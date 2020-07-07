Самые необычные пляжи мира
1. Стеклянный пляж, США
В путеводителях основной информацией для описания пляжа бывает его покрытие: отдыхать на мягком песке или жесткой гальке — большая разница. А в Калифорнии есть удивительный стеклянный пляж Glass Beach.
В первой половине XX века на побережье Тихого океана в районе городка Форт-Брэгг располагалась мусорная свалка. В 1967 году она была закрыта, и местные власти провели работы по очистке пляжной территории. Но полностью удалить копившийся десятилетиями мусор все же не удалось. Многое было смыто в океан, а затем прибой начал выбрасывать отходы на берег. В 2002 году пляж почистили еще раз, вручную убрав весь не переработанный природой мусор и оставив многочисленные полупрозрачные камешки — разноцветные и гладкие осколки стеклянных бутылок.
2. Ракушечный пляж, Австралия
Еще одно уникальное покрытие пляжа — мелкие ракушки. Знаменитый ракушечный пляж Shell Beach находится в западной Австралии.
Высокая концентрация соли в этой части Индийского океана привела к бесконтрольному росту популяции моллюсков Fragum erugatum: их природные хищники выжить в таких условиях не способны. Как результат, миллионы небольших ракушек покрывают береговую линию на 110 километров в длину и до 10 метров в глубину. Ракушечный пляж является частью залива Шарк, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальная экосистема.
3. Свиной пляж, Багамы
На багамском острове Мейджор-Кей расположен Pig Beach — Свиной пляж. Люди бывают здесь только в качестве туристов, а основными обитателями являются десятки свиней и поросят.
Каким образом на крохотном необитаемом острове посреди Атлантического океана появились свиньи, точно не известно. Некоторые полагают, что животных сюда привезли пираты, планировавшие позже здесь обосноваться. Но этим планам не суждено было сбыться, зато свиньи прекрасно адаптировались к новым условиям. По другой версии, неподалеку от острова когда-то произошло кораблекрушение: судно разбилось о рифы, а свиньям удалось вплавь добраться до суши. И, наконец, нельзя исключать, что свиньи просто стали частью туристического бизнеса. Их могли специально завезти для привлечения туристов: миролюбивые животные охотно участвуют в фотосессиях и даже плавают с гостями. В наши дни Мейджор-Кей даже более известен как Остров свиней.
4. Соленый пляж, Россия
О Мертвом море с его плотной водой знают все — однако подобное место есть и в России: астраханское озеро Баскунчак входит в число пяти самых соленых водоемов мира.
Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, ежедневно пополняя водоем на 2,5 тысячи тонн солей. Урез воды в озере находится на 21 м ниже уровня моря, соленость — около 300 г/л (для Мертвого моря этот показатель составляет 340-350 г/л). На побережье Баскунчака есть залежи лечебных глин, что позволяет туристам принимать целебные грязевые ванны.
5. Пляж-аэродром, Сен-Мартен
Помимо природных аномалий, необычность пляжа может создать и сам человек. Наиболее известным в этом отношении является Maho Beach в юго-западной части острова Сен-Мартен, расположенного в Карибском море. К нему вплотную примыкает взлетно-посадочная полоса аэропорта, поэтому садящиеся и взлетающие лайнеры пролетают в 10-20 метрах над головами людей.
Длина пляжа составляет около 300 метров, ширина — до 20 метров. По громкоговорителю своевременно передается информация о прибытии очередного самолета; кроме того, туристы даже могут слышать радиопереговоры диспетчеров и пилотов. Назвать отдых здесь полностью безопасным нельзя: в центральной части пляжа скорость воздушных потоков из реактивных двигателей может достигать 160 км/ч, что может привести к травмам или даже смерти. Однако многие намеренно игнорируют предупреждения, чтобы испытать острые ощущения.
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