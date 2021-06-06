Дома с привидениями: 5 мистических усадеб России

Заброшенный дворец, так и не оправившийся от разорения фашистами, помнит многое. Расположенная в пригороде Санкт-Петербурга между Стрельной и Петергофом, Михайловка названа в честь великого князя Михаи­ла Николаевича, сына императора Николая I.

Впрочем, окрестности знали множество хозяев: ещё со времен Петра здесь находились загородные дома сподвижников императора — личного врача Роберта Арескина, шеф-повара Иоганна Фельтена, кораблестроителя Тихона Лукина и самого Александ­ра Меншикова (его усадьба называлась бесхитростно — «Фаворит»). Позже здесь были дачи фельдмаршала Миниха и гетмана Разумовского (в его честь местность называлась Гетманской мызой). В 1830‑х все участки объединили, и через пару десятков лет здесь воздвигли грандиозный дворец великого князя.

Сегодня огромная территория частично занята кампусом СПбГУ, а остальные помещения, включая старинный дворец, — покинуты. Живут здесь духи великих деятелей прошлого: только их присутствием можно объяснить тревогу и даже панику, часто охватывающую тех, кого приводит сюда любопытство.