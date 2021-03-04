Серфинг в Норвегии: холодно и круто

National Geographic Россия №207, март 2021Читать этот номер
Все на борт
Окруженный узкими фьордами, находящийся во власти арктических течений, Лофотенский архипелаг манит искателей острых ощущений и любителей зимнего серфинга. Чтобы покататься на ледяных волнах, понадобится норвежская indre kraft, то есть внутренняя сила. Технический прогресс последних 10 лет сказался и на экипировке для плавания в холодной воде: теперь рассекать ледяные волны можно дольше. «Есть только мы, наши доски и прекрасные просторы», — говорит немецкая серфингистка Алин Бок (на фото с подругой Леной Штоффель).
Островная жизнь
После холодного серфинга или стоячего паддлбординга авантюристы могут все вместе согреться, а еще — приобщиться к многовековой культуре рыбалки, которую хранят жители островов. Среди видавших виды красных домиков рорбу на стойках сушится треска — главный ингредиент местной рыбной похлебки. Зимний день за полярным кругом заканчивается быстро: это прекрасная возможность любоваться северным сиянием, особенно часто его можно увидеть неподалеку от деревень Рейне и Сволэр.
Экотуризм
Лофотенский архипелаг удостоен звания «устойчивого направления» — награжден своего рода знаком качества от Глобального совета по устойчивому туризму. Здесь стараются сохранить самобытную культуру и уменьшить негативное влияние туризма на природу. Из-за климатических изменений тают ледники, и поднимается уровень моря, скоро серфинг у архипелага станет опасным. Но успешные природоохранные мероприятия (например, прекращение добычи горючих ископаемых в акватории) могут пойти на пользу и природе, и людям.
18 человек живет в Унстаде, популярном месте среди серферов
5°C – средняя температура воды в феврале
195 километров к северу за Полярным кругом