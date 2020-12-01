Зимние каникулы в Смоленске и окрестностях

Ландшафты огромного национального парка «Смоленское Поозерье» с ледниковыми озерами прекрасны в любое время года. Ну, а уж зимой все вокруг становится волшебным: и снежные шапки на вековых соснах, и глубокие сугробы, и ледяные глади озёр.

Чем заняться в «Смоленском Поозерье»:

прогуляться по заснеженному лесу на снегоступах;

покормить морковкой вольерных и диких зубров;

покататься на лошади;

познакомиться с лошадьми Пржевальского — редким видом, названный в честь их первооткрывателя, великого русского исследователя и географа;

побывать в усадьбе Пржевальского;

погонять на лыжах, коньках, снегоходах;

спуститься с высокой горки на ватрушке;

заняться подлёдной рыбалкой;

прогуляться с палками для скандинавской ходьбы.

Недалеко от спортивно-оздоровительной базы «Чайка» находится центр биатлона и лыжного спорта с полным набором трасс — от разминочных до 4-километровых кругов. Это единственный в Смоленской области комплекс со стрельбищем.

А еще с 24 декабря по 8 января по предварительным заявкам для детей и взрослых будет проводиться новогодняя программа «В гостях у Ярика». Это самый большой зубр в парке.