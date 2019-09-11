Рюкзак для ручной клади Airsize нивелирует ограничения авиакомпаний

В большинстве случаев ручная кладь в самолете ограничена размерами 55х40х20см, что создаёт определённые трудности. Казалось бы, классические чемоданы с ручкой на колёсиках, вписывающиеся в эти параметры, успешно решают проблему. Но в этом случае препоны начинает создавать ограничение на вес ручной клади, так как такой чемодан сам по себе может весить 2-3 кг. А это уже, как правило, треть разрешённого веса.
Существенно облегчить жизнь путешественникам может рюкзак для ручной клади Airsize – оригинальное изобретение, совмещающее в себе достоинства вместительной сумки и модного удобного рюкзака. Продуманная форма позволяет без труда вписывать переносной багаж в размеры ручной клади, даже если вас попросят поместить его в рамку-ограничитель.
Чем отличается рюкзачная сумка для ручной клади от обычного рюкзака, если рассматривать отличия с точки зрения преимуществ для авиапутешествий? Во-первых, обычный рюкзак имеет яйцевидную форму, которая ограничивает вместимость 30-35 литрами. Во-вторых, множество отделов и перегородок ощутимо уменьшают полезное пространство. В-третьих, слишком набитый обычный рюкзак попросту не влезет в рамку ограничителя.
А вот рюкзачная сумка Airsize, разработанная в формате «ручная кладь», не страдает перечисленными недостатками, сохраняя все преимущества компактного багажа, который можно удобно разместить за вашими плечами. Полезный объём изделия составляет 44 литра, что почти на треть увеличивает внутреннее пространство. При этом никаких лишних перегородок – удачная имитация классического чемодана для ручной клади, но только в мягком облегчённом исполнении. К слову, о весе – рюкзаки Airsize весят всего около 800 грамм.
Приятное многообразие цветов дополняется многочисленными достоинствами популярной синтетической ткани Оксфорд марки 600D, используемой для внешней оболочки изделия. Именно из этого материала шьют шатры, тенты и палатки, так как физико-химические характеристики плетёных волокон обеспечивают высокие показатели прочности, износостойкости и водонепроницаемости.
Для внутренней части производитель не без оснований выбрал более тонкий, но не менее прочный и выносливый материал Оксфорд 210, используемый для пошива военного обмундирования и туристических аксессуаров. Так что долговечность рюкзака-сумки для ручной клади обеспечивается общими характеристиками основных тканей.
А ещё в спинку и лямки вшит плотный пеноматериал, позволяющий разгрузить плечи при ходьбе. Такая же «пенка» скрывается в двух ручках для переноски, исключая традиционный эффект «разрезания» ладоней при нагрузке. Изнутри для надёжности ручки пристрочены через усиливающую ленту. Приличное качество прострочки верхней и нижней части лямок видно даже на глаз. Застёжки-молнии прикрыты клапанами. На внешней поверхности имеются два кармана – один поменьше для документов и посадочных талонов, другой побольше – для смартфона или планшета. Внутри имеется еще пара вместительных карманов.
Важно: авиарюкзак не приспособлен для использования в дальних походах с переносом больших тяжестей, у него другое предназначение – взять как можно больше вещей в ручную кладь. Отправиться в горы с запасом консервов с ним точно не получится. Максимальная нагрузка – 10-12 кг, которые полностью вписываются в существующие правила перевозки ручной клади.
Напоследок следует сказать два слова о дизайне. Упомянутое выше многообразие расцветок удачно гармонирует со стильным внешним видом, органично способным дополнить любой наряд, начиная от спортивного костюма и заканчивая «офисным прикидом». Выбирая этого надёжного симпатичного попутчика, вы сможете путешествовать с комфортом, не особо напрягаясь по поводу ограничения веса и размера ручной клади.
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