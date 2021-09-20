Севастополь: активный отдых на Черном море

Поход по Большой Севастопольской тропе
Пожалуй, только во время туристического похода можно полностью отрешиться от городской суеты, отдохнуть от цивилизации и почувствовать гармонию с окружающим миром. С 2015 года в городе стартовал уникальный проект «Большая Севастопольская тропа» — пеший маршрут общей протяженностью более 200 км. Эта тропа включает в себя все ландшафтные зоны Севастополя — песчаный западный и скалистый южный берега, степи и яйла (плоские летние пастбища), три горных гряды, а также Гераклейский полуостров. Максимальная высота на маршруте над уровнем моря — около 1000 метров. На Большой Севастопольской тропе можно увидеть более 200 исторических и природных объектов: каньоны и водопады, стоянки древних людей и средневековые дороги, менгиры и таврские ящики, памятники истории и архитектуры, знаковые места и мемориальные комплексы — в том числе и международного значения, посвященные героическим сражениям во время войн.
Большая Севастопольская тропа оснащена системой маркировки — навигационными столбами со сквозной нумерацией, входными группами и информационными щитами. Кроме того, вся необходимая информация размещена на сайте проекта, также работает мобильное приложение, в котором доступен офлайн-режим.
Но и это еще не все. В рамках проекта уже обустроен веломаршрут протяженностью 21 км, а совсем скоро планируется запуск маршрутов и для джипинга и мотоциклов. Но, наверное, главная изюминка тропы — виа феррата, «дорога из железа». Оборудованные скобами и стальными тросами горные участки проложены на Южном берегу полуострова, причем их прохождение не требует никаких специальных навыков скалолазания.
Яхтинг и морские прогулки
Нельзя побывать в Севастополе и не поучаствовать в парусной регате или, по крайней мере, не насладиться вечеринкой на скользящем по морю катере. А во время дайв-сафари можно самостоятельно исследовать бухты, разглядывать лежащие на дне затонувшие корабли, заплывать в таинственные гроты, да и просто обстоятельно и неспешно наблюдать за подводным миром. А если вы любите ходить в походы не только по суше, но и по воде, вам подойдет каякинг. Скрытые от посторонних глаз пляжи Балаклавы и укромные пещеры — в Севастополе можно взять напрокат каяк и провести незабываемые выходные вдали от цивилизации.
Изучить виноделие
Виноделие в Севастополе развивается с незапамятных времен, что неудивительно — здесь есть все условия для выращивания чувствительных к перепадам температуры сортов винограда. Горы полуострова защищают виноградники от континентальных ветров и морозов, а большое количество солнечных дней позволяет ягодам достигать нужного уровня зрелости. Высокое качество вин определяется и разнообразием почв и терруаров — такие благоприятные условия дают возможность для выращивания благородных сортов винограда и производства игристых и элегантных сухих вин.
Несколько лет назад более двух десятков хозяйств, занимающихся выращиванием винограда и производством авторских и автохтонных вин, объединились в ассоциацию виноградарей и виноделов Севастополя. Благодаря этому появился проект «Терруар Севастополь» — новый кольцевой маршрут, который знакомит туристов с процессом создания вина от лозы до бокала. Сейчас уже 11 виноделен предлагают свои программы, включающие выезды на виноградники и посещение винных погребов, увлекательные мастер-классы по виноделию и дегустации лучших вин в сопровождении блюд местной кухни.
С заботой о гостях Севастополя
Для помощи туристам в организации самостоятельного отдыха в Севастополе создана сеть туристко-информационных центров — ТИЦ. Интересные новости можно узнавать в соцсетях ТИЦ: ВКонтакте, Facebook, Инстаграм.
По всем вопросам можно обращаться по телефону бесплатной горячей линии: 8(800)301-82-38, по электронной почте tic.sev@mail.ru.