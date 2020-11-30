S7 Airlines начислит мили за приглашение медиков в программу «Врачи на борту»

Авиакомпания S7 Airlines запускает реферальную программу для участников S7 Priority. Каждый врач, который присоединится к программе «Врачи на борту» до конца 2020 года по персональной ссылке, принесет пригласившему 1000 миль. Получить индивидуальную реферальную ссылку можно на сайте s7.ru, а поделиться ей в соцсетях смогут все авторизованные участники S7 Priority.
«Этот год напомнил нам о том, насколько важно заботиться о здоровье. Очень приятно, что инициатива S7 Airlines нашла широкий отклик у медицинского сообщества. За четыре месяца существования в программе зарегистрировались более 10 000 медиков. Врачи активно путешествуют, благодаря чему многие пассажиры могут чувствовать себя спокойнее в полете. Медицинские работники уже летают на 23% рейсов S7 Airlines. На наш взгляд, программа „Врачи на борту“ — важный социальный проект, которого не хватало в России», — говорит Наталья Николаева, директор по развитию программы лояльности S7 Priority.
Участники программы «Врачи на борту» получают скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines, на 20% больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне, провоза одного места багажа сверх нормы по тарифу и приоритетной регистрации в аэропорту на стойках бизнес-класса. Дополнительные бонусы — 5000 приветственных миль за регистрацию в программе и по 1000 миль за прохождение образовательных курсов от Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ).
При покупке авиабилета или в разделе «Мои бронирования» на s7.ru участники программы, по желанию, могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь. Информация заранее передается экипажу, и в нужный момент бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. Решение об оказании помощи всегда остается за врачом, а доступ к привилегиям от него не зависит — их получают все участники программы «Врачи на борту».
В 2019 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 17,9 млн пассажиров.