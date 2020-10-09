Выходные в Казани: где погулять, что поесть и чем заняться

Знакомство с «третьей столицей» России логично начинать с центра и его главного архитектурного сокровища. Уникальность казанского Кремля — в его антураже: за стенами крепости христианские церкви XVI века, возведенные зодчими Ивана Грозного, соседствуют с огромной мечетью, построенной уже в XXI веке и названной в честь имама Кул-Шарифа. Только здесь можно провести полдня, изучая экспонаты музея исламской культуры, вычисляя направление на Мекку или же просто любуясь непривычными, но очень эффектными архитектурными решениями.
Кремлевская набережная, главная прогулочная зона города, в принципе не жаловалась на недостаток лоска и развлекательной инфраструктуры, но ЧМ-2018, сразу шесть матчей которого прошли в Казани, превратил ее в настоящий бриллиант. Особенно ярко он сияет с середины декабря по конец января, когда здесь бушует новогоднее визуальное пиршество, равных которому, пожалуй, не найдется во всей стране. В Москве, бесспорно, больше размах, зато казанская набережная берет гораздо более плотной концентрацией красоты и креатива на квадратный метр.
Здесь же в любое время года царит настоящий гастрономический рай, представленный всеми главными кухнями планеты. Уголок Италии притаился в уютном ресторане La Famiglia, в меню которого нашлось место и классике (пасту, кстати, готовят здесь же, вручную), и редким шедеврам наподобие тосканского супа с морепродуктами. В «Бахче» сверкает нестандартный фьюжн из узбекской, кавказской и арабской кухонь, а в ресторане ПИRS, где правит балом средиземноморье, подают роскошный буйабес, не менее фантастические гребешки с полентой и нежнейший тартар из говядины. Если же вы приехали именно за татарской кухней (что неудивительно), то здесь наш фаворит — «Чирэм», аутентичное заведение с выдающимся интерьером и бесчисленным количеством татарских блюд, названия многих из которых вы, возможно, никогда не слышали — и там вам помогут это исправить. Как насчет сочного кыстыбыя, ароматного каклаган каза или сытной тутырму?
Важно: в абсолютном большинстве заведений на кремлевской набережной не скупятся на размеры порций. Если же вы пришли именно в татарский ресторан, это важно вдвойне: местная кухня очень сытная и одной порции вам может хватить за глаза. Поэтому в идеале садитесь за стол в компании — таким образом вы сможете распределить щедроты местных рестораторов на большее количество желудков и попробовать еще одно новое блюдо. Или два.
Если кремлевская набережная — это торжество современного городского стиля и трендовых развлечений, то Старо-Татарская слобода, еще одно знаковое место силы Казани, с первых минут уносит в прошлое. Это сердце исторической части города, где сохранились не только старые татарские особняки и десятки архитектурных памятников, многие из которых относятся еще к XVII веку, но и атмосфера былых времен. Район, раскинувшийся почти на 100 га, находится в самом центре Казани, поэтому добраться до него не составит труда и пешком, а провести там можно весь остаток дня и даже не заметить, как пролетает время.
Если после ударного променада остаются силы на продолжение банкета, можно отправиться на бар-хоппинг, благо на недостаток стильных и аутентичных заведений столице Татарстана жаловаться не приходится. Один из хедлайнеров барной Казани — ReLab, открытый еще в 2011 году и обосновавшийся на Баумана, главной пешеходной улице города. Изысканный вкус здесь чувствуется во всем — от интерьера и музыкального ряда до собственно коктейлей, которыми ReLab прославился далеко за пределы Казани.
Второе детище основателей ReLab — это секретный бар Mr.Willard. «Секретный» в данном случае не фигура речи — туда практически невозможно попасть со стороны. Ни вывесок, ни табличек на входе нет — просто массивная темная дверь, открыть которую вам смогут только изнутри. Попасть в Mr.Willard впервые можно в двух случаях: либо вы ранее побывали в ReLab и произвели настолько внушительное впечатление на бармена, что он поделился с вами запароленной проходкой, либо вы пришли с человеком, которого тут уже знают и он дал на вас соответствующую рекомендацию.
Внутри — несколько столиков, барная стойка на 7-8 человек, приглушенный свет, дерево и полное отсутствие аудио- или видеошумов. Никакого пива, только коктейли и авторские твисты, обновляющиеся каждый месяц. Впрочем, главная ударная сила Mr.Willard — это даже не напитки или интерьер, а бармены, каждому из которых хочется незамедлительно вручить барный «Оскар». Дело даже не в мастерстве приготовления коктейлей — эти ребята поражают своей эрудицией, юмором и фантастическим ощущением момента, понимая, когда нужно продолжить разговор, а когда незаметно отойти в сторону — например, если вы внезапно переключились на не относящийся к предыдущей теме диалог с соседом.
Разнообразить гастрономические и культурные приключения в Казани можно весьма эффектным и неожиданным способом. Всего час езды от города — и вы на огромном горнолыжном курорте «Свияжские холмы», расположившемся на территории Свияжского заповедника. По сути, это настоящий город с множеством отелей, мини-поселков с альпийскими домиками, ресторанов и прогулочных зон. С горнолыжных и сноутюбинговых трасс открывается грандиозный вид на место слияния сразу трех рек: Волги, Свияги и Сулицы, а в теплое время года «Свияжские холмы» становятся местом паломничества гольфистов — как опытных, так и начинающих. Здесь же регулярно проводятся крупные спортивные соревнования — в частности, этап Кубка России по сноуборду.
Что привезти домой
Подушку с Алабрысом, Котом Казанским. Татарские кожаные сапоги ичиги, которые сейчас делают так, что в них не стыдно появиться на приеме у британской королевы. Тюбетейки и калфаки (женские головные уборы). Гастрономические подарки традиционно начинаются с легендарных чак-чака и шербета, а продолжаются казылыком (колбасой из конины) и айраном. Бесчисленные шедевры татарской выпечки вести с собой особого смысла нет — она хороша с пылу с жару и после долгой дороги потеряет внушительную часть своего шарма.