Сербия начала прививать туристов вакцинами, одобренными ЕС
Пандемия хоть и не закончилась, но взята под относительный контроль: многие страны снова открывают свои границы для туристов. Передвижения внутри Шенгенской зоны уже практически не имеют барьеров, а вот граждане третьих стран могут туда попасть с трудом. Эти государства или вообще остаются для них закрытыми, или разрешают въезд с вакциной, одобренной ЕС. «Спутник-V» и другие российские разработки в этот список пока не входят.
Исключением являются Кипр, Венгрия и некоторые другие страны, признающие вакцины российского производства, но в остальных случаях желающим путешествовать потребуется сдавать тест и, возможно, по прибытии оставаться в карантине. В СМИ и соцсетях регулярно появляются сообщения о возможностях «вакцинного туризма»: люди делятся информацией о том, в каких странах можно привиться, не имея ВНЖ или гражданства.
Это, например, США. Но чаще всего информация устаревает еще до момента публикации, поскольку «окна» для туристов открываются только в одном случае: срок годности определенной партии вакцины подходит к концу, а местные жители не спешат за ней обращаться. Так было в конце марта в Сербии: абсолютно все желающие могли получить первую дозу Vaxzevria (AstraZeneka), притом сертификат выдавался уже сразу. Едва запасы вакцины с заканчивающимся сроком годности подошли к концу (на это ушел ровно один день) – туристов прививать перестали, но слухи продолжали множиться.
Обратив внимание на огромный интерес гостей страны к получению вакцины, правительство Сербии придумало необычный ход: с начала августа снова открылась вакцинация всех желающих вне зависимости от резидентского статуса. Услуга бесплатна, но необходимо соблюсти важное условие – остановиться в отеле или хостеле.
Организация, предоставляющая услуги по размещению, должна быть зарегистрирована в системе E-turista. Через нее она подает заявку на вакцинирование своих постояльцев. Записаться иными путями нельзя: официально созданная для этого страница оказалась «мертвой», и ответ на заявку не приходил никому. Список отелей, подключившихся к E-turista, не приводится – с планами «вакцинного туризма» перед бронированием следует связаться с администрацией.
Гражданам России попасть в Сербию не сложно: помимо прямых рейсов, есть пересадочные через Стамбул или шенгенские страны (для транзита виза не нужна). Сербия сама по себе безвизовая, при въезде потребуется отрицательный тест на коронавирус, выданный не позднее 48 часов.
Вакцинация иностранных граждан проводится каждую пятницу, субботу и воскресенье на территории Белградской ярмарки (Beogradski sajam) с 8:00 до 15:30. Желающим получить вакцины зарубежного производства в Сербии следует поспешить: как долго продлится эта «акция», не известно. На настоящий момент, как сообщает соб.корр. National Geographic Россия, программа работает, и уже множество российских гостей получили европейскую вакцину по выбору.
Цифровой сертификат, который выдает Сербия, не является европейским «зеленым паспортом», но принимается, поскольку речь идет об одобренных вакцинах. В случае полной вакцинации Pfizer и AstraZeneca сертификат действителен 210 дней со дня вакцинации второй дозой. Пауза между двумя дозами Pfizer составляет 21 день, и сертификат можно получить только по истечении этого срока. Для AZ пауза составляет 12 недель, и запросить цифровой сертификат ЕС COVID разрешается на 22-й день после получения первой дозы. В этом случае он будет действовать 84 дня.
Сербия – очень интересная страна для путешествий, и здесь легко можно провести 21 день между двумя дозами вакцины.