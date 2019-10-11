Названы самые востребованные направления для командировок в 2019 году

По данным исследования, в 2019 году первое место в пятерке самых востребованных стран ближнего зарубежья для деловых поездок занимает Казахстан. Доля деловых путешественников, выбравших эту страну в 2019 году, составила 25%. Далее в рейтинге в порядке убывания расположились Белоруссия, Узбекистан, Украина и Грузия.

Высокий интерес к рынку Казахстана проявляют представители российских IT-компаний — в 2019 они стали ездить в Казахстан на 17% чаще. Также увеличился спрос на билеты у сотрудников фармацевтических компаний и ритейла. Эксперты отметили изменение предпочтений среди представителей сегмента розничной торговли: годом ранее спрос у сотрудников этих компаний на авиабилеты в Казахстан вырос на 70%, а в 2019 году, напротив, наблюдается падение интереса к этой стране на 64% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Самым дорогим авиабилетом делового путешественника в страну ближнего зарубежья из России стал перелет сотрудника фармацевтической компании из Москвы в Алма-Ату и обратно. За билет эконом-класса компания заплатила 278 тысяч рублей.