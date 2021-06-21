«Сделать мечту реальностью»: эколог Юрий Коробов о современной робинзонаде в нашей стране

Мне бы хотелось поговорить об островах значительно более мелких, речных. Идея обжить один из таких островов появилась у меня еще в детстве. Мальчишками мы часто, несколько раз в год ездили на небольшие острова, расположенные на реке Ветлуге, притоке Волги. Там мы купались, рыбачили, загорали, а иногда устраивали «робинзонаду», оставаясь на несколько дней. Одним из излюбленных мест наших островных вылазок был остров на Красном Яру (так называли его местные жители) вблизи деревни Сухоборка в Нижегородской области, он имел размеры, примерно 800х200 метров. Берега, кое-где крутые, поросшие травой, а где-то и пологие, песчаные – такие пляжи на некоторых зарубежных курортах бывают только рукотворными. Песок на них тоже почти белый.

Уже сейчас, став взрослым, я понимаю, как важны были подобные походы для формирования и нашего мировоззрения, и характера, и отношения к родной природе. Бывало, в лучах заходящего солнца природа как будто засыпала, цепенела. Но мы чувствовали, как дрожат листья деревьев от вечерней прохлады; замечали, как бегут муравьи, выполняя свои неотложные дела, как перепархивают с ветки на ветку птицы, как плещется рыба, выпрыгивая за кружащейся над стремниной мошкарой. Быстрая, струилась река на перекатах, и вроде бы не меняется картинка, но где она, та вода, что была минуту назад под ногами… Очень важные вещи могла показать природа человеку наблюдательному.