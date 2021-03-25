Выходные в Великом Новгороде: где погулять, что поесть и чем заняться

Знакомство с одним из древнейших городов России логично начинать с центра, который в свою очередь исторически поделен на две стороны — Софийскую и Торговую, соединенные пешеходным мостом. На их стыке находятся все главные архитектурные сокровища города во главе с Софийским собором, одним из древнейших храмов на территории страны, не таким масштабным, но визуально даже более эффектным Знаменским собором, комплексом Ярославово дворище и Кремлем.
Огромный плюс исторического центра Великого Новгорода — в его компактности. Концентрация красоты на квадратный метр здесь просто зашкаливает, а если по завершении осмотра захочется или потребуется отправиться в область (и вы без машины), до автобусной станции и железнодорожного вокзала можно без спешки дойти за двадцать минут. (Бонус: выдающийся ресторан «Изюм» с изумительной кухней, внушительными порциями и удивительно скромными ценами)
А ехать действительно есть куда. Всего в двадцати минутах езды к югу от центра находится великий Свято-Юрьев монастырь, расположившийся на берегу реки Волхов, один из лучших в стране музеев деревянного зодчества «Витославлицы», а совсем рядом — огромное озеро Ильмень, где начинались приключения былинного Садко. Погулять можно и в парке 1100-летия Великого Новгорода, украшенном липовыми и березовыми аллеями, с вишенкой на торте в виде «Планеты», детского городка с множеством аттракционов.
В двадцати минутах к северу от центра города прячется «Рождественское яблоко», семейная мастерская по производству елочных игрушек, аналогов которой в России, пожалуй, нет. Чуть западнее находится дом моды Елены Агафонцевой, где шьют эксклюзивную одежду, в которой не стыдно появиться на приеме у британской королевы. А еще в городе базируются ребята из Versta, прославившиеся, как они формулируют, «одеждой для приключений» — и там действительно есть чем полюбоваться.
Главное место силы в восточной части области — Боровичи, уютный городок с самобытной архитектурой, роскошным аквапарком и музеем-заповедником, посвященным великому русскому полководцу Александру Суворову. А в 37 километрах от Боровичей находится Окуловка, где Николай Гумилев разрывался между любовью к Ларисе Рейснер и Анне Ахматовой. Здесь же обосновался выдающийся уголок итальянской кухни в виде ресторана Antonio, в который приезжают гости со всей области, поэтому столик лучше бронировать сильно заранее.
Чуть восточнее Боровичей расположилось «Любогорье», главная точка притяжения любителей активного отдыха. Зимой здесь царят горные лыжи, тюбинги и санки, а в теплое время года сюда приезжают за легким лесным трекингом, фотоохотой, рыбалкой, сплавами по реке и настоящим экстримом в приключенческом веревочном парке, откуда совершенно невозможно вытащить детей любого возраста.
Что поесть
За главный специалитет области давно борются два тяжеловеса: новгородские пряники и новгородское крошево. Пряники могут на равных поспорить с тульскими законодателями мод, а вот крошево в принципе не имеет аналогов — наверное, поэтому лучшие в мире щи получаются именно на его основе. Хороша и говядина в капустных листьях, и ильменьский судак во всех видах, и холынские огурцы, и даже простые, на первый взгляд, сульчины — дышащие ржаные лепешки. Бонус: калья, разновидность ухи, особую прелесть которой добавляет огуречный рассол.
Что попить
Конечно, новгородский квас, местная классика. Медовуха и сбитень — пусть это и не исконный специалитет, но здесь их научились варить так, что многие позавидуют. Наливки на основе местного меда, трав и ягод — сладко, крепко и впечатляюще.
Где остановиться
Великолепное «Юрьевское подворье», расположенное рядом с озером Ильмень и Свято-Юрьевым монастырем. Уникальный микс между стилевыми изысками бутик-отеля и размахом классической русской усадьбы, великолепная кухня и грандиозные пейзажи вокруг.
Люкс-отель «Бианки» в самом центре города может похвастать не только идеальным расположением и завидным интерьером, но и частицами великой истории, спрятавшимися прямо на его территории. Одна часть «Кружечного двора» чего стоит.