Самый длительный беспосадочный рейс в истории авиации: рекорд Qantas

Как поясняет Джойс, долгие перелеты считаются проблематичными: устает не только экипаж, но и пассажиры. «Однако новые технологии дают возможность летать все дальше и дальше. Исследования, проведенные в пути между Нью-Йорком и Сиднеем, позволят понять, как сделать дальние маршруты как можно более комфортными»,– говорит он.



Сейчас Qantas на регулярной основе выполняет рейс Нью-Йорк – Сидней с посадкой в Лос-Анджелесе. Он занимает на три часа больше времени. Результатами беспосадочного полета оказались довольны и пассажиры, и пилоты, и стюардессы.