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Время открытий
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Время открытий: представляем самые яркие оздоровительные комплексы России

12 декабря 2019
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Оздоровительный комплекс «Клязьма»
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Оздоровительный комплекс «Десна»
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Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
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Оздоровительный комплекс «Бор»
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Оздоровительный комплекс «Ватутинки»
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Оздоровительный комплекс «Валдай»
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Оздоровительный комплекс «Волынское»

Во времена СССР по всей стране возводили элитные оздоровительные комплексы и пансионаты, доступ в которые был только у высокой партийной номенклатуры. Сегодня лучшие из них находятся под эгидой Управления делами Президента РФ — и их двери открыты для всех желающих.

С годами каждое из этих мест обрело по-настоящему культовый статус. В них любили и любят отдыхать многие известные гости — главы государств, политики, деятели театра и кино, космонавты и звезды спорта. При этом каждый год оздоровительные комплексы продолжают совершенствоваться и выходить на новый уровень, в чем убедились гости Чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году. Так, в подмосковных «Ватутинках» останавливалась легендарная сборная Германии, на тот момент — действующие чемпионы мира.

Общая черта большинства комплексов — удобное местоположение относительно Москвы. «Бор», и «Снегири», например, находятся в 30 километрах от МКАД, уже упомянутые выше «Ватутинки» и любимая спортсменами «Десна», — в 15, «Клязьма» — совсем рядом с Мытищами, а «Волынское» — вообще в 20 минутах езды от Красной площади. Впрочем, Подмосковьем география, конечно, не ограничивается: фаворит Александра Ширвиндта «Валдай» раскинулся на берегах озера Ужин в Новгородской области, а на юге России, близ Сочи, круглый год принимает гостей знаменитый «Дагомыс».

В уходящем году 10 лучших комплексов, отобранных редакцией National Geographic Traveler, получили специальную награду на премии National Geographic Traveler Awards 2019. Узнать больше о каждом можно в нашей специальной рубрике «Время открытий», а также на сайте «Президент-Сервиса», официального туроператора Управления делами Президента РФ.