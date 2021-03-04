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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Путешествия

Серфинг в Норвегии: холодно и круто

Лола Акимаде Окерстрем
04 марта 2021
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Фото: Андреа Фрацетта
Лофотенские острова – одно из самых красивых и сложных мест для зимнего серфинга.
National Geographic Россия №207, март 2021

National Geographic Россия №207, март 2021

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Все на борт

Окруженный узкими фьордами, находящийся во власти арктических течений, Лофотенский архипелаг манит искателей острых ощущений и любителей зимнего серфинга. Чтобы покататься на ледяных волнах, понадобится норвежская indre kraft, то есть внутренняя сила. Технический прогресс последних 10 лет сказался и на экипировке для плавания в холодной воде: теперь рассекать ледяные волны можно дольше. «Есть только мы, наши доски и прекрасные просторы», — говорит немецкая серфингистка Алин Бок (на фото с подругой Леной Штоффель). 

«Когда на тебя идет идеальная волна, и тебе удается хорошо ее поймать, чувствуешь восторг и счастье», – Алин Бок, серфер

Островная жизнь

После холодного серфинга или стоячего паддлбординга авантюристы могут все вместе согреться, а еще — приобщиться к многовековой культуре рыбалки, которую хранят жители островов. Среди видавших виды красных домиков рорбу на стойках сушится треска — главный ингредиент местной рыбной похлебки. Зимний день за полярным кругом заканчивается быстро: это прекрасная возможность любоваться северным сиянием, особенно часто его можно увидеть неподалеку от деревень Рейне и Сволэр.

Экотуризм

Лофотенский архипелаг удостоен звания «устойчивого направления» — награжден своего рода знаком качества от Глобального совета по устойчивому туризму. Здесь стараются сохранить самобытную культуру и уменьшить негативное влияние туризма на природу. Из-за климатических изменений тают ледники, и поднимается уровень моря, скоро серфинг у архипелага станет опасным. Но успешные природоохранные мероприятия (например, прекращение добычи горючих ископаемых в акватории) могут пойти на пользу и природе, и людям.

В цифрах

18 человек живет в Унстаде, популярном месте среди серферов

5°C – средняя температура воды в феврале

195 километров к северу за Полярным кругом

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