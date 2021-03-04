Серфинг в Норвегии: холодно и круто

Окруженный узкими фьордами, находящийся во власти арктических течений, Лофотенский архипелаг манит искателей острых ощущений и любителей зимнего серфинга. Чтобы покататься на ледяных волнах, понадобится норвежская indre kraft, то есть внутренняя сила. Технический прогресс последних 10 лет сказался и на экипировке для плавания в холодной воде: теперь рассекать ледяные волны можно дольше. «Есть только мы, наши доски и прекрасные просторы», — говорит немецкая серфингистка Алин Бок (на фото с подругой Леной Штоффель).