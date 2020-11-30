S7 Airlines начислит мили за приглашение медиков в программу «Врачи на борту»

Авиакомпания S7 Airlines запускает реферальную программу для участников S7 Priority. Каждый врач, который присоединится к программе «Врачи на борту» до конца 2020 года по персональной ссылке, принесет пригласившему 1000 миль. Получить индивидуальную реферальную ссылку можно на сайте s7.ru, а поделиться ей в соцсетях смогут все авторизованные участники S7 Priority.

«Этот год напомнил нам о том, насколько важно заботиться о здоровье. Очень приятно, что инициатива S7 Airlines нашла широкий отклик у медицинского сообщества. За четыре месяца существования в программе зарегистрировались более 10 000 медиков. Врачи активно путешествуют, благодаря чему многие пассажиры могут чувствовать себя спокойнее в полете. Медицинские работники уже летают на 23% рейсов S7 Airlines. На наш взгляд, программа „Врачи на борту“ — важный социальный проект, которого не хватало в России», — говорит Наталья Николаева, директор по развитию программы лояльности S7 Priority.

Участники программы «Врачи на борту» получают скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines, на 20% больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне, провоза одного места багажа сверх нормы по тарифу и приоритетной регистрации в аэропорту на стойках бизнес-класса. Дополнительные бонусы — 5000 приветственных миль за регистрацию в программе и по 1000 миль за прохождение образовательных курсов от Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ).