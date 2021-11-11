Жарко круглый год: зимний отдых в Краснодарском крае

Зимние пляжи
Что тут спорить, пляжи – действительно главная «фишка» Краснодарского края. Море прекрасно в любое время года, а мягкий южный климат позволяет отлично проводить время на побережье даже зимой. Согласитесь, здорово вырваться на пару недель из слякотной Москвы, заснеженного Новосибирска или морозного Сургута в солнечную Анапу, теплый Геленджик или субтропический Сочи?
Туристов в это время здесь немного, но некоторые пляжи продолжают работать и ждут гостей в любое время. Таких «зимних пляжей» на побережье уже более 40 и с каждым годом их становится все больше, а развлечения, которые они предлагают – все разнообразнее.
Зимние пляжи Черного моря – это благоустроенные места на побережье. Здесь можно полежать на шезлонгах, закутавшись в плед выпить чашечку кофе или чая с видом на прекрасный морской пейзаж, вдохнуть насыщенный, плотный соленый воздух, который заряжает здоровьем и даже неплохо загореть под южным ласковым солнцем.
Любители активного отдыха могут позаниматься на уличных тренажерах, поиграть в пляжный волейбол. Отличная идея – отправиться на пробежку или велосипедную прогулку по набережной. А еще для самых спортивных на зимних пляжах доступен особый вид активности – бег по песку. Даже пара таких пробежек улучшит фигуру и с отдыха вы приедете в прекрасной физической форме.
Могут порадовать зимние пляжи и любителей вкусно поесть. Многие зоны отдыха на побережье работают при ресторанах, где можно заказать блюда местной кухни: черноморскую рыбу, креветки, устрицы и мидии. Обязательно попробуйте традиционные блюда кубанской и кавказской кухни: борщ, уху, сыры, мясо и овощи на гриле – все это невероятно вкусно, а большая часть продуктов поставляется в рестораны местными фермерами и рыбаками.
На зимних пляжах можно избавиться от сезонной депрессии, этой традиционной спутницы городских жителей. Специалисты единодушно признают, что море – лучший в мире антидепрессант. Синий цвет, ритмичный шум прибоя, прохладная вода – все как будто специально создано для того, чтобы успокаивать нервы, расстроенные бешеным ритмом городской жизни.
При этом, по мнению медиков, именно Черное море одно из самых благоприятных для излечения болезней. Состав воды в нем близок по составу к микроэлементному составу крови человека, а еще в его воде мало соли, и чтобы плыть, надо приложить больше физических усилий, что также весьма полезно для здоровья. Конечно, поплавать в море зимой смогут только экстремальные купальщики и «моржи», но морскую воду используют многие отели и санатории, чтобы наполнять свои бассейны. Так что без водных процедур вы точно не останетесь.
Куда поехать: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсинский район, Темрюкский район.
Спа и термальные источники
Для многих зима – это время интенсивной работы. В конце года обычно выполняются планы, закрываются проекты, а после Нового года наступает время новых планов и первых шагов по их реализации. Все это нервное напряжение отражается на физическом и психологическом состоянии.
Поэтому самая лучшая идея для отдыха – это полный, абсолютный, глубокий релакс. Такой релакс, какой может дать отдых спа-отеле или санатории. На курортах Краснодарского края в них нет недостатка.
Особое внимание обратите на Сочи, Геленджик и Анапу – в этих городах есть отели мирового уровня и санатории очень высокого класса. Весной на побережье не так много людей как летом, поэтому даже за пределами отеля вы сможете спокойно, без суеты прогуляться по набережной и подышать морским воздухом.
Есть и необычный вариант спа-отдыха. В горных районах Краснодарского края можно расслабиться в термальных источниках с минеральной водой, которая прогревается до 80 градусов. Такая теплая природная ванна с видом на зимние горные пейзажи обязательно согреет в любое время года!
Высокую температуру воде придает геотермальное тепло земной мантии. В термальной воде растворяется много твердых частиц и содержится огромное количество растворенных минералов: кальция, лития и радия. Термальная вода обладает уникальными лечебными свойствами. Многие излечивали свои хронические болезни, всего лишь пару раз искупавшись в источнике.
Минеральные термы используются как для ванн, так и для питьевого лечения. Основным лечебным фактором этого уникального подарка природы является содержание азота и кремниевой кислоты, которые обеспечивают ей высокую способность размягчать, очищать и вместе с тем подсушивать кожные покровы, действуя тонизирующим образом на соединительно-тканевые и эластические структуры кожи, тканей и органов, а также на центральную нервную систему, улучшая общее состояние организма.
Употребление термальных вод рекомендовано при заболеваниях пищеварительной системы, неспецифических заболеваниях органов дыхания, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, преждевременном (раннем) старении тканей. Наружное применение (ванны, бассейны) рекомендовано при заболеваниях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, нарушениях трофики тканей, кожных заболеваниях, болезнях мочеполовой системы. Горные spa-курорты работают круглогодично и предлагают туристам активный отдых и экскурсионную программу в горах Северного Кавказа.
Куда поехать: Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Мостовский, Лабинский районы.
Горные лыжи и сноуборд
Зимой щекотать нервы лучше всего на горнолыжном склоне. Трассы Красной Поляны рассчитаны на самые разные уровни подготовки. Здесь есть детские склоны, горки для новичков и сложные трассы «черной» категории. Для адреналиновых маньяков предлагается спуск по «целине», вдали от подготовленных трасс (фрирайд) и даже хели-ски – разновидность фрирайда, с подъемом к началу спуска на вертолете. Нужно отметить, что последние два вида экстремального спуска очень небезопасны и часто заканчиваются печально. Поэтому лучше все-таки оставаться в пределах подготовленных трасс.
Если лыжи и сноуборд уже приелись и хочется чего-нибудь новенького – попробуйте спуск по настоящей санно-бобслейной трассе, которую построили к Олимпийским играм. Сейчас этот стадион работает не только как профессиональная спортивная площадка, но и как зимний аттракцион для всех желающих. Можно прокатиться на настоящем спортивном бобе, который летит по желобу со скоростью 130 километров в час.
Куда поехать: Красная Поляна
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