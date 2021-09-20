Севастополь: активный отдых на Черном море

Большая Севастопольская тропа оснащена системой маркировки — навигационными столбами со сквозной нумерацией, входными группами и информационными щитами. Кроме того, вся необходимая информация размещена на сайте проекта, также работает мобильное приложение, в котором доступен офлайн-режим.

Но и это еще не все. В рамках проекта уже обустроен веломаршрут протяженностью 21 км, а совсем скоро планируется запуск маршрутов и для джипинга и мотоциклов. Но, наверное, главная изюминка тропы — виа феррата, «дорога из железа». Оборудованные скобами и стальными тросами горные участки проложены на Южном берегу полуострова, причем их прохождение не требует никаких специальных навыков скалолазания.