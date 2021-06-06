Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Русская усадьба

Дома с привидениями: 5 мистических усадеб России

Вадим Разумов, Андрей Стрельников
06 июня 2021
Готические романы о тенях, блуждающих по старинным аббатствам, нравятся как романтикам, так и убежденным материалистам. Именно поэтому призраки многих замков Европы стали туристическими брендами. Изучив слухи вокруг дворянских гнезд и их знаменитых хозяев, мы убедились, что российские призраки не менее изобретательны, чем их зарубежные «коллеги». Представляем пять мистических усадеб России.
Журнал №54, апрель - май 2016

Журнал №54, апрель - май 2016

Читать этот номер

Усадьба Михайловка

/upload/iblock/16a/16ae7feca4c28eba1618d93bb832cdc1.jpg
Андрей Стрельников Усадьба Михайловка, Петродворцовый район (Санкт-Петербург)

Заброшенный дворец, так и не оправившийся от разорения фашистами, помнит многое. Расположенная в пригороде Санкт-Петербурга между Стрельной и Петергофом, Михайловка названа в честь великого князя Михаи­ла Николаевича, сына императора Николая I. 

Впрочем, окрестности знали множество хозяев: ещё со времен Петра здесь находились загородные дома сподвижников императора — личного врача Роберта Арескина, шеф-повара Иоганна Фельтена, кораблестроителя Тихона Лукина и самого Александ­ра Меншикова (его усадьба называлась бесхитростно — «Фаворит»). Позже здесь были дачи фельдмаршала Миниха и гетмана Разумовского (в его честь местность называлась Гетманской мызой). В 1830‑х все участки объединили, и через пару десятков лет здесь воздвигли грандиозный дворец великого князя.

Сегодня огромная территория частично занята кампусом СПбГУ, а остальные помещения, включая старинный дворец, — покинуты. Живут здесь духи великих деятелей прошлого: только их присутствием можно объяснить тревогу и даже панику, часто охватывающую тех, кого приводит сюда любопытство.

Усадьба Глинки

/upload/iblock/53f/53f12d4736af918bb5e1a7934b63fd63.jpg
Вадим Разумов Усадьба Глинки, Щелковский район (Московская область)

Владельцем этой усадьбы был знаменитый ученый и государственный деятель Яков Брюс, которого еще при жизни называли чернокнижником. Современники вспоминали, что Брюс любил демонстрировать гостям разную «чертовщину». Например, он мог заморозить пруд в середине лета или растопить его суровой зимой.

По слухам, по территории усадьбы ходили гигантские куклы и летали железные птицы. Утверждалось, что Брюс организовал в Глинках огромную сеть подземных ходов для занятий колдовством. Вдобавок многие посетители замечают, что жуткие маски, которые украшают главный дом, улыбаются и подмигивают каждому, кто долго смотрит на них.

Усадьба булочника Филиппова

/upload/iblock/880/880ce97f105321cf48dbf6bd124324f0.jpg
Вадим Разумов Усадьба булочника Филиппова (Московская область)

Сказочный и торжественный облик особняка очень обманчив. Сын известного пекаря Дмитрий Филиппов скрывал в этой усадьбе одну из главных тайн жизни — своё внебрачное увлечение, цыганку Азу. Здесь она вела уединенную жизнь, довольствуясь редкими встречами с любимым. Поняв, что Дмитрий Иванович разлюбил её, девушка решила свести счёты с жизнью и выбросилась с башни усадьбы. Местные жители и пациенты медицинского центра, который долгое время находился в усадьбе, признаются, что неоднократно видели призрак несчастной цыганки в парке.

Дворец Ольденбургских

/upload/iblock/fd5/fd50d8b7b6ce6157f264cfbf35f3bfc2.jpg
Вадим Разумов Дворец Ольденбургских, посёлок Рамонь (Воронежская область)

Считается, что дворец в Рамони много веков назад проклял могущественный колдун. Так он отомстил хозяйке усадьбы Евгении Максимилиановне Ольденбургской за отвергнутые чувства. С тех пор в поместье начали происходить странные события. Это еще не все: сына четы Ольденбургских Петра в обществе боялись и считали, мягко говоря, необычным – якобы в подземельях дворца он проводил опыты над людьми, а в его окрестностях искал следы древнеегипетской цивилизации.

Считается, что в поместье уже более ста лет живут три призрака. Но самое удивительное событие произошло в Рамони совсем недавно, когда сотрудники музея обнаружили, что в «нехорошем» подвале обвалилась штукатурка. Осыпавшийся фрагмент образовал на стене женский силуэт, в котором многие узнали первую хозяйку усадьбы Евгению Максимилиановну Ольденбургскую.

Усадьба Васильевское

/upload/iblock/08e/08eda112ac1c2ab2a9a9b3c24f12c50c.jpg
Вадим Разумов Усадьба Васильевское (Смоленская область)

Усадьбу Повалишиных смело можно назвать энциклопедией русского масонства. Планировка аллей, расположение построек, декор фасадов главного дома — все в этом поместье связано с символикой «вольных каменщиков». Самые примечательные объекты усадьбы — это две земляные пирамиды, классическая и перевёрнутая.

Считается, что склонные к мистицизму хозяева хотели оставить потомкам скрытые послания, которые и зашифровали в масонских знаках. Ведущие специалисты в области изучения символов и культурологии до сих пор не могут разгадать эти знаки. А среди местных жителей усадьба Васильевское пользуется дурной славой — говорят, что непрошеные гости начинают плохо себя чувствовать с первых минут пребывания.

рекомендации
Волки

Какие привычки достались собакам от диких предков?

Звезда

Самые загадочные места Земли

Звезда

Куда сходить в Москве, если Красная площадь уже надоела

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Восклицательный знак

5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета