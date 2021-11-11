Жарко круглый год: зимний отдых в Краснодарском крае

Что тут спорить, пляжи – действительно главная «фишка» Краснодарского края. Море прекрасно в любое время года, а мягкий южный климат позволяет отлично проводить время на побережье даже зимой. Согласитесь, здорово вырваться на пару недель из слякотной Москвы, заснеженного Новосибирска или морозного Сургута в солнечную Анапу, теплый Геленджик или субтропический Сочи?

Туристов в это время здесь немного, но некоторые пляжи продолжают работать и ждут гостей в любое время. Таких «зимних пляжей» на побережье уже более 40 и с каждым годом их становится все больше, а развлечения, которые они предлагают – все разнообразнее.