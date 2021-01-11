Самые дорогие туры 2020 года: Мальдивы, снова Мальдивы и Сахалин

Двухнедельный новогодний тур для семьи из девяти человек был организован «Русским экспрессом». Перелет на частном самолете с прибытием в новый аэропорт для бизнес-авиации Маафару в стоимость не входил, туристы организовали его самостоятельно.

В стоимость тура был включен трансфер из Мале на остров-отель на брендированном гидросамолете, размещение в одном из наиболее известных и дорогих отелей на Мальдивах (организатор не разглашает название) с питанием полупансион. В отеле туристы проживали в трех виллах, с одной или с двумя спальнями, и c частным бассейном в каждой. Заранее был заказан перечень услуг, в том числе посещение эксклюзивного SPA, а также торжественный семейный ужин.

Стоимость тура на одного человека составила 2,86 млн рублей.

Полный список самых дорогих туров по российским и зарубежным направлениям опубликован в отчете АТОР.