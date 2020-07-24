С 1 августа Россия возобновит международные рейсы

Об открытии международных рейсов сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, перелеты в указанные государства на взаимной основе восстановятся с 1 августа. Начиная с этой даты, россияне смогут улететь в Лондон, на остров Занзибар, а также в турецкие города Анкару и Стамбул. С 10 августа станут доступны перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.

«Великобритания не закрывала границы, но для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин», — Татьяна Голикова.

Голикова рассказала, что улететь в эти страны можно из трех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Она также подчеркнула, что иностранцы, прибывающие в Россию, должны за 72 часа до приезда сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. Россияне, возвращающиеся на родину, также должны сдать тест в течение 72 часов, но могут сделать это и в России.

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.