Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон

Санкт-Петербург – одно из самых популярных туристских направлений для путешествий в России, и понятно почему. Это известные со школьной скамьи мировые достопримечательности и фантастические музеи, фотогеничная с любого ракурса набережная Невы, мосты и парки. Однако турист летнего сезона видит Петербург шумным и веселым городом, который никогда не спит. Зимой же Петербург таков, каким его знают сами петербуржцы.
Есть и другие причины приехать в город на Неве в самые ближайшие месяцы.
Новая туристская география
Невский проспект и Дворцовая площадь, Эрмитаж и Адмиралтейство, Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови. Уверены, каждый может назвать еще с десяток классических мест и достопримечательностей, которые надо обязательно посетить. Однако пора обновить туристскую карту Санкт-Петербурга: в городе появились новые интересные места и локации, которые также стоит увидеть.
Определиться, с чего начать и куда пойти, чтобы найти отличный от привычных туристских канонов Петербург, поможет проект «Новая туристская география», которую реализует Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Чтобы каждый путешественник мог найти в Петербурге что-то свое, соответствующее его интересам, на карте «Новой туристской географии» тематически обозначены районы и кварталы: «арт-район», «образовательный квартал», «научно-познавательный район» и прочее.
К примеру, научно-познавательный район объединяет Планетарий №1 и Люмьер-Холл. Досуговый кластер на Лиговском с его дворами и Лофт-проектом «Этажи» увлекут своей развлекательной активностью. Дизайн-квартал с академией Штиглица и его музеем, образовательными лекциями и экскурсиями не оставят равнодушными поклонников современного искусства.
В Петербурге большой выбор общественных пространств, где можно полюбоваться современной архитектурой, сходить на выставку, концерт и диджей-сет, устроить себе шопинг-терапию. Это «Новая Голландия» на рукотворном острове, «Порт Севкабель» с шикарными видам и на Финский залив, технопарк «Ленполиграфмаш» с креативным кластером и авторскими кафе, элегантный ансамбль «Никольских Рядов». Каждый из этих объектов – не только отличный пример культурной реорганизации и рационального использования прошлого, но и творческое «место силы».
Коньки и лыжи
Зимой в Санкт-Петербурге открывается более 20 городских катков. Самые большие, как правило, заливаются в «Новой Голландии» и «Севкабеле». Почувствовать себя героем «Ледникового периода» можно и на катках на территории Пассажирского порта и креативного кластера «Дом культуры» на Елагином острове.
Основные зимние активности – коньки, сноуборд и горные лыжи – можно найти и в «Охта Парке», который по оснащенности и сервису ничем не уступает зимним курортам европейских мегаполисов. Выбор горнолыжных курортов под Санкт-Петербургом завидный: «Снежный» и «Красное озеро», «Золотая долина» и «Любогорье», «Пухтолова гора» и «Кавголово», «Туутари-Парк» и «Северный склон». Горнолыжный центр «Юкки-парк» в 7 км от Петербурга предлагает четыре горнолыжные трассы и три трассы для сноутьюбинга со специальным подъемником. Здесь же действует детская спортивная школа.
Для фанатов беговых лыж в зимнее время прокладывают лыжню в Таврическом саду, парке 300-летия Санкт-Петербурга и парке «Сосновка», на Елагином острове. Ну а при крепком ветре в устье реки Смоленки, Сестрорецке и Зеленогорске даже можно взять урок катания на сноукайтинге.
Рождественские ярмарки
В канун зимних праздников в пространстве «Никольские Ряды» открывается рождественская ярмарка: с уличным фудкортом кухонь разных стран мира, фотозоной и самой высокой катальной горкой в городе. Традиционно новогодние ярмарки с угощениями, сувенирами и каруселью организуются в «Охта Парке» и «Лапландия Парке» на Крестовском острове. У «Лапландия парка» есть и свои «фишки»: это вольер с настоящими северными оленями и ледяной лабиринт.
Главной площадкой новогодних торжеств в Петербурге традиционно является Манежная площадь. Здесь все как в Европе и даже лучше, потому что душевнее, теплее и красивее – все в традициях петербургского гостеприимства. Согревающий глинтвейн и ароматный кофе, рождественская выпечка, сосиски и колбаски, сувениры, игрушки и прочая праздничная милота.
Прогулочные маршруты
Лучший способ узнать Петербург – обойти его пешком. Прогулки по Санкт-Петербургу зимой имеют особую атмосферу. Строгие линии зимнего Петербурга в снежном обрамлении выглядят выразительно и днем, и ночью. Попадая в зимний Петербург, путешественник может любоваться архитектурно-художественной подсветкой города, которую каждый вечер создают почти 250 000 фонарей и светильников.
Для каждого из ансамблей разрабатывается собственный проект – нет ни одного повторяющегося. В ночном Санкт-Петербурге можно увидеть единственный в мире комплекс художественной подсветки, в котором около ста фасадов на протяжении 3 км 15 м выполнено в едином световом решении, – это Невский проспект.
Петербург подсвечивают и с помощью технологий, аналогичных тем, что использованы для украшения Эйфелевой башни: иллюминация установлена на городской телебашне, которая видна из любой точки Северной столицы. На 316 метрах этого сооружения установлено более 6500 световых приборов.
Световые новинки обещают и в этом году. По традиции, содержание новогодних сюрпризов организаторы держат в секрете до последнего. Чем не повод приехать в Северную столицу в зимнее время и увидеть все ее великолепие в огнях и гирляндах?
Путешествовать в Петербург – безопасно
В городе реализуется программа Safe Travels SPB, антиковидные протоколы которой помогут чувствовать себя уверенно и безопасно. Конечно, во время поездок в Санкт-Петербург важно и самим соблюдать санитарные меры: держать социальную дистанцию и носить маску в общественных местах. Вакцинация – лучшая защита себя и близких. Все подробности о Safe Travels SPB – на официальном туристском портале Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru.
Туристский «Оскар»
О том, что Санкт-Петербург - один из мировых центров туризма, говорит и недавняя престижная награда. Туристская столица России стала победителем сразу в нескольких номинациях Международной премии World Travel Awards (WTA) 2021 года в европейском регионе. Санкт-Петербург одержал победу в трех номинациях:
- Ведущий город Европы с культурно-историческим наследием
- Ведущий город Европы для непродолжительных поездок
- Ведущая маркетинговая кампания Европы: «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география»»
Также в рамках европейского этапа премии этого года петербургский отель Corinthia St. Petersburg стал лучшим в номинации Russia's Leading Business Hotel, а Rocco Forte Hotel – в номинации Russia's Leading Luxury Hotel.