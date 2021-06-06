Дома с привидениями: 5 мистических усадеб России

Журнал №54, апрель - май 2016Читать этот номер
Усадьба Михайловка
Заброшенный дворец, так и не оправившийся от разорения фашистами, помнит многое. Расположенная в пригороде Санкт-Петербурга между Стрельной и Петергофом, Михайловка названа в честь великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I.
Впрочем, окрестности знали множество хозяев: ещё со времен Петра здесь находились загородные дома сподвижников императора — личного врача Роберта Арескина, шеф-повара Иоганна Фельтена, кораблестроителя Тихона Лукина и самого Александра Меншикова (его усадьба называлась бесхитростно — «Фаворит»). Позже здесь были дачи фельдмаршала Миниха и гетмана Разумовского (в его честь местность называлась Гетманской мызой). В 1830‑х все участки объединили, и через пару десятков лет здесь воздвигли грандиозный дворец великого князя.
Сегодня огромная территория частично занята кампусом СПбГУ, а остальные помещения, включая старинный дворец, — покинуты. Живут здесь духи великих деятелей прошлого: только их присутствием можно объяснить тревогу и даже панику, часто охватывающую тех, кого приводит сюда любопытство.
Усадьба Глинки
Владельцем этой усадьбы был знаменитый ученый и государственный деятель Яков Брюс, которого еще при жизни называли чернокнижником. Современники вспоминали, что Брюс любил демонстрировать гостям разную «чертовщину». Например, он мог заморозить пруд в середине лета или растопить его суровой зимой.
По слухам, по территории усадьбы ходили гигантские куклы и летали железные птицы. Утверждалось, что Брюс организовал в Глинках огромную сеть подземных ходов для занятий колдовством. Вдобавок многие посетители замечают, что жуткие маски, которые украшают главный дом, улыбаются и подмигивают каждому, кто долго смотрит на них.
Усадьба булочника Филиппова
Сказочный и торжественный облик особняка очень обманчив. Сын известного пекаря Дмитрий Филиппов скрывал в этой усадьбе одну из главных тайн жизни — своё внебрачное увлечение, цыганку Азу. Здесь она вела уединенную жизнь, довольствуясь редкими встречами с любимым. Поняв, что Дмитрий Иванович разлюбил её, девушка решила свести счёты с жизнью и выбросилась с башни усадьбы. Местные жители и пациенты медицинского центра, который долгое время находился в усадьбе, признаются, что неоднократно видели призрак несчастной цыганки в парке.
Дворец Ольденбургских
Считается, что дворец в Рамони много веков назад проклял могущественный колдун. Так он отомстил хозяйке усадьбы Евгении Максимилиановне Ольденбургской за отвергнутые чувства. С тех пор в поместье начали происходить странные события. Это еще не все: сына четы Ольденбургских Петра в обществе боялись и считали, мягко говоря, необычным – якобы в подземельях дворца он проводил опыты над людьми, а в его окрестностях искал следы древнеегипетской цивилизации.
Считается, что в поместье уже более ста лет живут три призрака. Но самое удивительное событие произошло в Рамони совсем недавно, когда сотрудники музея обнаружили, что в «нехорошем» подвале обвалилась штукатурка. Осыпавшийся фрагмент образовал на стене женский силуэт, в котором многие узнали первую хозяйку усадьбы Евгению Максимилиановну Ольденбургскую.
Усадьба Васильевское
Усадьбу Повалишиных смело можно назвать энциклопедией русского масонства. Планировка аллей, расположение построек, декор фасадов главного дома — все в этом поместье связано с символикой «вольных каменщиков». Самые примечательные объекты усадьбы — это две земляные пирамиды, классическая и перевёрнутая.
Считается, что склонные к мистицизму хозяева хотели оставить потомкам скрытые послания, которые и зашифровали в масонских знаках. Ведущие специалисты в области изучения символов и культурологии до сих пор не могут разгадать эти знаки. А среди местных жителей усадьба Васильевское пользуется дурной славой — говорят, что непрошеные гости начинают плохо себя чувствовать с первых минут пребывания.