Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон

Санкт-Петербург – одно из самых популярных туристских направлений для путешествий в России, и понятно почему. Это известные со школьной скамьи мировые достопримечательности и фантастические музеи, фотогеничная с любого ракурса набережная Невы, мосты и парки. Однако турист летнего сезона видит Петербург шумным и веселым городом, который никогда не спит. Зимой же Петербург таков, каким его знают сами петербуржцы.

Есть и другие причины приехать в город на Неве в самые ближайшие месяцы.