Зимние каникулы в Смоленске и окрестностях

Старый Новый год в старославянском стиле
В музее-заповеднике «Гнёздово» вас ждет новогодний семейный квест, битва на мечах и мешках, перетягивание каната, метание сулиц, мастер-классы по выпечке хлеба и кузнечному делу, катание на санках, ватрушках, снежные бои, хороводы, «пионерский костёр». После игр на свежем воздухе вас покормят горячей едой, которую приготовят тут же, прямо на огне или в печи. Организуют и отапливаемые места, где можно будет погреться. Вход на праздник бесплатный, поэтому не раздумывая берите всю свою семью и приезжайте отмечать Старый Новый год в старославянском стиле!
Смоленское Поозерье
Ландшафты огромного национального парка «Смоленское Поозерье» с ледниковыми озерами прекрасны в любое время года. Ну, а уж зимой все вокруг становится волшебным: и снежные шапки на вековых соснах, и глубокие сугробы, и ледяные глади озёр.
Чем заняться в «Смоленском Поозерье»:
- прогуляться по заснеженному лесу на снегоступах;
- покормить морковкой вольерных и диких зубров;
- покататься на лошади;
- познакомиться с лошадьми Пржевальского — редким видом, названный в честь их первооткрывателя, великого русского исследователя и географа;
- побывать в усадьбе Пржевальского;
- погонять на лыжах, коньках, снегоходах;
- спуститься с высокой горки на ватрушке;
- заняться подлёдной рыбалкой;
- прогуляться с палками для скандинавской ходьбы.
Недалеко от спортивно-оздоровительной базы «Чайка» находится центр биатлона и лыжного спорта с полным набором трасс — от разминочных до 4-километровых кругов. Это единственный в Смоленской области комплекс со стрельбищем.
А еще с 24 декабря по 8 января по предварительным заявкам для детей и взрослых будет проводиться новогодняя программа «В гостях у Ярика». Это самый большой зубр в парке.
Усадьба Михаила Глинки
«Новоспасское — рай земной», — любил повторять композитор Михаил Глинка. Приезжайте и вы в Новоспасское, вдохните глоток «бальзамического» воздуха, отведайте хрустальной воды из чистого глинкинского колодца, проникнитесь особой атмосферой любви и гостеприимства старинной усадьбы.
В конце декабря в музее-усадьбе М. И. Глинки проходит детский новогодний праздник. Сказочное представление сопровождается играми, танцами хороводами, создавая атмосферу настоящего зимнего волшебства.
Дворянская усадьба Грибоедова
Хмелита — одна из старейших дворянских усадеб смоленской земли, родовое гнездо автора «Горя от ума» Александра Грибоедова. Великолепный господский дом выполнен в редком для провинциальной усадебной архитектуры стиле елизаветинского барокко.
В январские праздники музей проводит костюмированные рождественские экскурсии, новогодние квесты, организовывает тематические маршруты, мастер-классы, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, устраивает гастрономические праздники. Для детей всегда подготовлены сюрпризы и подарки под ёлкой. Также в состав программы включено традиционное мероприятие, посвящённое новому прочтению «Горя от ума».
Туристско-информационный центр «Смоленский терем»
График работы: с 9.30 до 18.00 (обед: 13:00 — 13:30)
Телефон: 8 951 707-30-03, 8 (4812) 38-87-62
E-mail: info@visit-smolensk.ru
Официальный сайт: визитсмоленск.рф