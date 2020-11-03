Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Россия

Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

National Geographic Traveler
03 ноября 2020
Органические фермы, экоотели, дома на деревьях и лошадки-соседи.

Кто скучает по природе больше, чем жители больших городов? Жители очень больших городов. Таких, как Москва или, например, Лондон. Именно в столице Англии зародился феномен массового бегства за город на выходные или в отпуск. Было это в конце XIX века, в те самые, воспетые Джеромом К. Джеромом времена, когда лондонцы пресытились цивилизацией и ринулись отдыхать на берега Темзы. 

С тех пор тяга к расслабленному досугу на природе только росла. На смену стихийному палаточному туризму с пикниками на траве пришел отдых на специально отведенных площадках — так зародился цивилизованный кемпинг. Сегодня среди жителей мегаполисов в тренде экотуризм — поездки на природу, чтобы узнать о ней больше, зарядиться ее энергией и ничего не нарушить в ее хрупком балансе.

Экотуризм набирает обороты и в России. За чистым воздухом, свежайшими эко-продуктами и фотоохотой на редких животных совсем необязательно ехать в дальние края. Выходные в Подмосковье вполне могут обернуться и экзотическим приключением, и глубокой релаксацией на лоне природы. Если вы мечтали встретиться с зубром, прокатиться на собачьей упряжке или побывать на родине журавлей – не стоит ждать открытия границ! Мы объездили всю Московскую область и составили для вас большой список направлений для экологичного отдыха на абсолютно любой вкус.

fullsizeoutput_1aef1.jpeg

РАЙОНЫ

Можайский район

Район на западе Московской области знаменит не только своими историческими достопримечательностями (в первую очередь музеем-заповедником «Бородинское поле»), но и экологией. «Можайское море», крупнейшее водохранилище Подмосковья, круглый год собирает на своих берегах как любителей семейного отдыха, так и рыбаков со спортсменами.

В последнее время экологический отдых в Можайском районе получил новую трактовку — теперь сюда стоит приехать и за тем, чтобы пожить в небольших и очень колоритных экоотелях. Гостевой двор Starspodvorie в деревне Новый путь предлагает отдохнуть в бревенчатых домах, попариться в бане и отправиться на конную прогулку по окрестным полям. На экоранчо «Алексеевка» можно остановиться в домах на деревьях с панорамными окнами и всеми удобствами. Главное, не смущаться того, что в числе ваших соседей окажутся лошади и коровы, козы и цесарки, кошки, собаки и даже верблюд.

АЛЕКС.jpg
Instagram / @ecorancho.ru Такие виды открываются с террас на экоранчо «Алексеевка»

Серпуховской район

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь, на левом берегу Оки, на площади 5 тыс. гектаров обитает около 60 видов диких млекопитающих: лоси, кабаны, куницы, ласки, барсуки, зайцы, волки, рыси и другие. Главная достопримечательность заповедника — зубровый питомник. Еще недавно эти животные были на грани исчезновения. Зубровый питомник под Серпуховом стал центром восстановления и разведения этих животных в России.

зубр.jpg
Olgait Зубр (Bison bonasus) в Приокско-террасном заповеднике. Благодаря стараниям и совместной работе питомников по всей Европе численность зубров составляет около 7000 особей и продолжает медленно расти.

Для посетителей здесь открыты разнообразные экологические площадки и экскурсии с возможностью увидеть зубров, бизонов и пятнистых оленей в условиях, максимально приближенных к естественным. Высотная экологическая тропа «Сквозь листву» проходит по мостикам-переходам между смотровыми площадками, на высоте 8 м. Для детей в заповеднике разработан необычный проект — «Дерево-Дом», экологический парк, в котором в игровой форме можно узнать о жизни природы.

Официальный сайт: pt-zapovednik.ru

Талдомский округ

На севере-востоке от Москвы находится еще один важный природный заказник «Журавлиная родина». Название этой низине, которую облюбовали редкие птицы, дал Михаил Пришвин. Сегодня этот край так же дик и поэтичен, как и во времена писателя. Территория входит в резервный список Водно-болотных угодий международного значения и является Ключевой орнитологической территорией России. Для туристов здесь проводятся интереснейшие экскурсии в любое время года, кроме июля — в период гнездования птиц. В снежный сезон можно заказать лыжный тур с изучением примет жизни диких животных. В мае здесь проходит Совиный фест, с августа по сентябрь — наблюдения за журавлями и Фестиваль журавля. А остановиться можно в фермерском хозяйстве «Возрождение», где круглый год доступна рыбалка и где всегда можно купить свежайшие экологические продукты.

Официальный сайт: craneland.ru

Волоколамский округ

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском округе открыт для посетителей с 2019 года. Сюда можно отправиться с однодневным экскурсионным туром и познакомиться с детенышами млекопитающих и птиц (тур необходимо заказать заранее).

А если хочется продлить путешествие, стоит заехать на Ферму М2 в деревне Шульгино. Это первое в России органическое многопрофильное хозяйство. Здесь создан настоящий экопоселок с уютными коттеджами, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха. На ферме можно отведать блюда из продуктов собственного производства, отправиться на экскурсию или на рыбалку, покататься на моторной лодке или квадроцикле.

Хаски_Руза_НАША.jpeg

Рузский район

Количество экомаршрутов в Рузском районе так велико, что за одни выходные охватить их все вряд ли получится. Здесь есть и оленья ферма Zoooleni, куда в любое время года можно отправиться на экскурсию и покататься на упряжке северных оленей. В хаски-деревне Рузская Аляска вас ждет погружение в атмосферу полярных экспедиций и тур на собачьей упряжке на маршруте протяженностью от 2 до 40 км по живописным местам Подмосковья. Остановиться на ночь можно либо здесь же — и поспать в типи, переносном доме индейцев Великих равнин, либо на экоферме «Потапово», либо же в юртовом глэмпинге в поселке Брикет.

МЕСТА

Эко-отель «Хоббитлэнд»

Теперь не только в Новой Зеландии, но и в Подмосковье: почувствуйте себя героями Толкиена. Домики хоббитов внутри так же очаровательны, как и снаружи. В каждом – печь на дровах, электричество, удобный туалет, мягкая постель с белоснежным бельем, умывальник и огромное круглое окно. Приятно смотреть сквозь него на густой лес, сидя с чашкой травяного чая и наслаждаясь тишиной наедине с природой.

Где: Можайский г.о., 112 км Минского шоссе

Официальный сайт: hobbitland.ru

1Хоббитлэнд.jpg

Экоранчо «Алексеевка»

В одном из самых чистых уголков Подмосковья, на берегу извилистой Протвы, расположен агротуристический комплекс, где выращивают безнитратные овощи, варят сыры — и принимают гостей. Здесь можно выбрать «живой отдых» по душе — от бани до сплавов на байдарках, от рыбной ловли до прогулок на лошадях. Визитная карточка экоранчо — гостевые дома на деревьях. 

Где: Можайский г. о., деревня Алексеевка 

Официальный сайт: ecorancho.ru

ранчо.jpg
Instagram / @ecorancho.ru

Эко-отель «Лепота»

Стильный и невероятно уютный отель, расположившийся в 80 километрах от Москвы, в живописном лесном массиве на берегу Дубны. Главное здание отеля, четырехэтажный деревянный терем, уже превратилось в настоящую звезду Инстаграма. В теплое время года здесь катаются на каяках, ходят по лесной «Тропе здоровья», рыбачат и покоряют трассы веревочного городка, а зимой в «Лепоте» царят лыжи, тюбинг, хоккей и гонки на снегоходах.

Где: Талдомский район, дер. Вотря

Официальный сайт: hotel-lepota.ru

Кемпинг «У Кремля»

Кемпинг расположен на берегу речки Коломенка, в черте старинного города. В полном соответствии с названием, до Коломенского Кремля – полкилометра. Остановиться в кемпинге могут не только владельцы домов на колесах, но и любые туристы. Для них предусмотрены мобильные гостевые домики, выкрашенные в яркие цвета. В каждом — три спальных места. На территории кемпинга обустроена детская игровая площадка. 

Где: Коломна, Большая Запрудная, 13/А

«А-Ферма»

Уютная экоферма располагается в 120 километрах от Москвы по Новорязанскому шоссе. Здесь можно провести теплые семейные выходные в комфортных домиках, напоминающих шалаш, с видом на лес. Гости могут сходить на пляж, устроить соревнования по настольным играм, познакомиться с обитателями фермы, поиграть в бадминтон. Также можно отправиться на экскурсию на оленью ферму «Северный олень», которая находится в 20 километрах. 

Где: Орехово-Зуевский г. о., деревня Авсюнино

Творческое комьюнити «Деревня»

«Деревня» — детище создателей креативного кластера дизайн-завод Flacon, и, если вам нравится во «Флаконе», то понравится и здесь. Это пространство без стен и заборов с оригинальной архитектурой, интересными событиями и соседями-единомышленниками посреди лесов и полей западного Подмосковья. Создатели называют свое детище деревней креативных сообществ, пространством для работы и отдыха. Здесь можно купить дом или арендовать его на выходные и провести время за рыбалкой, песнями у костра и общением с творческими людьми. 

Где: Можайский г. о. 125-й километр Минского шоссе

Официальный сайт: derevnya.com

OgpiPjARDXQ.jpg
derevnya.com
рекомендации
Дерево

Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!