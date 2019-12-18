С 1 марта украинцы смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспортам

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», – написал Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Премьер-министр Украины отметил, что для проверки данных информация с загранпаспортов считывается специальными приборами, что уменьшает время прохождения пограничного контроля.

Ранее в этом году украинские власти озвучили правила пересечения границы с Украиной для российских граждан. Россиянам въезд в Украину разрешен при предъявлении документов, подтверждающих болезнь или смерть близкого родственника. Также граждане РФ могут прибывать на территорию страны по приглашению, высланному гражданином или юридическим лицом Украины. Для тех, кто уже трудоустроен в этой стране, въезд открыт при условии предъявления специального документа.