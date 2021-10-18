Саудовская Аравия превратит нефтяную платформу посреди моря в туристический комплекс

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о создании нового туристического проекта под названием «THE RIG». Курорт площадью около 150 000 м² будет построен на базе нефтяной платформы в Персидском заливе.

Сообщается, что комплекс будет включать три отеля с 800 комнатами, 11 ресторанов, американские горки, аквапарк, арену для представлений и многие другие объекты для развлечений.

В заявлении PIF говорится, что проект будет следовать «ведущим мировым стандартам и лучшим практикам» в области защиты окружающей среды.