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Путешествия

С 27 января Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

National Geographic Россия
17 января 2021
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Национальный парк Оуланка, Финляндия
Фото: Максим Сластников
Старые новые направления – это Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия.

В Ханой, Дели и Хельсинки рейсы будут осуществляться два раза в неделю, в Доху — три, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Все рейсы вылетают из Москвы, единственное исключение составит Хельсинки, куда можно будет отправиться и из Санкт-Петербурга.

Решение было принято исходя из следующих критериев: 

• 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, 
• не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев,
• коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1,
• принципы взаимности.

Также с 27 января до пяти раз в неделю увеличится количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир.

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