Выходные в Казани: где погулять, что поесть и чем заняться

Кремлевская набережная, главная прогулочная зона города, в принципе не жаловалась на недостаток лоска и развлекательной инфраструктуры, но ЧМ-2018, сразу шесть матчей которого прошли в Казани, превратил ее в настоящий бриллиант. Особенно ярко он сияет с середины декабря по конец января, когда здесь бушует новогоднее визуальное пиршество, равных которому, пожалуй, не найдется во всей стране. В Москве, бесспорно, больше размах, зато казанская набережная берет гораздо более плотной концентрацией красоты и креатива на квадратный метр.

Здесь же в любое время года царит настоящий гастрономический рай, представленный всеми главными кухнями планеты. Уголок Италии притаился в уютном ресторане La Famiglia, в меню которого нашлось место и классике (пасту, кстати, готовят здесь же, вручную), и редким шедеврам наподобие тосканского супа с морепродуктами. В «Бахче» сверкает нестандартный фьюжн из узбекской, кавказской и арабской кухонь, а в ресторане ПИRS, где правит балом средиземноморье, подают роскошный буйабес, не менее фантастические гребешки с полентой и нежнейший тартар из говядины. Если же вы приехали именно за татарской кухней (что неудивительно), то здесь наш фаворит — «Чирэм», аутентичное заведение с выдающимся интерьером и бесчисленным количеством татарских блюд, названия многих из которых вы, возможно, никогда не слышали — и там вам помогут это исправить. Как насчет сочного кыстыбыя, ароматного каклаган каза или сытной тутырму?