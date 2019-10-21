Самый длительный беспосадочный рейс в истории авиации: рекорд Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas совершила рекордно продолжительный коммерческий перелет из Нью-Йорка в Сидней. Лайнер Boeing-787 Dreamliner пролетел без посадки 16,2 тыс. км; на его борту находились 49 человек: шесть пилотов, шесть бортпроводников, шесть часто летающих пассажиров, генеральный директор авиакомпании Алан Джойс и группа журналистов.
В течение полета проводился мониторинг состояния здоровья и самочувствия всех его участников. Пассажиров периодически предупреждали о необходимости выполнить физические упражнения, а пилотам дополнительно делали энцефалограмму для проверки работы мозга и замеряли уровень мелатонина.
Тестовый полет прошел с минимальной нагрузкой. Объем багажа был ограничен, и, кроме того, самолет не вез никаких грузов. Вместо того, чтобы начинать с ужина, а затем выключать свет, как принято на ночных рейсах, был подан обед, и на протяжении еще шести часов огни погашены не были – это позволило уменьшить эффект джет-лага.
Как поясняет Джойс, долгие перелеты считаются проблематичными: устает не только экипаж, но и пассажиры. «Однако новые технологии дают возможность летать все дальше и дальше. Исследования, проведенные в пути между Нью-Йорком и Сиднеем, позволят понять, как сделать дальние маршруты как можно более комфортными»,– говорит он.
Сейчас Qantas на регулярной основе выполняет рейс Нью-Йорк – Сидней с посадкой в Лос-Анджелесе. Он занимает на три часа больше времени. Результатами беспосадочного полета оказались довольны и пассажиры, и пилоты, и стюардессы.
Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total flight time of 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s— Qantas (@Qantas) October 19, 2019
До конца года Qantas планирует выполнить в тестовом режиме еще два подобных перелета: в Сидней из Лондона и Нью-Йорка, а к 2022 году авиакомпания рассчитывает запустить прямые рейсы из трех городов западного побережья Австралии – Сиднея, Мельбурна и Брисбена – в Нью-Йорк и Лондон. Одновременно медики и другие специалисты анализируют результаты мониторинга пассажиров и экипажа, чтобы выработать рекомендации, которые позволят легче переносить столь продолжительное время в воздухе.
До настоящего времени самый длинный беспосадочный коммерческий рейс выполняли Singapore Airlines: из Сингапура в Ньюарк. Лайнер Airbus преодолевал этот путь за 18 часов 45 минут. Узнайте о подобных рекордах прошлых лет.