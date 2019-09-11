Рюкзак для ручной клади Airsize нивелирует ограничения авиакомпаний

В большинстве случаев ручная кладь в самолете ограничена размерами 55х40х20см, что создаёт определённые трудности. Казалось бы, классические чемоданы с ручкой на колёсиках, вписывающиеся в эти параметры, успешно решают проблему. Но в этом случае препоны начинает создавать ограничение на вес ручной клади, так как такой чемодан сам по себе может весить 2-3 кг. А это уже, как правило, треть разрешённого веса.

Существенно облегчить жизнь путешественникам может рюкзак для ручной клади Airsize – оригинальное изобретение, совмещающее в себе достоинства вместительной сумки и модного удобного рюкзака. Продуманная форма позволяет без труда вписывать переносной багаж в размеры ручной клади, даже если вас попросят поместить его в рамку-ограничитель.

Чем отличается рюкзачная сумка для ручной клади от обычного рюкзака, если рассматривать отличия с точки зрения преимуществ для авиапутешествий? Во-первых, обычный рюкзак имеет яйцевидную форму, которая ограничивает вместимость 30-35 литрами. Во-вторых, множество отделов и перегородок ощутимо уменьшают полезное пространство. В-третьих, слишком набитый обычный рюкзак попросту не влезет в рамку ограничителя.

А вот рюкзачная сумка Airsize, разработанная в формате «ручная кладь», не страдает перечисленными недостатками, сохраняя все преимущества компактного багажа, который можно удобно разместить за вашими плечами. Полезный объём изделия составляет 44 литра, что почти на треть увеличивает внутреннее пространство. При этом никаких лишних перегородок – удачная имитация классического чемодана для ручной клади, но только в мягком облегчённом исполнении. К слову, о весе – рюкзаки Airsize весят всего около 800 грамм.