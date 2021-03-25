Выходные в Великом Новгороде: где погулять, что поесть и чем заняться

Огромный плюс исторического центра Великого Новгорода — в его компактности. Концентрация красоты на квадратный метр здесь просто зашкаливает, а если по завершении осмотра захочется или потребуется отправиться в область (и вы без машины), до автобусной станции и железнодорожного вокзала можно без спешки дойти за двадцать минут. (Бонус: выдающийся ресторан «Изюм» с изумительной кухней, внушительными порциями и удивительно скромными ценами)

А ехать действительно есть куда. Всего в двадцати минутах езды к югу от центра находится великий Свято-Юрьев монастырь, расположившийся на берегу реки Волхов, один из лучших в стране музеев деревянного зодчества «Витославлицы», а совсем рядом — огромное озеро Ильмень, где начинались приключения былинного Садко. Погулять можно и в парке 1100-летия Великого Новгорода, украшенном липовыми и березовыми аллеями, с вишенкой на торте в виде «Планеты», детского городка с множеством аттракционов.