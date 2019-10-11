Названы самые востребованные направления для командировок в 2019 году

По данным исследования, в 2019 году первое место в пятерке самых востребованных стран ближнего зарубежья для деловых поездок занимает Казахстан. Доля деловых путешественников, выбравших эту страну в 2019 году, составила 25%. Далее в рейтинге в порядке убывания расположились Белоруссия, Узбекистан, Украина и Грузия.
Высокий интерес к рынку Казахстана проявляют представители российских IT-компаний — в 2019 они стали ездить в Казахстан на 17% чаще. Также увеличился спрос на билеты у сотрудников фармацевтических компаний и ритейла. Эксперты отметили изменение предпочтений среди представителей сегмента розничной торговли: годом ранее спрос у сотрудников этих компаний на авиабилеты в Казахстан вырос на 70%, а в 2019 году, напротив, наблюдается падение интереса к этой стране на 64% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Самым дорогим авиабилетом делового путешественника в страну ближнего зарубежья из России стал перелет сотрудника фармацевтической компании из Москвы в Алма-Ату и обратно. За билет эконом-класса компания заплатила 278 тысяч рублей.
Многие деловые туристы, отказавшиеся от поездок в Грузию, обратили внимание на альтернативные направления. Благодаря этому спрос на рейсы в Армению с 8 июля вырос на 48% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают повышенный интерес к этой стране со стороны фармацевтических компаний. Только за последний год количество бизнес-туристов из этой сферы, отправившихся в командировку в Армению, выросло в 10 раз.
Также продолжает расти интерес к Белоруссии — она стала вторым по востребованности направлением 2019 года. Общий спрос на авиабилеты для деловых поездок в эту страну вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом чаще всего в Белоруссию летают сотрудники ритейла, IT-компаний и FMCG-сектора.
Одним из главных факторов, вызвавших колебания спроса в этом году, стал политический конфликт с Грузией и приостановка прямого авиасообщения с этой страной в июле. Тем не менее, по данным экспертов, если рассматривать общую динамику за год, спрос на это направление упал лишь на 15% по сравнению с тремя кварталами 2018 года. В июне, до начала обострения взаимоотношений с Грузией, спрос на авиабилеты по этому направлению был на 70% выше, чем годом ранее, а в июле–августе падение спроса составило 76%.