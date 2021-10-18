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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Путешествия

Саудовская Аравия превратит нефтяную платформу посреди моря в туристический комплекс

National Geographic Россия
18 октября 2021
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Фото: Public Investment Fund
Развитие туризма остается приоритетным направлением развития ближневосточной страны.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о создании нового туристического проекта под названием «THE RIG». Курорт площадью около 150 000 м² будет построен на базе нефтяной платформы в Персидском заливе.

Сообщается, что комплекс будет включать три отеля с 800 комнатами, 11 ресторанов, американские горки, аквапарк, арену для представлений и многие другие объекты для развлечений.

В заявлении PIF говорится, что проект будет следовать «ведущим мировым стандартам и лучшим практикам» в области защиты окружающей среды.

В Саудовской Аравии рассчитывают, что туризм и развлечения станут ключевым фактором экономического роста страны в течение следующих четырех лет.

В 2019 году в Саудовскую Аравию было совершено около 59 миллионов туристических поездок. Руководство страны ожидает, что к 2024 году эта цифра увеличится до 100 миллионов.

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