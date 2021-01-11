Самые дорогие туры 2020 года: Мальдивы, снова Мальдивы и Сахалин

Аналитики Ассоциации туроператоров представили итоги 2020 года. По сравнению с 2019 годом, выбор направлений для дорогого отдыха значительно сузился, зато вырос средний чек. В 2019 году самый дорогой тур обошелся заказчикам в 11,7 млн рублей, а лидер 2020 года оказался дороже в два с лишним раза.
5-е место: Мальдивы за 8 863 600 рублей
Новогодний тур для двоих отдыхающих организовал туроператор TEZ Tour. Туристы провели на Мальдивах 19 ночей с проживанием в отеле Cheval Blanc Randheli 5* (завтрак включен). Стоимость тура на одного человека составила 4,43 млн рублей — и это самый высокий показатель за весь год.
4-е место: Сахалин за 10 114 000 рублей
В эту поездку отправилась семья из семи человек — они провели на Сахалине семь ночей в сентябре. В тур входили морские экскурсии, проживание в нескольких отелях и на яхте. Питание — полный пансион с изысками в виде свежих морепродуктов. Тур был организован «Музенидис Трэвел», стоимость на одного человека составила 1,445 млн рублей.
3-е место: Мальдивы за 11 465 000 рублей
За такую сумму семья из 10 человек приобрела новогодний пакетный тур на Мальдивы на 24 ночи, причем авиабилеты в стоимость не входили — туристы летели на своем бизнес-джете.
В рамках тура, организованного Space Travel, гостям была обеспечена VIP-встреча в аэропорту, трансфер на гидросамолете, проживание в отеле Four Seasons At Landaa Giravaru 5* с завтраками, новогодний и рождественский ужины. Стоимость тура на одного человека составила 2,3 млн рублей.
2-е место: Мальдивы за 23 044 000 рублей
Еще одна история от Space Travel — и снова Мальдивы. Семья из шести человек приобрела пакетный тур на 21 ночь. В стоимость тура вошел авиаперелет бизнес-классом, обслуживание в VIP-зале в аэропорту, проживание в отеле Joali Maldives 5* с питанием полупансион, трансферы на гидросамолете. Стоимость тура на одного человека составила 1,91 млн рублей.
1-е место: Мальдивы за 25 764 000 рублей
Двухнедельный новогодний тур для семьи из девяти человек был организован «Русским экспрессом». Перелет на частном самолете с прибытием в новый аэропорт для бизнес-авиации Маафару в стоимость не входил, туристы организовали его самостоятельно.
В стоимость тура был включен трансфер из Мале на остров-отель на брендированном гидросамолете, размещение в одном из наиболее известных и дорогих отелей на Мальдивах (организатор не разглашает название) с питанием полупансион. В отеле туристы проживали в трех виллах, с одной или с двумя спальнями, и c частным бассейном в каждой. Заранее был заказан перечень услуг, в том числе посещение эксклюзивного SPA, а также торжественный семейный ужин.
Стоимость тура на одного человека составила 2,86 млн рублей.
Полный список самых дорогих туров по российским и зарубежным направлениям опубликован в отчете АТОР.