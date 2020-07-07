Самые необычные пляжи мира

В путеводителях основной информацией для описания пляжа бывает его покрытие: отдыхать на мягком песке или жесткой гальке — большая разница. А в Калифорнии есть удивительный стеклянный пляж Glass Beach.

В первой половине XX века на побережье Тихого океана в районе городка Форт-Брэгг располагалась мусорная свалка. В 1967 году она была закрыта, и местные власти провели работы по очистке пляжной территории. Но полностью удалить копившийся десятилетиями мусор все же не удалось. Многое было смыто в океан, а затем прибой начал выбрасывать отходы на берег. В 2002 году пляж почистили еще раз, вручную убрав весь не переработанный природой мусор и оставив многочисленные полупрозрачные камешки — разноцветные и гладкие осколки стеклянных бутылок.