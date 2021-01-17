Путешествия
С 27 января Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Старые новые направления – это Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия.
В Ханой, Дели и Хельсинки рейсы будут осуществляться два раза в неделю, в Доху — три, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Все рейсы вылетают из Москвы, единственное исключение составит Хельсинки, куда можно будет отправиться и из Санкт-Петербурга.
Решение было принято исходя из следующих критериев:
• 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения,
• не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев,
• коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1,
• принципы взаимности.
Также с 27 января до пяти раз в неделю увеличится количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир.