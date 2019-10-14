Самые скучные города Европы по версии российских туристов

«Антирейтинг возглавила столица Финляндии – за нее проголосовало 30% респондентов. По словам туристов, побывавших в Хельсинки, в городе постоянно плохая погода, мало достопримечательностей, и за неделю можно соскучиться», – отметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Четверть опрошенных посчитала скучным отпуск в Братиславе из-за «неинтересных достопримечательностей, невкусной еды и дорогих сувениров». В частности, туристы отметили: «Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей».

Еще 15% пожалели об отпуске в Карловых Варах. По мнению путешественников, «город маленький, в нем мало развлечений», поэтому посетить его лучше в рамках однодневной экскурсии.

Мюнхен разочаровал 10% туристов. Одни пожаловались, что после восьми вечера некуда пойти, кроме пивных баров, а другие – на отсутствие необычных достопримечательностей.

«7% путешественников поделились, что ожидали большего от Варшавы, а на деле оказалось, что это скучный, серый город с минимумом культурно-исторических объектов. При этом некоторые туристы возразили и отметили, что столица Польши – хорошая остановка для дальнейшего путешествия по Европе», – сказал Дзенис.

Еще 5% больше не вернутся в Пизу, где «кроме башни не на что смотреть». В то же время респонденты отметили, что город спокойный и значительно дешевле Венеции.

«По 4% голосов получили Вильнюс и Минск. В столице Литвы туристы скучали по вечерам и не знали, чем заняться, а в Минске они отметили пустоту и отсутствие изюминки», – заключил эксперт.