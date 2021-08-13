Сербия начала прививать туристов вакцинами, одобренными ЕС

Организация, предоставляющая услуги по размещению, должна быть зарегистрирована в системе E-turista. Через нее она подает заявку на вакцинирование своих постояльцев. Записаться иными путями нельзя: официально созданная для этого страница оказалась «мертвой», и ответ на заявку не приходил никому. Список отелей, подключившихся к E-turista, не приводится – с планами «вакцинного туризма» перед бронированием следует связаться с администрацией.

Гражданам России попасть в Сербию не сложно: помимо прямых рейсов, есть пересадочные через Стамбул или шенгенские страны (для транзита виза не нужна). Сербия сама по себе безвизовая, при въезде потребуется отрицательный тест на коронавирус, выданный не позднее 48 часов.

Вакцинация иностранных граждан проводится каждую пятницу, субботу и воскресенье на территории Белградской ярмарки (Beogradski sajam) с 8:00 до 15:30. Желающим получить вакцины зарубежного производства в Сербии следует поспешить: как долго продлится эта «акция», не известно. На настоящий момент, как сообщает соб.корр. National Geographic Россия, программа работает, и уже множество российских гостей получили европейскую вакцину по выбору.

Цифровой сертификат, который выдает Сербия, не является европейским «зеленым паспортом», но принимается, поскольку речь идет об одобренных вакцинах. В случае полной вакцинации Pfizer и AstraZeneca сертификат действителен 210 дней со дня вакцинации второй дозой. Пауза между двумя дозами Pfizer составляет 21 день, и сертификат можно получить только по истечении этого срока. Для AZ пауза составляет 12 недель, и запросить цифровой сертификат ЕС COVID разрешается на 22-й день после получения первой дозы. В этом случае он будет действовать 84 дня.

Сербия – очень интересная страна для путешествий, и здесь легко можно провести 21 день между двумя дозами вакцины.