексы Управления делами Президента Российской Федерации — это широкий выбор гостиниц различного уровня для отдыха и обслуживания гостей и официальных делегаций. К услугам гостей —  комфортабельный номерной фонд, русская и европейская кухня от известных шеф-поваров, профессиональная организация банкетных и деловых мероприятий.

Внимание к деталям и безупречная организация ждёт вас в «Президент-Сервис», который располагается в историческом центре Москвы на пересечении улицы Арбат и Смоленской площади. «Президент-Сервис» специализируется на внутреннем и международном туризме, включен в единый федеральный реестр туроператоров, является аккредитованным агентом международной организации воздушного транспорта IATA, имеет прямые договоры с российскими и иностранными авиаперевозчиками. 

«Президент-Сервис» основан в 1934 году и занимает лидирующие позиции в оказании туристических услуг, многопрофильного обслуживания в сфере деловых коммуникаций, корпоративного обслуживания и туризма, сопровождении официальных и рабочих визитов зарубежных делегаций и первых лиц страны. 

В июле 2019 года «Президент-Сервис» стал ключевым туроператором реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», который реализуется Русским географическим обществом при поддержке Федерального агентства по туризму.

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Один из пунктов маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства»
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Один из пунктов маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства»

Проект включает в себя более 35 объектов культурно-исторического наследия, музейных комплексов, археологических площадок и современных объектов туристского показа античной тематики на территории 12 городов Юга России. Кроме того, проект предусматривает организацию экспедиций и туров, проведение конференций, фотовыставок и фестивалей.

Специальная подборка маршрутов по России

Концепция идеального отдыха у каждого человека своя. Одни предпочитают белый песок, пальмы и тёплое море, а другие увлечены активным отдыхом, например скалолазанием и сноубордом. Но часто главным критерием выбора страны для путешествий является не климатические условия или личные предпочтения, многие ищут варианты, куда можно отправиться без заграничного паспорта. Отпуск не всегда оказывается запланированным, на решение о выдаче визы требуется время, документы на маленьких членов семьи и прочие трудности склоняют чашу весов в пользу отдыха без заграничного паспорта.

«Президент-Сервис» предлагает не ограничивать отпуск отсутствием нужных документов. Специальная подборка маршрутов по России удивит своим многообразием рекреационных ресурсов, многовековой историей, богатым культурным наследием и щедрой природой. В России можно найти почти всё то, что встречает путешественник по отдельности в той или иной стране — солнечные пляжи субтропиков и снежные горные вершины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и тёплые моря. 

В связи с многообразием достопримечательностей России, которые даже в десяток поездок невозможно осмотреть рекомендуем обратить внимание на Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 27 мест из которого находятся в России: озеро Байкал, вулканы Камчатки, горы Алтая и Западный Кавказ, погост Кижи, Куршская коса, Геодезическая дуга Струве и многое другое. Экскурсионные и групповые туры, отдых на выходных, путешествия ручной работы, оздоровительные туры, зрелищные шоу и фестивали, карнавалы, концерты, спортивно-зрелищные мероприятия в России и за рубежом, речные, морские и речные круизы.

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На  интерактивной карте официального сайта www.pstravel.ru представлена локация туристических маршрутов. Выберите направление, которое вас интересует и забронируйте свой отдых в один клик. Консультация по телефону: +7 (495) 66-000-14.