«Сделать мечту реальностью»: эколог Юрий Коробов о современной робинзонаде в нашей стране
В России насчитывается более 5 000 островов. Около 1 300 из них – морские. Большинство самых крупных российских островов и архипелагов: Новая Земля, Остров Врангеля, Новосибирские острова, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, – находятся в суровых климатических зонах вблизи полярного круга. Однако отдых на островах в России – перспективное направление туристического бизнеса, которое ставит перед специалистами новые вызовы.
Давняя задумка
Мне бы хотелось поговорить об островах значительно более мелких, речных. Идея обжить один из таких островов появилась у меня еще в детстве. Мальчишками мы часто, несколько раз в год ездили на небольшие острова, расположенные на реке Ветлуге, притоке Волги. Там мы купались, рыбачили, загорали, а иногда устраивали «робинзонаду», оставаясь на несколько дней. Одним из излюбленных мест наших островных вылазок был остров на Красном Яру (так называли его местные жители) вблизи деревни Сухоборка в Нижегородской области, он имел размеры, примерно 800х200 метров. Берега, кое-где крутые, поросшие травой, а где-то и пологие, песчаные – такие пляжи на некоторых зарубежных курортах бывают только рукотворными. Песок на них тоже почти белый.
Уже сейчас, став взрослым, я понимаю, как важны были подобные походы для формирования и нашего мировоззрения, и характера, и отношения к родной природе. Бывало, в лучах заходящего солнца природа как будто засыпала, цепенела. Но мы чувствовали, как дрожат листья деревьев от вечерней прохлады; замечали, как бегут муравьи, выполняя свои неотложные дела, как перепархивают с ветки на ветку птицы, как плещется рыба, выпрыгивая за кружащейся над стремниной мошкарой. Быстрая, струилась река на перекатах, и вроде бы не меняется картинка, но где она, та вода, что была минуту назад под ногами… Очень важные вещи могла показать природа человеку наблюдательному.
И, конечно, мы мечтали не уезжать никуда с таинственного острова, мечтали, как сможем там поселиться, чтобы единение с природой осталось навсегда. Позже я узнал, что в России не принято обживать острова. Первое время я силился понять, с чем это связано, пока не проанализировал, как живут островные жители Европы. Территории их островов – целые государства: Великобритания, Ирландия, Исландия, Мальта, Кипр. Да и по всему миру наблюдается подобная тенденция: Куба, Мадагаскар, Япония. То есть, для развития жизни на островах, напрашивался вывод, необходима значительная территория. Побывав на некоторых островах в Средиземном море и Атлантическом океане, я еще раз убедился во внушительности их размеров, иногда соотносимых с отдельными областями РФ. Идея была поставлена «на паузу».
Сборы
Позже я познакомился с Индонезией, где официальная статистика насчитывает 17804 острова, из них 7870 имеют названия и 9634 безымянных, то есть не заселенных, а возможно, пока и не исследованных. Многие из обжитых островов были достаточно мелкими. Но, по моим наблюдениям, в Индонезии уровень развития малых островов оказался достаточно низким. Поехать я решил на Мальдивы, расположенные в Индийском океане. Информация о небольших обжитых островах, жемчужинах туристического отдыха, где клиентам оказываются премиальные услуги, вызвала большое желание посмотреть на всё своими глазами: годами я не оставлял мысль реализовать пилотный проект по освоению территории одного из небольших российских островов.
Изучив материалы путеводителей и туристических справочников, я поставил перед собой цель и задачи будущей экспедиции. Целью было убедиться в возможности создания автономного высокоорганизованного островного поселения. Задачи же я расписал подробнее. Предстояло исследовать:
- доступность и способы доставки туристов на острова;
- энергообеспечение островов;
- инженерные системы и архитектурные решения в организации островного отдыха;
- возможное негативное влияние такого освоения на природу;
- организацию безопасности на островах;
- организацию питания;
- системы снабжения питьевой водой;
- вывоз мусора, утилизацию отходов и системы сбора стоков;
- влияние таких проектов на развитие территории и экономики.
Путевые заметки
Путешествие получилось весьма интересным. Полет в столицу Мальдив, город Мале, был комфортным, но немного утомительным, так как лететь пришлось около девяти часов. Аэропорт небольшой, и, я бы сказал, не самый лучший из тех, что я видел. Приятным сюрпризом оказались трансферы до островов, предлагаемые прямо в аэропорту. Курортный отель Хувафен-Фуши (Huvafen Fushi), который я выбрал для отдыха, расположился на частном тропическом острове атолла Северный Мале. До места мы добирались на комфортабельной яхте класса река-море, время в пути – около 45 минут. Другой способ трансфера – небольшие пассажирские самолеты, со временем доставки около 30 минут. Для себя я отметил, что в России на этот случай есть речные вокзалы, с которых, при желании, выбрав для отдыха не менее красивый островок, например, на Волге, можно добраться довольно-таки далеко.
Всего дорога от порога дома до порога отеля заняла у меня около 17 часов, что не так уж и мало. При желании, из Москвы до неплохих отелей в той же Тверской области можно доехать на машине за 2-2,5 часа. Я оценил, что в РФ доставку отдыхающих на острова можно, при небольших затратах, организовать с не меньшим комфортом, и для этого у нас есть все необходимое.
Остров Хувафен-Фуши с одноименным отелем, состоящим из 44 вилл различных категорий, – это участок суши размером примерно 700 х 250 метров, находящийся в окружении прекрасных пляжей с белым песком и красивых кокосовых пальм. Следуя списку поставленных задач, я увидел и понял следующее.
Остров организован как самостоятельный населенный пункт, где стараются использовать безотходные технологии. В качестве источника электроэнергии здесь использовались дизельные генераторы различных мощностей, управление которыми находилось в одном пункте. Также возможно использовать аккумуляторные батареи или кабельные линии от более крупных островов. Это все и у нас осуществимо с гораздо меньшими тратами.
Система канализации — это простые септики и замкнутые системы очистки воды, часть которой идет на полив густо растущих деревьев и кустарников. Это основное, так сказать, удобрение для роста всего разнообразия растений на песчаных коралловых островах. В РФ эти технологии ушли уже далеко вперед, но вот идея поливать этой «осветленной водой» ближайшую флору пока не прижилась у нас широко. Хотя, опять же, это легко осуществимо, если подойти к вопросу грамотно и привлечь специалистов.
После очистки можно получить техническую воду, которую повторно используют для мытья и бытовых целей. Пить из крана не рекомендуют: для питья используется бутилированная вода, стоимостью 4-16 долларов за литр. Из собственных продуктов на Мальдивах в избытке лишь рыба и кокосы. И то лосось, так же как и говядина, импортируется из Австралии. Сливочное масло и мясо ягнят везут из Новой Зеландии, сыры из Франции, фрукты из Таиланда. 90% продуктов привозные.
В обслуживании отеля участвуют около 100 человек, которые живут тут же, на острове. За каждой виллой наблюдает и руководит всеми процессами отдельный дворецкий, который старается быть максимально незаметным, чтобы гости могли вполне насладиться уединением. Но с нашим дворецким мне удалось пообщаться. Он работал до этого и на других островах, поэтому смог рассказать о некоторых моментах, которые меня интересовали. В частности, об утилизации отходов на острове с отелем KurumbaMaldives.
Дворецкий рассказал, что как сточные воды и фекалии после переработки на мини очистительном заводе используются для полива, так и твердые бытовые отходы на островах находят своё повторное использование. Листва и щепки попадают в машину по производству компоста. С помощью специальных бактерий получают высококлассные органические удобрения, используемые на грядках и в теплицах. Из мелких кокосов, непригодных для еды, производят кокосовое масло. Стекло крошится и применяется в строительстве. Измельченные пластиковые бутылки отправляют на государственный завод по производству тары. А из стеклянных бутылок, например из-под пива, делают грядки, закрепляя их специальным образом горлышками внутрь для сохранения влаги.
Хотя местные говорили, что есть целые специальные острова, которые предназначены для вывоза мусора. Потом такие острова также обсыпают песком, и через какое-то количество лет они используются под туристическую отрасль.
А Россия – лучше
Особой заботой островитян можно назвать сохранение пляжного песка, поскольку песок здесь по большей части намывной, завезенный. Меры борьбы примитивны и заключаются в укреплении берегов сетчатыми мешками из ПВХ, наполненными песком. Со временем мешки рвутся, песок вымывает, и мешки уплывают в океан. И снова я вспомнил шикарные волжские пляжи, созданные самой природой. У нас не будет тех печальных для окружающей природы последствий, которые можно наблюдать на рукотворных мальдивских островах. Я заметил, что коралловые рифы вокруг островов практически все с вымершими кораллами. Мало встречается вокруг островов живых кораллов.
По словам местных жителей, еще 10–15 лет назад все кораллы были живыми, а подводный мир был настолько более разнообразным и многоцветным, что сегодняшние пейзажи можно называть черно-белым кино. Что послужило такому грустному сценарию, сложно ответить, и островитяне тоже не могут дать однозначный ответ, возможно, постоянное присутствие взвеси песка в морской воде.
В общем, взглянув на устройство тропического рая с изнанки, я понял, что комфорт там достигается за счет хорошей организации и непрерывного труда по поддержанию экосистемы. Теперь я убежден, что мы можем сделать не хуже. Осталось выбрать подходящий остров. Благо, их в России такое множество. Например, остров Низовка выше города Конаково, и еще выше – гряда островов и полуостровов напротив Городни и Екатериновки.
Смысл пилотного проекта по созданию самодостаточного островного поселения я вижу еще и в том, что это может стать демонстрацией возможности безотходного проживания в российских условиях. Основа идеи – именно подчеркнутая автономность, без подключения к глобальным коммуникациям. Мы должны и можем жить, не нанося вреда природе. Когда российский островной курорт начнет принимать туристов, каждый сможет приехать, чтобы лично убедиться – мы сами создаем мир, в котором живем. И, будь мы чуточку мудрее, мир был бы чуточку лучше.