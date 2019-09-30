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Путешествия

Самый высокий туристический налог в Европе будет установлен в 2020 году в Амстердаме

Интерфакс
30 сентября 2019
Амстердам. Антон Корочинский
Фото: Антон Корочинский
Амстердам
Фото: pixabay.com
Собранные средства будут потрачены на реставрацию исторических зданий и объектов культурного наследия, очистку парков и речных каналов города.

Помимо сбора в 7% от стоимости номера в гостинице, путешественникам придется заплатить 3 евро с человека за ночь, проведенную в объекте размещения столицы Нидерландов, сообщает CNN Travel.

От налога будут освобождены дети, а также подростки до 16 лет. Кроме того, власти Амстердама ввели налоговый сбор в 1 евро за проживание в кемпинге. До 10% вырос налог на аренду квартир, в том числе его будут взимать на сервисе по бронированию частного жилья Airbnb. Также Амстердам требует оплаты налога в 8 евро с людей, прибывших в город на лодке.

Предполагается, что сбор новый сбор будет приносить в казну Амстердама около 100 млн евро в год.

Ежегодно Амстердам посещают около 18 млн иностранных туристов. Это больше, чем все население Нидерландов.

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Амстердам. Антон Корочинский
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Самый высокий туристический налог в Европе будет установлен в 2020 году в Амстердаме
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