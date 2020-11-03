Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Кто скучает по природе больше, чем жители больших городов? Жители очень больших городов. Таких, как Москва или, например, Лондон. Именно в столице Англии зародился феномен массового бегства за город на выходные или в отпуск. Было это в конце XIX века, в те самые, воспетые Джеромом К. Джеромом времена, когда лондонцы пресытились цивилизацией и ринулись отдыхать на берега Темзы.
С тех пор тяга к расслабленному досугу на природе только росла. На смену стихийному палаточному туризму с пикниками на траве пришел отдых на специально отведенных площадках — так зародился цивилизованный кемпинг. Сегодня среди жителей мегаполисов в тренде экотуризм — поездки на природу, чтобы узнать о ней больше, зарядиться ее энергией и ничего не нарушить в ее хрупком балансе.
Экотуризм набирает обороты и в России. За чистым воздухом, свежайшими эко-продуктами и фотоохотой на редких животных совсем необязательно ехать в дальние края. Выходные в Подмосковье вполне могут обернуться и экзотическим приключением, и глубокой релаксацией на лоне природы. Если вы мечтали встретиться с зубром, прокатиться на собачьей упряжке или побывать на родине журавлей – не стоит ждать открытия границ! Мы объездили всю Московскую область и составили для вас большой список направлений для экологичного отдыха на абсолютно любой вкус.
РАЙОНЫ
Можайский район
Район на западе Московской области знаменит не только своими историческими достопримечательностями (в первую очередь музеем-заповедником «Бородинское поле»), но и экологией. «Можайское море», крупнейшее водохранилище Подмосковья, круглый год собирает на своих берегах как любителей семейного отдыха, так и рыбаков со спортсменами.
В последнее время экологический отдых в Можайском районе получил новую трактовку — теперь сюда стоит приехать и за тем, чтобы пожить в небольших и очень колоритных экоотелях. Гостевой двор Starspodvorie в деревне Новый путь предлагает отдохнуть в бревенчатых домах, попариться в бане и отправиться на конную прогулку по окрестным полям. На экоранчо «Алексеевка» можно остановиться в домах на деревьях с панорамными окнами и всеми удобствами. Главное, не смущаться того, что в числе ваших соседей окажутся лошади и коровы, козы и цесарки, кошки, собаки и даже верблюд.
Серпуховской район
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь, на левом берегу Оки, на площади 5 тыс. гектаров обитает около 60 видов диких млекопитающих: лоси, кабаны, куницы, ласки, барсуки, зайцы, волки, рыси и другие. Главная достопримечательность заповедника — зубровый питомник. Еще недавно эти животные были на грани исчезновения. Зубровый питомник под Серпуховом стал центром восстановления и разведения этих животных в России.
Для посетителей здесь открыты разнообразные экологические площадки и экскурсии с возможностью увидеть зубров, бизонов и пятнистых оленей в условиях, максимально приближенных к естественным. Высотная экологическая тропа «Сквозь листву» проходит по мостикам-переходам между смотровыми площадками, на высоте 8 м. Для детей в заповеднике разработан необычный проект — «Дерево-Дом», экологический парк, в котором в игровой форме можно узнать о жизни природы.
Официальный сайт: pt-zapovednik.ru
Талдомский округ
На севере-востоке от Москвы находится еще один важный природный заказник «Журавлиная родина». Название этой низине, которую облюбовали редкие птицы, дал Михаил Пришвин. Сегодня этот край так же дик и поэтичен, как и во времена писателя. Территория входит в резервный список Водно-болотных угодий международного значения и является Ключевой орнитологической территорией России. Для туристов здесь проводятся интереснейшие экскурсии в любое время года, кроме июля — в период гнездования птиц. В снежный сезон можно заказать лыжный тур с изучением примет жизни диких животных. В мае здесь проходит Совиный фест, с августа по сентябрь — наблюдения за журавлями и Фестиваль журавля. А остановиться можно в фермерском хозяйстве «Возрождение», где круглый год доступна рыбалка и где всегда можно купить свежайшие экологические продукты.
Официальный сайт: craneland.ru
Волоколамский округ
Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском округе открыт для посетителей с 2019 года. Сюда можно отправиться с однодневным экскурсионным туром и познакомиться с детенышами млекопитающих и птиц (тур необходимо заказать заранее).
А если хочется продлить путешествие, стоит заехать на Ферму М2 в деревне Шульгино. Это первое в России органическое многопрофильное хозяйство. Здесь создан настоящий экопоселок с уютными коттеджами, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха. На ферме можно отведать блюда из продуктов собственного производства, отправиться на экскурсию или на рыбалку, покататься на моторной лодке или квадроцикле.
Рузский район
Количество экомаршрутов в Рузском районе так велико, что за одни выходные охватить их все вряд ли получится. Здесь есть и оленья ферма Zoooleni, куда в любое время года можно отправиться на экскурсию и покататься на упряжке северных оленей. В хаски-деревне Рузская Аляска вас ждет погружение в атмосферу полярных экспедиций и тур на собачьей упряжке на маршруте протяженностью от 2 до 40 км по живописным местам Подмосковья. Остановиться на ночь можно либо здесь же — и поспать в типи, переносном доме индейцев Великих равнин, либо на экоферме «Потапово», либо же в юртовом глэмпинге в поселке Брикет.
МЕСТА
Эко-отель «Хоббитлэнд»
Теперь не только в Новой Зеландии, но и в Подмосковье: почувствуйте себя героями Толкиена. Домики хоббитов внутри так же очаровательны, как и снаружи. В каждом – печь на дровах, электричество, удобный туалет, мягкая постель с белоснежным бельем, умывальник и огромное круглое окно. Приятно смотреть сквозь него на густой лес, сидя с чашкой травяного чая и наслаждаясь тишиной наедине с природой.
Где: Можайский г.о., 112 км Минского шоссе
Официальный сайт: hobbitland.ru
Экоранчо «Алексеевка»
В одном из самых чистых уголков Подмосковья, на берегу извилистой Протвы, расположен агротуристический комплекс, где выращивают безнитратные овощи, варят сыры — и принимают гостей. Здесь можно выбрать «живой отдых» по душе — от бани до сплавов на байдарках, от рыбной ловли до прогулок на лошадях. Визитная карточка экоранчо — гостевые дома на деревьях.
Где: Можайский г. о., деревня Алексеевка
Официальный сайт: ecorancho.ru
Эко-отель «Лепота»
Стильный и невероятно уютный отель, расположившийся в 80 километрах от Москвы, в живописном лесном массиве на берегу Дубны. Главное здание отеля, четырехэтажный деревянный терем, уже превратилось в настоящую звезду Инстаграма. В теплое время года здесь катаются на каяках, ходят по лесной «Тропе здоровья», рыбачат и покоряют трассы веревочного городка, а зимой в «Лепоте» царят лыжи, тюбинг, хоккей и гонки на снегоходах.
Где: Талдомский район, дер. Вотря
Официальный сайт: hotel-lepota.ru
Кемпинг «У Кремля»
Кемпинг расположен на берегу речки Коломенка, в черте старинного города. В полном соответствии с названием, до Коломенского Кремля – полкилометра. Остановиться в кемпинге могут не только владельцы домов на колесах, но и любые туристы. Для них предусмотрены мобильные гостевые домики, выкрашенные в яркие цвета. В каждом — три спальных места. На территории кемпинга обустроена детская игровая площадка.
Где: Коломна, Большая Запрудная, 13/А
«А-Ферма»
Уютная экоферма располагается в 120 километрах от Москвы по Новорязанскому шоссе. Здесь можно провести теплые семейные выходные в комфортных домиках, напоминающих шалаш, с видом на лес. Гости могут сходить на пляж, устроить соревнования по настольным играм, познакомиться с обитателями фермы, поиграть в бадминтон. Также можно отправиться на экскурсию на оленью ферму «Северный олень», которая находится в 20 километрах.
Где: Орехово-Зуевский г. о., деревня Авсюнино
Творческое комьюнити «Деревня»
«Деревня» — детище создателей креативного кластера дизайн-завод Flacon, и, если вам нравится во «Флаконе», то понравится и здесь. Это пространство без стен и заборов с оригинальной архитектурой, интересными событиями и соседями-единомышленниками посреди лесов и полей западного Подмосковья. Создатели называют свое детище деревней креативных сообществ, пространством для работы и отдыха. Здесь можно купить дом или арендовать его на выходные и провести время за рыбалкой, песнями у костра и общением с творческими людьми.
Где: Можайский г. о. 125-й километр Минского шоссе
Официальный сайт: derevnya.com