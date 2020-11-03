Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Кто скучает по природе больше, чем жители больших городов? Жители очень больших городов. Таких, как Москва или, например, Лондон. Именно в столице Англии зародился феномен массового бегства за город на выходные или в отпуск. Было это в конце XIX века, в те самые, воспетые Джеромом К. Джеромом времена, когда лондонцы пресытились цивилизацией и ринулись отдыхать на берега Темзы.

С тех пор тяга к расслабленному досугу на природе только росла. На смену стихийному палаточному туризму с пикниками на траве пришел отдых на специально отведенных площадках — так зародился цивилизованный кемпинг. Сегодня среди жителей мегаполисов в тренде экотуризм — поездки на природу, чтобы узнать о ней больше, зарядиться ее энергией и ничего не нарушить в ее хрупком балансе.

Экотуризм набирает обороты и в России. За чистым воздухом, свежайшими эко-продуктами и фотоохотой на редких животных совсем необязательно ехать в дальние края. Выходные в Подмосковье вполне могут обернуться и экзотическим приключением, и глубокой релаксацией на лоне природы. Если вы мечтали встретиться с зубром, прокатиться на собачьей упряжке или побывать на родине журавлей – не стоит ждать открытия границ! Мы объездили всю Московскую область и составили для вас большой список направлений для экологичного отдыха на абсолютно любой вкус.